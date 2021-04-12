Н. Аселкан: Для Казахстана важно, чтобы Россия осталась на Байконуре

18:49 14.04.2021 О роли космодрома "Байконур" в российско-казахстанском космическом сотрудничестве и совместном создании первого спутника Казахстана – в продолжении беседы Ia-centr.ru с главным редактором международного журнала "Космические исследования и технологии" Нурланом Аселканом.



Звездный путь длиною в 60 лет: Байконур в истории казахстанско-российской дружбы



– Расскажите о проекте "Байтерек", который часто упоминается в переговорах РФ и РК на официальном уровне. На какой стадии находится реализация этой российско-казахстанской идеи?



– В 2004-ом году Республика Казахстан и Российская Федерация договорились сменить поколение ракет-носителей, тем самым решить проблему токсичности компонентов топлива, которые использовались ракетами на "Байконуре".



Для этой цели был инициирован совместный проект "Байтерек", где была поставлена задача разработать новую ракету и использовать ее на космодроме. Сегодня этому решению уже более пятнадцати лет, но, к сожалению, как говорится, конца и края пока не видать.



Проект "Байтерек" закладывался в тот момент, когда стороны еще не осознали, что многое уже не могут – я имею в виду и Россию, и Казахстан. Формально, идея проекта была светлая: создать ракету аналогичную "Протону" (того же класса мощности) на нетоксичном топливе и вывести ее на мировой рынок. Перенести весь портфель заказов, наработанный "Протоном" на новую ракету.



Казахстан, со своей стороны, должен был вложиться в создание наземной инфраструктуры (стартового и технического комплекса). В итоге вышла бы некая паритетность, от которой выигрывают все.



Вы, наверное, слышали о многострадальной эпопее по созданию ракеты "Ангара". Проект была инициирован в далеком 1995-ом году. Первый полет состоялся только в 2014-ом году. После этого была длительная пауза, так как выявилось много изъянов и потребовалось менять конструкцию изделия.



При этом специалисты, включая бывшего главу "Роскосмоса" Олега Остапенко, неоднократно заявляли, что необходимо выйти на руководство РФ и доложить, что такая ракета не имеет перспектив развития.



В Казахстане рассчитывали, что ракета появится быстро и начнет работать. В итоге выяснилось, что данный процесс фактически бесконечный. Мне кажется, что мы допустили ошибку в том, что завязались на несуществующую ракету. Казахстан ведь все равно не имеет к ракете технического доступа, поскольку она является ноу-хау России. Мы отвечаем лишь за наземный старт.



Сейчас, в апреле 2021-го года, можно уже с уверенностью сказать, что "Байтереку" нужно было работать только с ракетами, которые исправно летали. Включать в работающие стартовые расчеты своих специалистов. Тем более, что в 2015-ом году это уже было успешно сделано. На "Протоне-М" работала наша пусковая команда и, надо сказать, работала без замечаний.



Вот этот путь развития "Байтерека", через включение наших специалистов в работу уже существующих комплексов ракетоносителей в коллективы испытателей, на мой взгляд, был бы самым верным путем.



Сегодня объявлено, что начинаются строительные работы по созданию комплекса под перспективную ракету "Союз-5". Однако никто так и не может ответить, когда будет сама "Союз-5".



Находится ли проект в центре внимания "Роскосмоса" или на периферии его интересов? Не останемся ли мы с ракетой, которая может попасть под механизм санкций и не получит международных коммерческих заказов. Эти вопросы ждут своих ответов.



– Каковы сегодня перспективы "Байконура" и сотрудничества на его базе Казахстана и России?



– Что касается будущих проектов, то это, прежде всего, "Байтерек", который (несмотря ни на что) переходит в строительную фазу.



Будет ли ракета, когда и как она полетит – этот вопрос до сих пор остается открытым. Однако определенные усилия сделаны, средства уже выделены, работы идут.



На начало лета намечена защита эскизного проекта комплекса "Байтерек". Эскизный вариант и покажет стоимость затрат. Появятся ответы на вопросы, что из себя будет представлять комплекс, какие у него будут возможности. Можно сказать, что водораздел – "быть или не быть "Байтереку"" – пройдет в начале лета текущего года.

Озвучен еще один проект по модернизации так называемого "Гагаринского старта" – площадки №2, на которой до последнего момента летали ракетоносители "Союз" старых модификаций.



В принципе этот проект абсолютно простой, технических рисков нет и для участия в нем приглашена третья сторона – Объединенные Арабские Эмираты.



