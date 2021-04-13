Вещи погибших от коронавируса начали распродавать на украинских рынках, - "МК"

20:46 14.04.2021 А политики в это время "ныряют с головой" в деньги



С момента официального признания факта массового заболевания украинцами COVID-19 минул год с небольшим. Связанные с пандемией экономические передряги существенно подорвали благосостояние большинства граждан республики. Расслоение на зажиточных, бедных и супербедных визуально определяется прямо на улицах и во дворах любого из населенных пунктов. Крен, разумеется, - в сторону двух последних категорий сограждан.



А политики в это время "ныряют с головой" в деньги



Характерной чертой поведения украинских богачей, так или иначе связанных с верховной властью, известный волынский журналист Галина Федоренко считает "ныряние с головой" в груды наличных денег. В данном "перегибе" несомненно есть смысл. Вдруг президенту Владимиру Зеленскому вздумается перекрыть принадлежащие топ-чиновникам банковские счета или отобрать принадлежащие им предприятия?



Наличка, хранящаяся в домах некоторых украинских "патриотов-державников", может насчитывать 1 миллиард 800 миллионов гривен (более $64 млн.). Именно такую сумму задекларировал предыдущий президент Петр Порошенко. Вслед за кэшевым миллиардером потянулись кэшевые миллионеры: депутаты Верховной Рады Вадим Столар, Дмитрий Исаенко, Нестор Шуфрич, Игорь Абрамович, Александр Фельдман (все из "Оппозиционной платформы – За жизнь"), Юлия Тимошенко, Виталий Данилов ("Батькивщина"), Олег Воронько из "Слуг народа". Учитывая общеизвестный запрет на занятие бизнесом, эти госслужащие могли заработать такие деньжищи тремя способами. Либо брали откаты за лоббирование интересов бизнеса, либо "незаметно тырили" из казны, либо зарабатывали и зарабатывают на государственных проектах.



Так уж устроена государственная машина Украины: обогатиться позволяет монополистам и чиновничеству.



"Сегодняшний огромный разрыв между зарплатами людей в галстуках и остальной частью населения – учителями, медиками, военными, пенсионерами – красноречиво свидетельствует о продолжающемся процветании чиновников и повальной бедности прочих людей, - заключает экс-главред "Волынских губернских ведомостей" Галина Федоренко. – А мы все молчим. Получается, так нам всем и надо?..".



Одна из причин замалчивания бросающегося в глаза социального неравенства граждан Украины - "ковидные ограничения". В Верховной Раде аккредитованных при ней журналистов перестали пускать в кулуары. В здании Кабмина на той же улице Грушевского строгостей не меньше.



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На местах, как свидетельствуют опубликованные сегодня Национальным союзом журналистов Украины результаты анкетирования, 25 процентов редакций столкнулись с различными фактами заведомого игнорирования местными властями права на журналистскую деятельность. Журналистов не допускали на сессии областных и городских советов, на публичные мероприятия с участием представителей власти. Несмотря на то, что в правительственном постановлении о введении карантина и ограничительных противоэпидемических мер не содержится ни слова о запрете работы журналистов. "Недопуск, игнорирование либо сегрегация журналистов, - заявила первый секретарь НСЖУ Лина Кущ, - делают невозможным общественный контроль за действиями власти, создают основания для злоупотреблений".



Задекларированное при вступлении в должность Владимира Зеленского "завершение эпохи бедности" 14 апреля "воплотилось" еще в два знаковых решения Кабмина. Первое: все вклады населения Украины в государственном "Ощадбанке" (бывший Сбербанк СССР – авт.) лишаются стопроцентной гарантии государства. Второе: робко предложенное председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым возвращение "льготного тарифа" для населения на первые 100 кВт израсходованной электроэнергии признано "экономически нецелесообразным".



Более-менее внятные разъяснения причин этих "атак" Киева на собственных граждан могут прозвучать разве что в эфире закрытых Владимиром Зеленским оппозиционных каналов ZIK, "Первый Независимый", "News One" и "112 Украина". Их смотрит в соцсетях немногочисленная аудитория. Остальные СМИ как бы не замечают творящегося вокруг. Все внимание телезрителей сосредотачивается на военных приготовлениях России и на повальном обнищании ее граждан, проживающих вдали от Москвы. Редакторами новостных программ особенно приветствуются телеролики с пенсионерами, дерущимися за сброшенные каким-то воронежским супермаркетом возле мусорных контейнеров просроченные продукты питания.



