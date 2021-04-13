 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырПротесты. В Пригородном 15 кыргызок забаррикадировались а акимате облив себя бензином
07:42 15.04.2021

15 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
В Пригородном 15 женщин облили себя бензином и заявляют об акции самосожжения

В здании айыл окмоту села Пригородного Аламединского района Чуйской области 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Об этом 24.kg сообщила одна из участниц акции протеста.

По ее словам, три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и коммерческих банков, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.

Они привезли в здание айыл окмоту газовый баллон и облили себя бензином.

Известно, что на место уже прибыли сотрудники милиции и МЧС. Здание оцеплено.
24.kg

видео тут -
https://24.kg/proisshestvija/190141_vprigorodnom_15jenschin_oblili_sebya_benzinom_izayavlyayut_obaktsii_samosojjeniya/

Источник - 24.kg
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