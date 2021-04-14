Б.Эргашев: Западные организации усиливают прессинг в отношении Узбекистана

14:38 15.04.2021 ЭРГАШЕВ: ЗАПАДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УСИЛИВАЮТ ПРЕССИНГ В ОТНОШЕНИИ УЗБЕКИСТАНА



"Провокации и информационные вбросы, которые можно напрямую проследить, являются "ответом" на четкий сигнал Узбекистана, что в стратегической перспективе страна намерена вступить в ЕАЭС. Эти "звоночки" означают, что для США (и коллективного Запада в целом) движение Узбекистана в сторону ЕАЭС является не самым приемлемым сценарием", – директор Центра исследовательских инициатив "Ma"no" Бахтиер Эргашев рассказал Ia-centr.ru о причинах изменений в отношениях Узбекистана с внешними партнерами в преддверии важного события для страны – президентских выборов-2021.



– Как складывается внутриполитическая ситуация в Узбекистане за шесть месяцев до президентских выборов?



– Центральная Азия находится на стыке трех формирующихся глобальных центров силы XXI века, которые составят основу многополярного мира. Регион граничит с Россией, Китаем и Индией. Уже в силу этого Центральная Азия, а значит и Республика Узбекистан, которая занимает центральное географическое положение, единственная граничит со всеми странами региона ("плюс" с Афганистаном), будут вызывать интерес у США, стран Европейского союза и Великобритании. Так как последние находятся в конкурентных отношениях с формирующимися здесь центрами силы.



В частности, ЕС заинтересован в том, чтобы активно участвовать в процессах в регионе и иметь определенное влияние на эти процессы. В 2019 году Евросоюз принял новую стратегию "Европейский Союз-Центральная Азия". Центральное понятие в этом документе – "connectivity" (транспортная, энергетическая, информационная связанность). Для них регион Центральной Азии представляется "мостом", связующим элементом между Европой, растущим Китаем и Юго-Восточной Азией в целом.



США тоже приняли новую стратегию по отношению к Центральной Азии. В новых положениях, по сравнению с прошлыми программами и заявлениями чуть меньше говорится о правах человека, свободах и др., а делается больший акцент на экономические аспекты.



В частности, США ищет возможности для снижения влияния китайской инициативы "Пояса и Пути", его торговой, инвестиционной и политической значимости для региона и предлагает свои инициативы.



В целом, роль и значение региона Центральной Азии как арены столкновения интересов глобальных центров силы в условиях возрастающей конкуренции между КНР и США – усиливается.

На фоне этого противостояния и противоборства глобальных держав на пространстве Центральной Азии, в октябре 2021 года в Узбекистане запланировано проведение президентских выборов. К значимой дате Узбекистан подходит имея за собой пять лет руководства страной Шавкатом Мирзиеевым в качестве президента-реформатора, автора стратегии реформ, затрагивающих все сферы жизни в стране – экономическую, политическую и социальную.



Сегодня данные реформы находятся на разных стадиях. Так, часть из предложенных экономических реформ пока не дали серьезных результатов, которые могла бы ощутить каждая семья в Узбекистане. Экономические реформы – на стадии развертывания. И это понятно, так как переход от одной экономической модели к другой не дается так легко и быстро.



Есть определенные проблемы в системе государственного управления, обеспечения более эффективной работы по противодействию внешним и внутренним шокам. В условиях, когда реформы уже начаты, но еще не дали реальных результатов, Узбекистан сделал первый шаг к ЕАЭС. Страна в конце 2020 года получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Это стало серьезным знаком того, что Узбекистан и дальше будет идти в этом направлении. Узбекское руководство не скрывает: получение статуса – только первый шаг на пути более активного интегрирования Узбекистана в ЕАЭС.



В этих условиях геополитические конкуренты России, в первую очередь, США, воспринимают возможность расширения ЕАЭС за счет вхождения Узбекистана как движение со знаком "минус". Так как с первого дня создания Таможенного союза в 2010 году (предтечи Евразийского союза) для Вашингтона было важно, чтобы постсоветские страны, страны Центральной Азии в том числе, не были включены в орбиту региональных союзов, которые формирует Россия.

Мне кажется, что целый ряд провокаций и информационных вбросов, которые можно напрямую проследить – являются "ответом" на четкий сигнал Узбекистана, что в стратегической перспективе страна намерена вступить в ЕАЭС. Эти "звоночки" означают, что для США (и коллективного Запада в целом) движение Узбекистана в сторону Евразийского союза является не самым приемлемым сценарием.



– О каких провокациях вы говорите?



