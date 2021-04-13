Топор в спине. Сегодняшняя российская идеология ущербна, - А.Проханов

07:47 15.04.2021

Топор в спине

сегодняшняя российская идеология ущербна, она дребезжит, как дребезжит крыло самолета, готовое отвалиться

Александр Проханов



Донбасс - как сжатый в судороге бицепс. Будет удар или нет, будет прорыв украинской армии на границе России или ополченцы Донбасса дойдут до Мариуполя и Харькова? Придут ли русские военные части на помощь горящим Донецку и Луганску, и придут ли военные части НАТО на помощь Украине? Сойдутся ли в воздушных боях над Донбассом американские и русские истребители? Как скоро после первых залпов установок "Град" и "Ураган" будут запущены баллистические гиперзвуковые ракеты? Или все, что сейчас происходит в Донбассе, - это очередной пропагандистский пузырь, который лопнет, и все успокоится? Мы достроим "Северный поток - 2", Европа закупит нашу вакцину, Байден подтвердит свою репутацию крупного политического лидера.



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Но война на пороге. Трудно дышать от выхлопов танковых двигателей, железнодорожные узлы забиты воинскими эшелонами. Здравствуй, предвоенное время! Прощай, ток-шоу "Пусть говорят".



Какова Россия предвоенного времени? Вдоль границ России достраивается санитарный кордон от Балтики до Черного моря, насыщенный отборными войсками НАТО. Потеря огромных территорий в 1991 году приблизила рубежи НАТО к самому центру России, сократив до минимума подлетное время американских ракет. Государства, еще недавно входившие в Варшавский договор, сегодня являются русофобскими, антироссийскими, включая Болгарию, Румынию, Польшу, страны Прибалтики. НАТО рвется на Украину и в Грузию, Турция пришла в Азербайджан, помогает антироссийской Украине, смотрит на Крым как на свою исконную территорию, использует "мягкую силу" для внедрения в республики Средней Азии, а также на российский Кавказ и в Татарстан.



В России разрушены целые отрасли промышленности. У нас нет своих подшипников, своих станков и своей элементной базы. Огромное количество творцов: физиков, химиков, оружейников, художников, специалистов по социальной инженерии, - уехали на Запад. И одни из них работают в Силиконовой долине, помогая американцам создавать новые системы вооружений, направленные против нашей страны. Другие входят в закрытые центры, которые постоянно изнутри взрывают Россию.



Численность населения современной РФ такова, что ее мобилизационный резерв недостаточен для ведения долговременной большой войны. "Пятая колонна" достигает невиданных размеров и все увеличивает свое влияние, присутствует во всех органах власти, экономических структурах, информационных центрах, культурных подразделениях. Государственная российская пропаганда не стравляется с ползучими технологиями прозападных, проамериканских сил, которые медленно, но неуклонно разрушают Российское государство изнутри.



Уязвимость современной предвоенной России - результат политических реформ Горбачева и Ельцина. Если Горбачев в период перестройки, как короед, источил все огромное древо советского государства, то Ельцин пнул его ногой, и труха развалилась. Кто они сегодня, Горбачев и Ельцин, в сознании правящей российской элиты? Великие реформаторы, преобразователи, память о которых закрепляется в Горбачев-фонде и Ельцин-центре? Их обожатели находятся в Кремле на самом верху? И тогда сегодняшнее плачевное состояние России - это желанное положение, и всякая мобилизация российского народа для отпора Западу бессмысленна. Или же эти два политика отождествляются с величайшей в истории России катастрофой, именуются историческими предателями и вымарываются из положительной системы ценностей современных российских представлений. Это позволит идеологию предвоенного времени основать на оборонном сознании, на глубинных кодах, позволявших народу преодолевать исторические катастрофы, пусть ценой великих жертв, но с неизменной победой.



Сегодняшняя российская идеология ущербна, не целостна, в ней множество трещин, она дребезжит, как дребезжит крыло самолета, готовое отвалиться. Мы идем в наступление с топором в спине. Мы вернули Крым, мы помогаем Донбассу, мы преодолеваем величайшую историческую несправедливость - последствия государственных преступлений Горбачева и Ельцина.



Тридцать лет после разгрома Советского Союза война медленно, но неуклонно приближалась к нашим порогам. И вот она "при дверях". Какие слова звучат в это роковое время? "Отечество в опасности" или "Вкладывайте деньги в банк Тинькофф"?