Уход от "колониального прошлого"? Идеи переименования сел и улиц в Западном Казахстане, - "РА"

07:36 15.04.2021 Уход от "колониального прошлого"? Идеи переименования сел и улиц: реакция

15 апреля 2021,



Жители села Покатиловка, выступающие против переименования населенного пункта в Атамекен. Западно-Казахстанская область, 9 апреля 2021 года.



С чем связаны инициативы переименовать улицы в населенных пунктах и села в граничащих с Россией регионах, почему они приводят к расколу среди местных жителей и как ситуацию комментируют исследователи.



ПОКАТИЛОВКУ ПРЕДЛОЖИЛИ НАЗВАТЬ "ЗЕМЛЕЙ ПРЕДКОВ". ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО



Покатиловку, село в Западно-Казахстанской области, отделяет от административного центра региона 50 километров. Расстояние, которое теоретически можно было бы преодолеть менее чем за час, кажется подобием дурной бесконечности. Автомобильная трасса из Уральска до населенного пункта - сплошные выбоины и ямы. Самый жуткий участок - последние 20 километров грейдерной насыпи. Размытая после таяния снега и разбитая временем дорога не ремонтировалась больше 30 лет.



- Тут все было готово к ремонту, даже песок и щебень сюда завезли и уложили в те времена, - рассказывает водитель Виталий, житель Покатиловки, передвигаясь по дороге, которая больше похожа на грязное месиво. - Но потом развал [Советского Союза], и все это забросили, с тех пор не было ремонта. Так, грейдером нет-нет пройдут, и весь ремонт.



Указатель вдоль насыпной дороги в Покатиловку.

Покатиловка тоже встречает бездорожьем. Чтобы добраться до центральной улицы, на которой находятся акимат и Дом культуры, приходится обогнуть несколько огромных луж. И несколько раз все же приходится наступать прямо в грязь - обойти ее просто невозможно.



В Покатиловку корреспондента Азаттыка привело известие о планах переименовать населенный пункт - в Атамекен ("земля предков" - в переводе с казахского). Идея расколола село, основанное в начале прошлого века, еще до большевистской революции, в котором сейчас живет около тысячи человек.



На 9 апреля в Покатиловке назначили сход местного сообщества - объявление о его проведении напечатали в местном издании. В намеченное время на широкой улице в квартале от акимата собралось около 50 человек.



Жители села Покатиловка на сходе.

- Нам пришлось пройтись по домам, собрать подписи у жителей - кто за и кто против. За [то, чтобы не менять название] проголосовали 427 человек. Против выступили 152 человека, - говорит Динара Сатыбалдиева, выросшая в Покатиловке, где много лет назад обосновались ее предки.



Динара Сатыбалдиева называет идею переименования инициативой "приезжих", которые "указывают, что за 30 лет независимости название должно быть казахским".



Самих сторонников переименования на сходе не оказалось. Собравшиеся сообщили, что их оппоненты уже провели свою встречу, днем ранее. Между желающими остаться в Покатиловке и теми, кто хочет проснуться в Атамекене, похоже, существует напряженность.



- Мне в мессенджер написали, что "будет, как в Украине", если мы продолжим выступать против переименования. Я знаю, кто писал. Зачем такое разводить - не понимаю, мы хотим жить дружно, - говорит житель села Александр Сланин.



Александр Сланин, житель Покатиловки.

Александр Сланин, житель Покатиловки.

Вскоре на место прибыл аким Покатиловского сельского округа и полиция. К радости собравшихся, он сообщил, что за селом остается прежнее название.



- Был проведен опрос по личной инициативе тех, кто против [переименования], и тех, кто за. Они собирали подписи. Были две встречи с каждой из сторон - в результате тех, кто не поддерживает переименование, было больше, и вопрос оставили. [Приняли] решение не переименовывать, - сообщил аким Абзал Хами.



Несколько женщин обступили акима, требуя от него документ с печатью, в котором черным по белому будет написано, что переименование отменяется. Он пообещал, что бумага будет, и через некоторое время все двинулись в акимат.



Аким Покатиловского сельского округа Абзал Хами.

Аким Покатиловского сельского округа Абзал Хами.

Позже, стоя на крыльце сельской администрации, Сатыбалдиева прочитала вслух односельчанам текст с листа бумаги: "Заседание собрания местного сообщества, запланированное на 9 апреля 2021 года с повесткой дня "О переименовании села Покатиловка", не состоялось, так как не обеспечен кворум участников собрания местного сообщества. И вопрос автоматически снят с повестки дня. То есть название села Покатиловка не меняется".



Последнее предложение встретили аплодисментами и криками "Ура!".



Жители Покатиловки радуются известию, что их село не будут переименовывать. В центре с листом бумаги - Динара Сатыбалдиева.

Жители Покатиловки радуются известию, что их село не будут переименовывать. В центре с листом бумаги - Динара Сатыбалдиева.

