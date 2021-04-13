КырПремьер Марипов уговорил облитых бензином 15 первомайских Жанн Д"Арк умыться и разойтись

12:15 15.04.2021

Ситуация в Пригородном. Группа женщин грозится совершить акт самосожжения



Продолжение: Ситуация в Пригородном. 71-летняя женщина сказала, что лишилась дома из-за кредита

"Сводка" (АКИpress) – Группа женщин заявила о намерении совершить акт самосожжения из-за задолженности по кредитам.



Как сообщает корреспондент Turmush с места событий, 15 апреля в 6 утра женщины пришли в айыл окмоту в селе Пригородное. У них был газовый баллон.



АКИpress ведет текстовую трансляцию:



Примерно в 14:40 женщины вышли из здания айыл окмоту.

Одна из них поблагодарила за поддержку и ожидания собравшихся и сообщила, что 17 апреля в 10 часов утра их примет премьер-министр Улукбек Марипов.



Женщины разошлись.