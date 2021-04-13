Пойманные в Киргизии "изменники" оказались казахами. Длинные лапы Елбасы...

07:39 15.04.2021

15 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Дело о госизмене. Депутат просит СМИ не бросать тень на диаспору казахов



Задержанный по делу о государственной измене Марат Токтоучиков не является ни лидером, ни членом правления казахской диаспоры в Кыргызстане. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Гульшат Асылбаева. По ее словам, лидером объединения является она сама - с 2018 года возглавляет Ассоциацию казахов в КР.



"Нам известно, кто по профессии является журналистом или фрилансером. Просим СМИ не выкладывать непроверенную информацию и не проводить параллели между общественной организацией и инцидентом. Еще одна просьба - не акцентировать внимание на национальности задержанного, не бросать тень на нашу организацию, в состав которой входят достойные люди. Плохие люди бывают в любом народе, и это не зависит от национальности", - сказала Гульшат Асылбаева.



По ее словам, Ассоциация казахов в КР осуждает недостоный поступок Марата Токтоучикова.



"Считаем, что каждый должен нести персональную ответственность за свои дела", - добавила нардеп.