К акимату к тому времени подтянулись и сторонники смены названия.



- К 30-летию независимости государство начало переименовывать населенные пункты, мы тоже выступили за переименование нашего села, нас около 70–80 человек было. Мы поддерживаем переименование, но не все смогли прийти на собрание из-за занятости. Половина из тех, кто выступает против, вовсе не живут здесь, - утверждает местный житель Багдат Утегалиев, один из инициаторов переименования села.



Еще несколько мужчин, пришедших с ним к зданию аппарата акима, говорить отказались. Они немного постояли недалеко от места собрания и затем ушли.



Багдат Утегалиев (слева на переднем плане), противник переименования.

Багдат Утегалиев (слева на переднем плане), противник переименования.

Корреспондент Азаттыка попытался поговорить с директором местной школы: его имя указано в списке членов местного сообщества. Но застать его на рабочем месте не удалось. По словам работников школы, директор выехал в райцентр по делам.



ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О "ПОДАРКАХ РУССКОГО НАРОДА"?



Покатиловка не единственное село в регионе, которое предложили переименовать. В последние несколько недель в Западно-Казахстанской области собрания, на которых обсуждались подобные инициативы, прошли в нескольких населенных пунктах в разных районах. В частности, в селах Трекино, Новенький, Володарка. Сколько всего в регионе сел, которые хотят переименовать, - узнать не удалось. Вопросы, направленные в акимат Западно-Казахстанской области, к моменту публикации остались без ответа.



Лужа на фоне Дома культуры в селе Покатиловка.

Лужа на фоне Дома культуры в селе Покатиловка.

Многие села, расположенные вдоль Урала, главной водной артерии региона, - это бывшие казачьи станицы. Они появились после прихода в эти места казачества - военизированного сословия, состоявшего на службе у русского царя и выступавшего форпостом царизма на окраинах империи, которая к концу 19-го века колонизировала Центральную Азию. Отношения казаков с местным населением были противоречивыми. Стычки происходили в основном из-за земель: казачьи поселения нарушали традиционную систему перекочевок казахов. После свержения монархии и большевистской революции 1917 года выступления казаков, которые примкнули к белогвардейскому движению и рассматривались Советами как опора самодержавия, были подавлены. Со временем казацкое движение практически сошло на нет. Но названия населенных пунктов в Западном Казахстане, которые были присвоены им переселенцами из России, пережили и царизм, и страну Советов.



Ведущая к церкви неасфальтированная дорога в селе Покатиловка.

Ведущая к церкви неасфальтированная дорога в селе Покатиловка.

Социолог Жанар Джандосова, руководитель исследовательского центра "Сандж", считает, что инициативы переименований в граничащей с Россией Западно-Казахстанской области идут сверху и могут быть реакцией на территориальные претензии российских политиков.



- Мне кажется, что это идет на фоне российских высказываний о "подарках", те слова, которые часто в последнее время говорят российские политики и ведущие [федеральных каналов]. Ведь все эти слова действительно способны спровоцировать сепаратистские настроения, - комментирует Джандосова.



Тема территориальных претензий России к Казахстану активно поднимается в последние месяцы. В конце прошлого года депутаты Государственной Думы России Вячеслав Никонов и Евгений Федоров заявили, что северные регионы Казахстана - "подарки русского народа". После этих высказываний министерство иностранных дел Казахстана "выразило недоумение" и направило дипломатическую ноту в Москву, которая осталась без ответа. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал слова членов российского парламента "бредом сивой кобылы". Затем наступило некоторое затишье. Оно продлилось несколько месяцев и было нарушено президентом соседней страны.



Выступая на концерте к пятилетию "присоединения" Крыма (большая часть мирового сообщества называет захват украинского полуострова аннексией), Владимир Путин тоже сказал о "щедрых подарках", заявив, что большевики в прошлом веке "передали геополитические пространства квазигосударственным образованиям", в итоге после развала СССР "Россия утратила колоссальные территории". Какие именно "образования" он имеет в виду, Путин не уточнил.



В апреле одиозный российский политик Владимир Жириновский, и раньше выступавший с территориальными притязаниями в адрес Казахстана, разразился новой тирадой. Поводом стала инициатива переименовать улицы в Павлодаре - административном центре другого граничащего с Россией региона. В городе решили присвоить казахские названия десяткам улиц.



"Вы постройте города свои, казахские, и там давайте названия казахские улицам, а че на чужом-то делать? Еще Петр I, так сказать, форпост там был установлен Коряковский - защита добытчиков соли. Там не было никаких государств, степи, кое-где кочевники… Русский мир, русское пространство восстановит свои границы и будет наведен порядок", - заявил Жириновский.



В Казнете выпад Жириновского встретили возмущением. Официальные лица Казахстана, союзника России, - молчанием. До этого в Нур-Султане подчеркивали, что мнения депутатов Госдумы не отражают точку зрения Кремля.



Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди (справа) приглашает пройти российского коллегу Сергея Лаврова. Нур-Султан, 8 апреля 2021 года.

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"ХОЖДЕНИЕ ПО МИННОМУ ПОЛЮ"



В самом Павлодаре между тем продолжают ожесточенно спорить вокруг переименований: часть населения выступает за сохранение старых названий улиц (среди них - Донецкая, Молодежная, Юннатов), другая требует казахские названия. В прошлом месяце горячо спорили в Караганде, промышленном городе в Центральном Казахстане. Там один из районов, Октябрьский, переименовывают в район Алихана Букейханова - публициста и политика, расстрелянного в годы сталинских репрессий. В социальных сетях некоторые пользователи, обсуждая инициативу, переходят на оскорбления, в том числе по этническому признаку.



Улица в Караганде, городе в Центральном Казахстане и административном центре Карагандинской области.

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- Тема очень напоминает хождение по минному полю, потому что с валом переименований улиц, сел на казахские названия мы всегда упираемся в вопрос межнациональных отношений. Русскоязычное население в большей степени воспринимает это как ущемление языка и интересов. Казахоязычное население, в свою очередь, выступления против воспринимает так, что русскоязычные не относятся к стране как к родине, и видит ущемление интересов коренного населения, - говорит независимый журналист из Уральска Ахмедьяров, бывший редактор независимого издания "Уральская неделя", считающий переименования частью политики казахстанских властей по "внедрению новой идеологии и избавлению от колониального прошлого". - Переименование сел порождает взаимные претензии среди населения. Вместо того чтобы объединиться, люди начинают делиться по национальному признаку, по культурному признаку, по языковому признаку.



Журналист Лукпан Ахмедьяров на митинге в Алматы. 31 октября 2020 года.

Журналист Лукпан Ахмедьяров на митинге в Алматы. 31 октября 2020 года.

Власти Казахстана стараются обходить стороной проблему межэтнических и других разногласий. Страна официально позиционирует себя образцом межнационального мира и межконфессионального согласия, а вспыхивающие время от времени на межэтнической почве конфликты в стране, как правило, характеризуют как бытовые.



На населенном преимущественно казахами юге, юго-востоке, востоке и юго-западе Казахстана многие советские и русские топонимы исчезли еще в конце 1990-х, и населенным пунктам вернули исторические казахские имена. Во многих граничащих с Россией областях, где этнические русские составляют значительную часть населения, переименования если они и были, то носили эпизодический характер. Призывы переименовать северные города Петропавловск и Павлодар звучат все громче, но инициативы сталкиваются с недовольством части населения.



Казахстан. Мурал с изображением поэта Абая на стене многоэтажки. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, 19 декабря 2020 года.

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Социолог Жанар Джандосова бывала в селах на западе страны, в том числе в расположенных рядом с Покатиловкой Новопавловке и Федоровке, и своими глазами видела, что там "нет дорог и везде пыльные, грязные накаты". При этом многие граждане, как она отмечает, "готовы мириться" с экономической несправедливостью, некачественным образованием и здравоохранением, но остро реагируют на переименования. Корни такой ситуации - в отношении разных групп населения к названиям мест, отмечает Джандосова. Ее центр "Сандж" изучал отношение казахстанцев к переименованиям два года назад (это было в 2019 году, после того столица стала называться Нур-Султаном; город сменил название после отставки правившего страной почти 30 лет Нурсултана Назарбаева по инициативе его ставленника Касым-Жомарта Токаева). Исследователи пришли к выводам, что для "некоторых этносов" внутри страны понятие "малая родина" имеет очень важное значение.



Социолог Жанар Джандосова, глава исследовательского центра "Сандж".

Социолог Жанар Джандосова, глава исследовательского центра "Сандж".

- Для них это очень знаковое [место], с этим связано их детство, юность, все, с чем они здесь живут. Мне кажется, что это связано с тем, что для казаха родина - это весь Казахстан, а для другого этноса - это улица или село, его маленькая родина. Поэтому, скорее всего, инициаторами всех этих переименований были именно казахи, которые не могут смотреть спокойно, что в огромном Казахстане существуют названия из колониального прошлого. Сейчас лучше этот вопрос оставить и заниматься какими-то экономическими вопросами, снятием этого напряжения, - говорит Джандосова.



Разбитая дорога к Покатиловке. На дальнем плане - перевернувшийся на ухабистой трассе автомобиль.

После собрания в Покатиловке, жители которой пожаловались приехавшим в село журналистам на безработицу - многие вынуждены уезжать на вахту на нефтяные месторождения, - отсутствие пастбищ для выпаса скота, мелеющую реку Барбастау, для восстановления которой, по словам сельчан, нужен ремонт шлюзов, корреспондента Азаттыка ждала обратная дорога домой в Уральск. Два часа по разбитой дороге мимо Новопавловки, Федоровки, Поймы, Придорожного, Донецка и Приречного. Источник - rus.azattyq.org

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