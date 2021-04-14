Задушевный телефонный треп. О чем собрались переговариваться "больной" и "убийца"? - С.Пономарев

07:29 15.04.2021

Байден - Путин: "Больной" захотел поговорить с "убийцей", и ему это удалось

Милое телефонное общение президентов вызывает только недоумение

Сергей Пономарев

14 апр. 21



Все-таки чудны твои дела, о, господь, отвечающий где-то там в надмирных высях за земную политику! Потому что удивительные вещи происходят у нас на земле.



Надысь вот, как сообщается на официальном сайте Кремля, состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с Президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Робинеттом Байденом-младшим. Ну то есть, пользуясь формулировками самих этих политических персонажей, поболтали на разные темы "убийца" и "больной человек", причем последний, похоже, с недугом головы, которому если что и можно пожелать, то только здоровья.



Планируя отказаться от международных платежных систем, понимают ли российские власти, к чему это приведет

В сообщении Кремля подчеркивается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Что особенно важно, учитывая изложенные выше эпитеты и прочие дефиниции участников.



О чем говорили? Ну это не так существенно. В общем-то, о пустяках. Байден подтвердил приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите, который состоится в режиме видеоконференции. Побеседовали о глобальном изменении погоды, о контроле над вооружениями и стратегической безопасности, о ситуации в Афганистане и внутриукраинском кризисе. Словом, поболтали мужики. Судя по всему, неспешно и обстоятельно.



Да, едва не позабыл. Байден еще предложил когда-нибудь в обозримом будущем - понятное дело, не сейчас, потому что пандемия - провести двухстороннюю встречу, так сказать, саммит. Но не в России или Штатах, а в третьей стране. То есть на нейтральной территории. Чтобы никому обидно не было. И без подозрений: мол, как я ловко заманил Володю (или Джо) к себе, а он и не побрезговал приехать…



Мило, в общем, лидеры двух держав потрындели на всякую международную тематику…



Оба, судя по всему, довольны. Но мы-то все в прострации и охренении. Мама дорогая, я фигею! Что вообще происходит? Ну представьте - хотя чего тут представлять, когда оно было в реальности: один мужик называет другого убийцей, а когда спустя несколько дней в Вашингтоне журналисты белодомовского пула просят уточнить: может, оговорился, или там его не так поняли? - верная сподвижница Джен Псаки, эта титан знаний, ума палата и ходячая энциклопедия, подтверждает: нет, именно это определение российского президента и имелось в виду, никаких поправок не будет, президент Байден все сказал. В ответ пусть и не в лоб, но вполне понятно, тот, кому в Вашингтоне с ходу пришили статью 105, ч.2, пп. е), ж) и л) УК РФ (то есть убийство, совершенное общеопасным способом организованной группой по мотивам политической или идеологической ненависти или вражды), называет оппонента дебилом и больным придурком. Классический гоголевский сюжет: как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.



И вдруг… Не проходит и месяца - и все волшебным образом меняется. Без дезавуирования оскорбительных выпадов, без извинений или хотя бы намека на них, как ни в чем не бывало мило так общаются по телефону. Как-то не по-пацански это, ребята! Вам, Владимир Владимирович, самому-то это неужели непонятно? Не западло гутарить с тем, кто вас парафинит? А вам, Джозеф Робинеттович, не в падлу названивать типа ужасному тирану, чьи руки, конечно же, по локоть в крови политических противников, а по карманам рассованы пакетики а ампулы с ядом "новичок"? Или вы уже под воздействием Альцгеймера и его друга Паркинсона об этом забыли?



Всякая историческая аналогия хромает, но тут она явно будет к месту. Опять представьте - а вот сейчас придется действительно представлять, что Франклин Делано Рузвельт публично оскорбил Иосифа Сталина. Что Никсон или Форд помойными словами облили Брежнева. Что Рональд Рейган облаял Юрия Андропова. Нет, "империей зла" Ронни назвать Советский Союз мог, и даже делал это, как и неловко пошутить в неотключенный микрофон, что сейчас начинает ядерную атаку против Советского Союза бывший актер из вестернов тоже мог, но насчет личных оскорблений - да ни за что!



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Можно, конечно, сослаться на полную деградацию последних американских президентов и необратимые возрастные изменения ныне пребывающего на посту. Это действительно так. Но наш-то что? По сути Байден плюнул Путину в лицо, а тот утерся и сделал вид, что ничего не произошло.



И не понял Путин, что это не ему ЛИЧНО плевок достался. Это ВСЕЙ РОССИИ в лицо плюнули, а она вовсе не хочет терпеть обиды и утираться. Воспитание и история не позволяют сносить хамство.



Тут мне опять могут сказать: межгосударственные отношения и дипломатические правила - это вам не отношения во дворе, где за нанесенную обиду дают в морду. И уж точно не раскланиваются и не расшаркиваются при встрече, если обидчик не принес извинения. Мне скажут: "Вы что же, предлагаете вообще прервать любые отношения между нашими странами?".



Именно это я и предлагаю. Что мы вообще забыли в этой Америке? Гамбургер? Сосиску в тесте, которую они же сами называют горячей собачатиной? Боевики Голливуда? Свет на них клином что ли сошелся? Они, эти Штаты, нам нужны? Мне лично нет. В гробу я их видел в белых тапках из флоридского или миссурийского хлопка.



Гуд бай, Америка, о-о-о! Никаких отношений! Никаких связей! Никаких контактов! Пусть сидят себе этот Байден с Пелоси в своем Белом доме и Конгрессе и маются: "Какую еще гадость задумали эти коварные русские? Какие еще „кинжалы", „авангарды" и „посейдоны" изобрели? Может, зря это мы плохими словами кидаемся? Как бы они нас не прокинули…".



Или грозные слова про "авангарды" и "посейдоны" сугубо для внутреннего пользования? Дескать, если что, то мы этой Америке снова покажем кузькину мать. А на самом-то деле болтовня одна. Сплошной телефонный треп…

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США вводят санкции против суверенного долга России



Появилась информация о том, что Соединенные Штаты приняли решение ввести санкции против российского суверенного долга. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает New York Times.



Как добавляет сайт KP.RU, американские власти могут объявить об очередных антироссийских шагах уже сегодня, 15 апреля.



Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что США собираются выслать из страны десять российских дипломатов. А также ввести санкции против 12 россиян и 20 организаций из России. Причина этого в предполагаемом вмешательстве в выборы и кибератаках.