Между тем в любом из украинских населенных пунктов, включая Киев, к аналогичным контейнерам небогатый народ начинает подтягиваться поутру. Как рассказала корреспонденту "МК" Людмила, 45-летняя жительница одного города на Житомирщине, родственники усопших от коронавируса стараются как можно быстрей избавиться от находившихся в одном помещении с покойником предметов.



- Одежду и обувь я отношу к себе домой, привожу в товарный вид – и все на следующий день успешно продается на рынке, - хвастается своей изобретательностью собеседница. - Да, иногда ношеные туфли и сапоги не сразу берут. Но даже самые потертые в итоге хотя бы за 50 гривен (1, 8 доллара) удается "толкнуть". Вчера покопалась и обнаружила немного "покоцаные" фарфоровые фигурки, три или четыре. Ушли за 1000 гривен ($35, 7). Сын тоже унес пару выброшенных старых телевизоров, сейчас вот сидит дома, достает изнутри детали из цветных металлов.



В руках Людмилы популярное новогоднее украшение – "дождик".



- Все совдеповские елочные игрушки реализую в тот же день, - продолжает женщина. – В Киеве много коллекционеров, скупающих такое добро за хорошие деньги. Статуэтки из любого металла тоже в цене.



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Раньше Людмила с 8 до 16 часов торговала на городском рынке. Из-за череды карантинов ее хозяйка распустила всех работавших.



- ... Вы пройдите сейчас на базар, там предприниматели лично за прилавками стоят, потому что денег мало, нанимать людей им не на что.



- Вас не пугает то, что коронавирус в вещах умерших может сохраниться? Сами не заразитесь, так ваши покупатели потом проклянут...



- Если до сих пор не заболела, переживу как-нибудь. Вот пони еще хочу купить.



- Пони?? Держать-то где будете?



- Да в сарае. Знаете, сколько за день на катании деток можно заработать? Один круг – 100 гривен (3 с половиной доллара). В Житомире и в Киеве за малый круг 100 берут, за большой круг – 200 (7 с небольшим долл.).



Вернувшись домой, поинтересовался расценками на этот вид бизнеса. Оказалось, в Киеве за полчаса езды на пони действительно платят по 100 грн., а в выходные даже по 130 ($4, 6). Предложений "подарить ребенку незабываемый отдых", хоть отбавляй.



В середине 70-х мой приятель Юра, тогда еще студент ветеринарного факультета сельскохозяйственного института в Белой Церкви (Киевская область), немало удивил рассказом о жителях многоэтажек, которые держат свиней прямо в квартирах. Такая традиция имелась и в столичной, и в Житомирской областях. С мясом и качественными колбасами тогда имелись проблемы, свободная продажа этого великолепия была возможна разве что в киевских гастрономах.



Не знаю, как нынче насчет этих парнокопытных, но низкорослый подвид домашней лошади в наших краях переживает пик популярности.



Как, к сожалению, и алкоголь с сигаретами. Украинский Госстат в среду ознакомил с данными насчет продажи продтоваров в "коронавирусном" 2020-м. Алкоголь в структуре продаж занял 15, 6%. На курево украинцы тратили 8% от общего розничного оборота продуктов питания. Для сравнения: на покупку мясных продуктов у моих соотечественников уходили 7% денежных средств, на свежие фрукты и овощи тратились 8, 2%. До водки и пива недотягивали даже молоко и молочные продукты (11, 5%).



Такой темп продажи подакцизных товаров все равно не в состоянии закрыть зияющие дыры в государственном бюджете. "Центральная власть" все чаще "сует руку в карман" бюджетов местных территориальных общин. То есть имеющиеся в Госказначействе денежки для местных бюджетов – средства, предназначенные для социальной структуры - вовсю расходуются на покрытие дефицита всего государственного бюджета. Дальнейшее изымание государством "социальных денег" иначе как преступлением против своего же народа не назовешь.



Потому-то интуитивно чувствующие равнодушие родного государства украинцы хватаются за любой способ улучшить свое материальное положение. Некоторым это наверняка удастся. Если сумеют увернуться от вездесущего коронавируса в сочетании с палочкой Коха.



Олег БАЗАК Источник - mk.ru

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