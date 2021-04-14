Последние годы нефтяной эры: продать все, что можно, - О.Соловьева

13:58 15.04.2021

Энергетический переход заставил поменять отраслевые стратегии

Ольга Соловьева

14 апр. 2021



Российская стратегия на нефтяном рынке – добыть как можно больше сырья.

Новый вариант Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ до 2035 года должен учесть движение Китая к углеродной нейтральности и вероятное сокращение мирового спроса. Лучше разрабатывать самые доступные месторождения, отложив освоение Арктики. Такие приоритеты для нефтяников названы в среду в Госдуме накануне утверждения генеральной схемы в правительстве. Основная линия проекта: в условиях энергоперехода нужно добыть и продать все, что еще можно.



"Энергопереход во всем мире не просто начался, а уже идет полным ходом. За прошлый год в мире введено тепловой генерации на 40 ГВт, а генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – на 150 ГВт", – сообщил глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.



По его словам, уже через 30 лет российская нефть будет просто никому не нужна. "Сами нефтяные компании перестают быть исключительно нефтяными и превращаются в энергетические. Поэтому многие мировые банки перестают финансировать нефтяные проекты", – напоминает он.



Углеводородный характер мировой энергетики сохранится как минимум до 2035 года. Это значит, что у России есть время на адаптацию отрасли и переориентацию своей экономики.



Цель адаптации: максимальная монетизация текущих запасов и ресурсов. "Все, что есть, добыть и продать, – пояснил Павел Завальный. – Наша задача – монетизировать добычу и успеть переложить деньги от экспорта нефти и газа в те направления экономики, где будет рост в будущем. Наши компании будут все меньше нефтяными, но все больше энергетическими".



Проект новой генсхемы развития нефтяной отрасли допускает, что пик спроса на нефть будет преодолен ранее 2030–2035 годов. Этому, в частности, будет способствовать негативное воздействие пандемии COVID-19 для мирового потребления нефти, которое может сохраняться до 2023–2024 года.



В проекте отмечается факт, что "затяжной экстенсивный рост, не прекращающийся в нефтяной отрасли на протяжении последних 25 лет, близок к исчерпанию своего естественного потенциала". Кроме того, вероятным становится введение в Евросоюзе после 2025 года трансграничного углеродного регулирования импорта углеводородов. Поэтому нефтяной отрасли России необходимо готовиться к переходу мирового рынка нефти в состояние долгосрочной стагнации или снижения спроса, что будет способствовать как усилению международной конкуренции за рынки сбыта, так и снижению инвестиционной привлекательности нефтяной промышленности.



Наиболее вероятно, что Россия сократит добычу нефти примерно в той же пропорции, что и другие участники рынка. В 2020 году сокращения добычи нефти в России и в Саудовской Аравии (в рамках соглашения ОПЕК+) оказалось примерно равными, а также близким к сокращению добычи в США, которые взяли на себя лишь небольшие добровольные обязательства. Но сокращение экспорта нефти может быть сильнее сокращения добычи.



Однако проект генсхемы предполагает, что Россия может в перспективе наращивать запасы нефти. В среднем их прирост должен превышать добычу в 1,2 раза. "Для поддержания устойчивого уровня добычи нефти в перспективе до 2035 года требуется в период 2021–2035 годов прирастить запасы нефти в объеме не менее 10,4 млрд тонн. Среднегодовой прирост запасов в перспективе до 2035 года должен превышать годовой уровень добычи нефти в среднем в 1,2 раза", – говорится в проекте документа.



Основными районами прироста запасов нефти останутся Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, Прикаспийская, Тимано-Печорская и Волго-Уральская нефтегазоносные провинции. При этом все большая доля прироста запасов будет связана с освоением месторождений на континентальном шельфе.



В стране на сегодня изучено около 60% технологически извлекаемых запасов с суммарным объемом нефти в 17,2 млрд т. Рентабельными остаются от 36 до 64% этих запасов нефти. Роль новых месторождений в общем объеме добычи будет возрастать. На новые месторождения до 2025 года будет приходиться 21–25%, к 2035 их роль вырастает до 34–43%, рассказал в среду, выступая на думском комитете по энергетике, директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.



"Это лишний раз подчеркивает, чтобы поддерживать добычу, мы должны инвестировать, и не только в бурение, но и в технологии. Доля трудноизвлекаемых запасов растет, соответственно каждая дополнительная тонна добычи требует затрат", – отметил чиновник, добавив, что существующая налоговая система, которая основана на изъятии прибыли, и далее будет оставаться "стратегически наиболее приоритетной".



Совокупные капитальные вложения в отрасль (инвестиции) запланированы на уровне 6–6,6 трлн руб. до 2025 года и 14–15 или даже 19 трлн руб. от 2026 до 2035 годов, продолжил Рубцов. "Это колоссальные инвестиции, которые являются мощным драйвером для экономического роста всей страны, не только отрасли", – пояснил Рубцов. "Нам надо иметь заводы, которые бы занимались прежде всего, производством целевой продукции. Поэтому, задача по модернизации крайне важна. Важно быстро модернизировать предприятия, чтобы они были готовыми к оптимизации структур производства", – подчеркнул представитель Минэнерго.



По мнению экспертов "НГ", нынешняя конъюнктура все еще позволяет российскому нефтяному сектору осуществлять текущие инвестиции. Инвестиции в месторождения на континентальном шельфе могут стать быстро окупаемыми: освоение континентального шельфа позволит РФ создавать дополнительные запасы – до 10,4 млрд т нефти до 2035 года, рассуждает доцент РЭУ им Плеханова Олег Чередниченко.



"Полного отказа от нефти не произойдет. Потребуется не только освоение новых месторождений, но и поиск новых рынков", – отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.