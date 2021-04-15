Талибы не хотят ждать 11 сентября. Афган-радикалы готовят амерам пышные проводы, - "КЪ"

07:26 15.04.2021

Талибы не хотят ждать 11 сентября

Афганские радикалы отказались от любых переговоров до полного вывода войск НАТО



Газета "Коммерсантъ" №66 от 15.04.2021, стр. 6

Американский президент Джо Байден огласил крайний срок вывода войск НАТО из Афганистана - 11 сентября 2021 года, день 20-й годовщины терактов в США, которые и стали причиной американского вторжения в эту страну. Решение президента США поставило под угрозу срыва другую важную инициативу Вашингтона - стамбульскую конференцию, которая призвана придать новый импульс афганскому урегулированию. Услышав новость о переносе даты вывода войск с 1 мая на 11 сентября, представители талибов заявили, что отказываются участвовать в любых международных мероприятиях, пока США не выполнят первоначальные договоренности.



Джо Байден объявил новый срок вывода американских войск из Афганистана - теперь это планируется сделать до 11 сентября. Дата, безусловно, символична: именно теракты в США 11 сентября 2001 года стали первым и пока единственным поводом задействовать 5-ю статью договора НАТО о взаимной защите, после чего альянс начал военную операцию в Афганистане.



"Мы не можем продолжать продлевать срок и увеличивать численность нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для вывода войск,- сказал господин Байден.- Я четвертый американский президент, который руководит американскими войсками в Афганистане. Два республиканца. Два демократа. Не буду передавать эту ответственность пятому".



По словам главы Белого дома, трагедия 11 сентября 2001 года больше не может оправдывать присутствие американских войск в Афганистане.

Напомним, что соглашение, подписанное США и террористическим движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе в феврале 2020 года, предполагало вывод войск коалиции до мая 2021 года. Однако США пока лишь сократили свой контингент с 8 тыс. до 2,5 тыс. военнослужащих и еще в начале года дали понять, что не собираются завершать этот процесс так быстро.



Другие страны-члены НАТО в этом вопросе полностью ориентируются на планы Вашингтона. "Я выступаю за упорядоченный вывод войск и ожидаю, что сегодня мы договоримся об этом. Это будет означать, что мы синхронизируем наши планы с США",- сказала в эфире телеканала ARD министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, анонсируя состоявшуюся в среду видеоконференцию глав оборонных и дипломатических ведомств стран НАТО.



Решение о переносе окончательной даты вывода войск вызвало у талибов вполне ожидаемую реакцию. "Если соглашение нарушат и иностранные силы не покинут нашу страну в обговоренные сроки, проблемы, безусловно, усугубятся, и те, кто нарушил соглашение, будут привлечены к ответственности,- заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, тем самым предупредив о возможном росте уровня насилия.- Исламский Эмират Афганистан (так талибы называют государство, которым стремятся управлять.- "Ъ") стремится к выводу всех иностранных сил с нашей земли в сроки по соглашению, подписанному в Дохе. Если соглашение будет соблюдаться, найдется и путь к решению оставшихся вопросов".



Более того, талибы угрожают сорвать крайне важную для США конференцию в Стамбуле, которая задумывается как новая веха в афганском урегулировании. "Пока все иностранные силы не покинут нашу родину, мы не будем участвовать в конференциях, цель которых - принять решения по будущему Афганистана",- заявил представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим.



Провал стамбульской конференции станет ударом по имиджу Вашингтона: идею ее проведения впервые высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Афганистана Ашрафу Гани. На мероприятие, по данным агентств "РИА Новости" и ТАСС, приглашены представители около 20 стран, включая Россию. Изначально конференция была запланирована на конец марта, но затем переносилась. На этой неделе были оглашены новые сроки - встреча должна пройти с 24 апреля по 4 мая. Продолжительность мероприятия продиктована его спецификой.



Как рассказал "Ъ" информированный собеседник в дипломатических кругах, успех стамбульской конференции во многом будет зависеть от наличия времени, достаточного для выработки сложного решения.

В качестве обратного примера он привел заседание "расширенной тройки" по Афганистану (Россия, США и Китай + Пакистан), которое проходило в Москве в марте: "Участникам практически не дали времени на обсуждение, и это сказалось на результатах". Напомним, тогда представители "тройки" просто утвердили текст, который раздали им еще утром, а представители талибов выразили недовольство рядом пунктов.



Почему международные посредники и Кабул не могут договориться о новом плане урегулирования

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова утверждает, что пока в Москве получили только уведомление о сроках конференции, но не приглашение. "Ожидаем от Анкары официального приглашения, а также информацию о модальностях планируемой встречи, ее формате, целях и повестке дня, после чего примем решение относительно участия российской делегации",- сказала она в среду.



Кроме того, в Москве не упустили возможности покритиковать Вашингтон и НАТО за срыв первоначальных договоренностей с талибами. "Анонсированное США намерение вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года является очевидным нарушением американо-талибского соглашения",- сказала Мария Захарова, предупредив о "возможной эскалации конфликта, что чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров".



По мнению российского эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, талибы сейчас используют давно известную тактику: "торговаться до последнего и угрожать насилием". "Дата 11 сентября, которую предложили американцы в качестве дедлайна, оскорбительна для "Талибана",- сказал "Ъ" господин Дубнов.- Так талибам напоминают, что это они ответственны за укрывательство (экс-лидера запрещенной в РФ "Аль-Каиды".- "Ъ") Осамы бен Ладена, который и организовал атаку на США". При этом уговорить представителей движения все же поехать в Стамбул, по мнению эксперта, возможно, а вот ожидать какого-то полноценного примирения - нет. Более того, господин Дубнов не исключил, что, если талибы действительно усилят атаки на войска НАТО и правительственные войска Афганистана, то установленный срок - 11 сентября - вновь будет продлен.



Кирилл Кривошеев