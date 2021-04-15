 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.04.2021
12:12  Убитый в Миннесоте новый афро-герой США оказался бандитом, которому грозило 20 лет тюрьмы
11:14  Парк с названием "Желтоксан-86" появится в Алматы
09:09  Умер в тюрьме осужденный на 150 лет "американский Чубайс" - Берни Мэдофф
08:50  КырПравосудие. "Раим-миллион" освобожден!
07:51  От гражданской войны в США ждут повторения, - Дм.Бавырин
07:47  Топор в спине. Сегодняшняя российская идеология ущербна, - А.Проханов
07:42  КырПротесты. В Пригородном 15 кыргызок забаррикадировались а акимате облив себя бензином

07:39  Пойманные в Киргизии "изменники" оказались казахами. Длинные лапы Елбасы...
07:36  Уход от "колониального прошлого"? Идеи переименования сел и улиц в Западном Казахстане, - "РА"
07:29  Задушевный телефонный треп. О чем собрались переговариваться "больной" и "убийца"? - С.Пономарев
07:26  Талибы не хотят ждать 11 сентября. Афган-радикалы готовят амерам пышные проводы, - "КЪ"
00:13  Из клан-капитализма в солидарное общество через "морализацию" денег, - М.Елизаров
Среда, 14.04.2021
21:10  Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику, - И.Алкснис
21:05  Москва и Вашингтон обменялись "последними предупреждениями", - "НГ"
20:46  Вещи погибших от коронавируса начали распродавать на украинских рынках, - "МК"
19:32  Время закрывать границы. Глобальные изменения мировой экономики и перспективы России, - В.Катасонов
18:49  Н. Аселкан: Для Казахстана важно, чтобы Россия осталась на Байконуре
18:40  От "не торопимся" до "срочно переходим": как менялась риторика латинизации в Казахстане, - Петр Своик
18:09  РосЭлитка запуталась в турецких патриотических скрепах, - "СП"
18:08  О "правильном" битье женщин в Узбекистане
17:36  Партии эксов прорвались к власти. Кто теперь займет пост мэра Бишкека?
17:25  Уаки. Как складывались казахские племена (история)
17:19  Весеннее обострение: в Прибалтике нарушают основные принципы права
15:37  Узбекское Агентство по развитию медико-социальных услуг возглавил Алишер Инаков
14:55  Чем они занимаются? В КазМажилисе предложили ограничить казахстанцев в желании... сдавать сперму
12:39  Очень пестро. Презентована новая форма для женщин полицейских Таджикистана (фото)
12:35  "Даже сарай сожгли"... Уйгурка Турсынай Зияудун рассказывает как ей плохо сиделось в лагере в Синьцзяне и жилось в Казахстане
12:27  Индия установила мировой рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки - 184 372
12:11  Немецкий футболист Коля Давыдов хочет поиграть за сборную Кыргызстана. Прикольно...
11:35  Как мигранты вытесняют коренное население России из школ, - В.Мальцев
10:21  Протестный потенциал в Казахстане: села догоняют город, - Ернур Молдашев
09:49  Умер известный таджикский Домулло Хикматуллохи Тоджикободи
09:47  За "измену родине" задержан известный кыргызский политолог Марат Казакпаев
09:18  Протестующие в Бишкеке против итогов выборов коммуняки и эсдеки все-таки установили палатку у ЦИК
09:10  В Казахстане отменили майские парады. Из-за вируса
08:43  "Национальный проект по развитию торговли" разработали в Казахстане
07:59  Талибан отказался от любых мирных переговоров. До полного вывода иностранных войск из Афгана
07:51  Скончался Народный артист Таджикистана Киемиддин Чакалов
07:30  "Защитим инородцев от русского держиморды" (уроки истории), - А.Непогодин
07:27  Заблокировавшее Суэцкий канал судно арестовали и потребовали выкуп в 900 лямов зеленью
07:15  Противостояние в Донбассе не может не закончиться войной, - Чжао Хуэйжун
00:44  Третья сверхдержава? Способна ли Индия экономически обогнать и КНР? - Алексей Кива
00:34  Ситуация с уйгурами вынуждает Канаду столкнуться с собственной историей, - Элен Хуан
00:31  Иранские центрифурии. Тегеран делает беспрецедентный рывок в развитии своей ядерной программы, - "Къ"
Вторник, 13.04.2021
22:23  Иран у берегов Фужейры подбил ракетой израильский сухогруз Hyperion Ray
22:18  Але, але, прекрасная маркиза.. Байден сам позвонил "убийце" Путину
21:23  Wall Street Journal : сможет ли решимость Байдена выдержать натиск Путина и Си?
20:32  Правда о турецком "софагейте", - Тьерри Мейсан 
20:11  Байден обещает вывести все амер-войска из Афгана к 11/09 сего года. Дедушка бредит?
20:00  Постковидный мир будет другим и более опасным, - докладывает Совет по нацразведке США
19:44  Аркадаг отдал сыну Сердару часть полномочий главы ТуркмМИДа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Талибы не хотят ждать 11 сентября. Афган-радикалы готовят амерам пышные проводы, - "КЪ"
07:26 15.04.2021

Талибы не хотят ждать 11 сентября
Афганские радикалы отказались от любых переговоров до полного вывода войск НАТО

Газета "Коммерсантъ" №66 от 15.04.2021, стр. 6
Американский президент Джо Байден огласил крайний срок вывода войск НАТО из Афганистана - 11 сентября 2021 года, день 20-й годовщины терактов в США, которые и стали причиной американского вторжения в эту страну. Решение президента США поставило под угрозу срыва другую важную инициативу Вашингтона - стамбульскую конференцию, которая призвана придать новый импульс афганскому урегулированию. Услышав новость о переносе даты вывода войск с 1 мая на 11 сентября, представители талибов заявили, что отказываются участвовать в любых международных мероприятиях, пока США не выполнят первоначальные договоренности.

