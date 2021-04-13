Умер в тюрьме осужденный на 150 лет "американский Чубайс" - Берни Мэдофф

09:09 15.04.2021

Умер осужденный за аферу на 150 лет бизнесмен Берни Мэдофф



Алексей Дегтярев

Бизнесмен, бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернард Мэдофф, приговоренный к 150 годам заключения в США, скончался в тюрьме, сообщают западные СМИ.



Мэдофф скончался в медицинском центре города Батнер в Северной Каролине, пишет Associated Press, сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.



Предполагается, что осужденный умер от естественных причин, он скончался рано утром в среду. В 2020 году адвокаты пытались освободить 82-летнего Мэдоффа из тюрьмы во время пандемии, они сообщали, что тот якобы страдал от терминальной стадии почечной недостаточности, но их запрос отклонили.



Бернард Мэдофф был приговорен за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и ложные свидетельские показания. Создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды признал себя виновным по всем пунктам обвинения. От действий Мэдоффа пострадали около 3 млн человек по всему миру, которым его афера стоила в общей сложности 64,8 млрд долларов.



После приговора Мэдофф заявлял в СМИ, что крупнейшие американские банки знали о его махинациях, он обвинил их в соучастии.