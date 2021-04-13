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|Парк с названием "Желтоксан-86" появится в Алматы
11:14 15.04.2021
Акимат Алматы подготовил совместный с маслихатом проект постановления и решения о присвоении наименования парку в микрорайоне "Жас қанат" Турксибского района, передает zakon.kz.
Присвоить безымянному парку наименование "Желтоқсан-86" в микрорайоне "Жас қанат" Турксибского района города Алматы, - говорится в документе.
Акиму Турксибского района, коммунальным государственным учреждениям "Управление стратегии и бюджета города Алматы", "Управление городской мобильности города Алматы", "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы", "Управление зеленой экономики города Алматы" поручено принять необходимые меры по реализации совместного постановления.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 апреля.