Главой Госантимонополии Киргизии назначен Кенешбай Тайлаков

14:32 15.04.2021

На должность директора Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики назначен заместитель директора Госантимонополии Кеңешбай Тайлаков.



Распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов 14 апреля 2021 года.



14 апреля 2021 года руководством Министерства экономики и финансов К.Тайлаков представлен коллективу антимонопольного агентства.



Кенешбай Тайлаков работал заместителем директора Государственного агентства антимонопольного регулирования с 14 июня 2013 года. Его назначил тогдашний премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.



Ранее эту должность занимал Шухрат Сабиров, но 9 марта 2021 года распоряжением премьер-министра КР У.Марипова был освобожден от должности.