Пока, по неизвестным для меня причинам, модернизация откладывается. Хотя аналогичная реконструкция была лет десять назад проведена на 31-й площадке того же Байконура, с которой на днях был запущен "Союз МС-18". И никто не называл это "проектом". То ли мы мельчаем, то ли нет уже ресурсов на серьезные дела. Если идея все же будет успешно реализована, то это выгодно скажется на развитии Байконура.



– Есть ли будущее у космодрома после окончания срока аренды российской стороной?



– Я скажу так, если исходить из интересов Казахстана, то нам надо заинтересовать Россию сохранить ее присутствие на космодроме "Байконур".



В России существуют разные точки зрения относительно "Байконура". Одни высказываются за то, чтобы использовать его дальше и каким-то образом там присутствовать. Другие – чтобы использовать его лишь по текущей необходимости, а затем уйти и оставить после себя уж что останется.



Вторая партия полностью ориентируется на космодром "Восточный" и предлагает не предпринимать никаких усилий для поддержания "Байконура".



Нам необходимы неординарные шаги для усиления привлекательности космодрома. Очевидно, что нужно смелее отказываться от механизма аренды, возможно, предлагая формат получения прав собственности на объекты. Вместе с естественными преимуществами Байконура данная стратегия может резко усилить конкурентоспособный потенциал космодрома.



Россия построила свой космодром "Восточный", и с точки зрения желания иметь свой независимый выход в космос, это вполне понятно, никто не может ей это запретить. Задача Казахстана была сделать "Байконур" более привлекательным, увы, с этой задачей на сегодня мы не справились.

Что касается интересов казахстанской космической отрасли, тут немного иначе. "Казкосмосу" нужен прежде всего носитель легкого класса с возможностью выводить на низкую околоземную орбиту аппараты весом до полутора тонн. Наличие такого носителя закрывает 99% потребностей казахстанской космической отрасли и позволит иметь всю вертикаль – от разработки аппаратов до вывода на орбиту и использования получаемой с них информации и т.д.



С другой стороны, перед страной стоит задача развивать "Байконур" как международный объект, использовать его примерно так, как Египет использует Суэцкий канал.



Собственно, для потребностей Казахстана "Байконур" избыточен, но очень важен для внешних партнеров, для России прежде всего. Вот эти задачи мы и попробуем решать в ближайшее время.



– Помимо космодрома и проектов вокруг него есть еще и очень важная отрасль спутниковых платформ в российско-казахстанском космическом сотрудничестве, а про нее часто забывают…



– При создании и запуске первых казахстанских спутников KazSat Россия сыграла ведущую роль. Республика Казахстан с самого начала решила делать систему космической связи именно с Российской Федерацией.



В начале нулевых годов всем известный центр имени Хруничева решил диверсифицировать свою деятельность и создал подразделение, занимающееся созданием и производством спутниковых платформ. Казахстан, не имея опыта в этой достаточно сложной отрасли, пошел на соглашение с этим центром для создания спутника KazSat-1.



KazSat-1 строился на базе экспериментальной платформы под названием "Яхта". На ней стояла полезная нагрузка, это был довольно компактный спутник. Запуск был осуществлен на ракете "Протон-М".



Запуск и выход в точку стояния прошел успешно, однако спутник проработал около двух лет и вышел из строя. Поскольку мы уже заказали у центра Хруничева второй спутник, были предприняты усилия оснастить его надежными компонентами европейского производства. Потребовали использовать при производстве спутника только апробированные технические решения, которые имели гарантии. В итоге был запущен спутник KazSat-2.



Что касается KazSat-3, то Казахстан, продолжая сотрудничать с Россией, выбрал другого подрядчика по изготовлению аппарата. Им стало известное НПО им. Решетнева, сейчас оно носит название корпорация "Информационные спутниковые системы" и расположено в Красноярском крае.



Это очень известная фирма, которая всю свою историю занималась именно спутниковыми платформами. Вывод спутника KazSat-3 прошел успешно и спутник прекрасно работает.

Конечно, роль России в создании казахстанский спутниковой группировки была ключевой. Не обошлось и без ошибок при выборе конкретного центра-партнера, но мы получили опыт.



В итоге вся работа по созданию спутников KazSat может считаться примером плодотворного казахстанско-российского сотрудничества по отрасли.



Сейчас на стадии рассмотрения находится вопрос о создании группировки из трех спутников дистанционного зондирования Земли для Евразийского экономического союза. Казахстан рассчитывает, что его сборочно-испытательный комплекс, находящийся недалеко от города Нур-Султан, будет задействован в этом проекте.



Святослав Антонов

12 апр. 2021 Источник - ИАЦ МГУ

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