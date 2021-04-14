Москва и Вашингтон обменялись "последними предупреждениями", - "НГ"

21:05 14.04.2021

Соперники не спешат вступать в жесткую конфронтацию

Геннадий Петров

14 апр.21



Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг уверяют, что Запад не бросит Украину.

Кремль через посла США Джона Салливана предупредил, что на принятие антироссийских санкций будет дан решительный ответ. Эта новость почти совпала с двумя важными событиями: телефонным разговором Джозефа Байдена и Владимира Путина, где американский президент предложил встретиться и обсудить спорные вопросы, и видеоконференцией глав МИД и обороны стран НАТО. Последнее мероприятие посвящено ситуации на российско-украинской границе – концентрации там войск РФ.



О вызове Салливана к помощнику президента РФ Юрию Ушакову в среду сообщили российские информационные агентства. Вызов состоялся на следующий день после телефонного разговора двух президентов. РИА Новости передает, что послу США было сказано: "Если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом".



Подобное предупреждение в сложившейся ситуации выглядит вполне ожидаемым. Дело не только в том, что в США закончен обзор обоснований для новых антикремлевских санкций, который еще в ходе своей избирательной кампании обещал подготовить Байден. Заявления, которые делают официальные лица на Западе в связи с концентрацией российских войск у границ Украины, выглядят достаточно жесткими, а их намерения – решительными. Так, в среду с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина прошла видеоконференция с участием глав МИД и обороны стран НАТО. На ней обсуждалась реакция на действия России. Но еще до этого события представители организации намекали, что Москве стоит остановиться, иначе она столкнется с такими проблемами, с которыми не сталкивалась ранее. Накануне видеоконференции в Брюсселе принимали министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.



На совместной с ним пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал весьма двусмысленное заявление. Из него следует, что перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс, оказывается, ближе, чем предполагают в Москве и Киеве. Столтенберг обрушился на Россию, которая, как он считает, хочет диктовать свою волю странам-соседям. "Это только 30 союзникам решать, когда Украина будет готова к членству (в НАТО). Никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс", – сказал генсек. В его словах не было ответа на вопрос, может ли страна, имеющая территориальный спор, вступить в альянс.



Но следует заметить, что вопреки расхожему мнению ни один документ НАТО подобное вступление не запрещает. Требование урегулировать все проблемы с соседями выдвигается к соискателям членства в альянсе неформально, без ссылок на какие-либо правовые положения. Более того, в НАТО входят страны, имеющие определенные трения о границе. Яркий пример – Греция и Турция с их спорами об акватории Эгейского моря и проблеме Северного Кипра. Нелишне также напомнить, что Украина, по крайней мере до 2008 года, была реальным кандидатом на получение Плана действий по членству в НАТО. Это своего рода последняя ступень, предшествующая присоединению к альянсу. Вплоть до прошлого года, кстати, послом США в Киеве был Уильям Тейлор – давний лоббист идеи присоединения Украины к этому плану.



И уж никакой правовой документ НАТО не препятствует помощи стране, не входящей в альянс. Она Украине будет оказана, заверяется в тексте, распространенном пресс-службой Госдепа после переговоров Блинкена и Столтенберга. Днем ранее глава американской дипломатии пусть и косвенно, но допустил возможность новых санкций против РФ. Представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что на встрече госсекретаря с Кулебой обсуждалась судьба "Северного потока – 2" и что американцы по-прежнему считают данный газопровод "плохой идеей" и "наносящим ущерб проектом".



Вместе с тем перейти от намеков к решениям американцы пока не спешат. Судя по имеющейся информации, идея превентивного санкционного удара по России Байдена и его команду не очень соблазняет. Как утверждает Си-эн-эн со ссылкой на свои источники, всю неделю в администрации Белого дома взвешивали плюсы и минусы от возможных резких шагов США. Источники телекомпании утверждают, что в целом в Белом доме склоняются к тому, что надо занять выжидательную позицию. Иначе могут быть "непредвиденные последствия". Возможно, такого рода утечка сделана Белым домом специально, в качестве сигнала Кремлю, что в Вашингтоне всерьез рассчитывают на компромисс и не рассматривают предстоящую встречу двух президентов как пустую формальность. Тем не менее о нежелании Байдена "сжигать мосты" в отношениях с Кремлем свидетельствует уже сам факт того, что американцы не отзывают своего посла. Российский посол Анатолий Антонов, напомним, из Вашингтона отозван, и сроки его возвращения в Москве не называются.