Джо Байден объявил новый срок вывода американских войск из Афганистана - теперь это планируется сделать до 11 сентября. Дата, безусловно, символична: именно теракты в США 11 сентября 2001 года стали первым и пока единственным поводом задействовать 5-ю статью договора НАТО о взаимной защите, после чего альянс начал военную операцию в Афганистане.

"Мы не можем продолжать продлевать срок и увеличивать численность нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для вывода войск,- сказал господин Байден.- Я четвертый американский президент, который руководит американскими войсками в Афганистане. Два республиканца. Два демократа. Не буду передавать эту ответственность пятому".

По словам главы Белого дома, трагедия 11 сентября 2001 года больше не может оправдывать присутствие американских войск в Афганистане.
Напомним, что соглашение, подписанное США и террористическим движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе в феврале 2020 года, предполагало вывод войск коалиции до мая 2021 года. Однако США пока лишь сократили свой контингент с 8 тыс. до 2,5 тыс. военнослужащих и еще в начале года дали понять, что не собираются завершать этот процесс так быстро.

Другие страны-члены НАТО в этом вопросе полностью ориентируются на планы Вашингтона. "Я выступаю за упорядоченный вывод войск и ожидаю, что сегодня мы договоримся об этом. Это будет означать, что мы синхронизируем наши планы с США",- сказала в эфире телеканала ARD министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, анонсируя состоявшуюся в среду видеоконференцию глав оборонных и дипломатических ведомств стран НАТО.

Решение о переносе окончательной даты вывода войск вызвало у талибов вполне ожидаемую реакцию. "Если соглашение нарушат и иностранные силы не покинут нашу страну в обговоренные сроки, проблемы, безусловно, усугубятся, и те, кто нарушил соглашение, будут привлечены к ответственности,- заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, тем самым предупредив о возможном росте уровня насилия.- Исламский Эмират Афганистан (так талибы называют государство, которым стремятся управлять.- "Ъ") стремится к выводу всех иностранных сил с нашей земли в сроки по соглашению, подписанному в Дохе. Если соглашение будет соблюдаться, найдется и путь к решению оставшихся вопросов".

Более того, талибы угрожают сорвать крайне важную для США конференцию в Стамбуле, которая задумывается как новая веха в афганском урегулировании. "Пока все иностранные силы не покинут нашу родину, мы не будем участвовать в конференциях, цель которых - принять решения по будущему Афганистана",- заявил представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим.

Провал стамбульской конференции станет ударом по имиджу Вашингтона: идею ее проведения впервые высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Афганистана Ашрафу Гани. На мероприятие, по данным агентств "РИА Новости" и ТАСС, приглашены представители около 20 стран, включая Россию. Изначально конференция была запланирована на конец марта, но затем переносилась. На этой неделе были оглашены новые сроки - встреча должна пройти с 24 апреля по 4 мая. Продолжительность мероприятия продиктована его спецификой.

Как рассказал "Ъ" информированный собеседник в дипломатических кругах, успех стамбульской конференции во многом будет зависеть от наличия времени, достаточного для выработки сложного решения.
В качестве обратного примера он привел заседание "расширенной тройки" по Афганистану (Россия, США и Китай + Пакистан), которое проходило в Москве в марте: "Участникам практически не дали времени на обсуждение, и это сказалось на результатах". Напомним, тогда представители "тройки" просто утвердили текст, который раздали им еще утром, а представители талибов выразили недовольство рядом пунктов.

Почему международные посредники и Кабул не могут договориться о новом плане урегулирования
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова утверждает, что пока в Москве получили только уведомление о сроках конференции, но не приглашение. "Ожидаем от Анкары официального приглашения, а также информацию о модальностях планируемой встречи, ее формате, целях и повестке дня, после чего примем решение относительно участия российской делегации",- сказала она в среду.

Кроме того, в Москве не упустили возможности покритиковать Вашингтон и НАТО за срыв первоначальных договоренностей с талибами. "Анонсированное США намерение вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года является очевидным нарушением американо-талибского соглашения",- сказала Мария Захарова, предупредив о "возможной эскалации конфликта, что чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров".

По мнению российского эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, талибы сейчас используют давно известную тактику: "торговаться до последнего и угрожать насилием". "Дата 11 сентября, которую предложили американцы в качестве дедлайна, оскорбительна для "Талибана",- сказал "Ъ" господин Дубнов.- Так талибам напоминают, что это они ответственны за укрывательство (экс-лидера запрещенной в РФ "Аль-Каиды".- "Ъ") Осамы бен Ладена, который и организовал атаку на США". При этом уговорить представителей движения все же поехать в Стамбул, по мнению эксперта, возможно, а вот ожидать какого-то полноценного примирения - нет. Более того, господин Дубнов не исключил, что, если талибы действительно усилят атаки на войска НАТО и правительственные войска Афганистана, то установленный срок - 11 сентября - вновь будет продлен.

Кирилл Кривошеев

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618460760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил пакет ратификационных законопроектов в рамках Договора о ЕАЭС
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2021 года №215
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2021 года №217
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2021 года №227
- О потребности во внешней оценке
- "Ак жол" требует выплатить положенные субсидии действующим автопаркам
- Национальное достояние - через аукцион?
- "Ак жол": Необходима полная отмена СНТ, а перенос сроков внедрения не решит проблему - "лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас"
- Братья будут жениться на сестрах: к чему может привести беспорядок с донорами спермы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  