 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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12:15 15.04.2021

Ситуация в Пригородном. Группа женщин грозится совершить акт самосожжения

Продолжение: Ситуация в Пригородном. 71-летняя женщина сказала, что лишилась дома из-за кредита
"Сводка" (АКИpress) – Группа женщин заявила о намерении совершить акт самосожжения из-за задолженности по кредитам.

Как сообщает корреспондент Turmush с места событий, 15 апреля в 6 утра женщины пришли в айыл окмоту в селе Пригородное. У них был газовый баллон.

АКИpress ведет текстовую трансляцию:

Примерно в 14:40 женщины вышли из здания айыл окмоту.
Одна из них поблагодарила за поддержку и ожидания собравшихся и сообщила, что 17 апреля в 10 часов утра их примет премьер-министр Улукбек Марипов.

Женщины разошлись.

Источник - АКИpress
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