– Их было несколько. Их путь – от первоначального вброса до широкого распространения в Интернете, социальных сетях легко проследить.



Это, в первую очередь, информация о якобы "президентском дворце" на востоке Узбекистана, которая была вброшена "Радио "Озодлик" (филиал "Радио "Свободы" в Узбекистане, в Российской Федерации организация признана иноагентом). Новость активно раскручивали, прежде всего через радио "Озодлик". Вброс во многом дал нулевой эффект, но осадок же остался.



Параллельно с этим наблюдается активизация "политических мумий" – людей или групп, которые с начала 90-х годов убежали за границу: в США, Турцию, Европу – отсиживались там все эти годы.



Я имею в виду Демократическую партию "Эрк", партию "Бирлик" и ряд других мелких групп. Они сейчас мало кому известны и интересны в Узбекистане, но их пытаются реанимировать и "вбросить" их в предвыборную гонку – этот расклад может создать определенные линии напряженности в обществе.

Все эти события сопровождается усиливающимся прессингом западных организаций и структур в отношении Узбекистана в таких вопросах, как защита прав ЛГБТ-сообщества, продвижение ювенальной юстиции, политизация вопросов феминизма, защиты прав женщин, деятельности нетрадиционных для Узбекистана религиозных организаций под предлогом свободы совести и вероисповедания.



Идет четко прослеживаемый процесс манипулирования определенными, зачастую маргинальными, но активными в соцсетях, группами людей в Узбекистане. И цель одна – создать в стране определенную политическую напряженность.



И я убежден, что эти "предупредительные выстрелы в воздух" звучат по причине того, что Узбекистан движется в направлении ЕАЭС. Как аналитик я исхожу из того, что вступление Узбекистана в Евразийский союз – стратегический выбор государства. Просто в силу того, что из трех основных внешнеторговых партнеров Узбекистана – две страны (Россия и Казахстан) входят в ЕАЭС. Но при этом я стою на той позиции, что необходимо эволюционное, постепенное вхождение Узбекистана в Евразийский союз. Государству, находящемуся в самом разгаре реформ с пока неясными результатами, торопиться в этом процессе не стоит. В ближайшие годы нам хватит статуса страны-наблюдателя.



В РУз должны быть реализованы цели первой стадии политических и экономических реформ, их должны ощутить граждане, бизнес, экономика страны в целом. Только после этого, уже на качественно новом этапе развития Узбекистан может входить в данное интеграционное объединение.



– Как изменится внешняя политика Узбекистана после проведения президентских выборов-2021 в отношении США, стран ЕС и Великобритании?



– Если действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в выборах, и они состоятся намеченные сроки – он победит. Я уверен в этом на 100%. Последуют ли после выборов "оргвыводы" в отношении некоторых зарубежных партнеров, через различные механизмы вмешивавшихся в выборы – вопрос открытый.



В целом, та внешняя политика, которой придерживался и придерживается Узбекистан – политика сбалансированной равноудалености от глобальных центров силы, с небольшими изменениями, но сохранится.



Элементы конкуренции на центральноазиатском поле были, есть и будут. Страны региона должны понимать, что являются объектами воздействия внешних сил.



Республике Узбекистан так или иначе придется вести диалог по разным вопросам – от ситуации в Афганистане до объема инвестиций с теми же партнерами из США. Мы будем с ними работать даже несмотря на то, что им не нравится движение государства в сторону Евразийского экономического союза.

Всем глобальным центрам силы придется принять выбор Узбекистана. Узбекистан суверенен в этих вопросах и будет действовать, исходя их своих национальных интересов, а не из "намеков" внешних партнеров.



– По каким темам могут быть сделаны информационные вбросы в течение полугода до президентских выборов в Узбекистане?



– Выбор очень большой. Создать провокационный информационный повод, распространять недостоверную информацию и поддерживать интерес к темам на протяжении определенного времени на сегодняшний день – не составляет большого труда. Есть отработанные технологии информационной работы, люди, специализирующиеся в этой сфере, есть сети распространения информации.



Сейчас я наблюдаю усиление такой информационной активности в Узбекистане. Вполне вероятно, что подобные провокации продолжатся. По крайней мере, мы, думаю, скоро увидим еще два-три вброса, подобных информации о якобы "президентском дворце" в Узбекистане. Ранее похожая информационная кампания разворачивалась и для российской аудитории.



Вероятными темами провокаций в Узбекистане могут стать повестки:



– вступления в ЕАЭС;



– строительства АЭС в партнерстве с Росатомом. Этот проект серьезный раздражитель для тех стран, которые не хотели бы сближения Ташкента и Москвы;



– положения трудовых мигрантов из Узбекистана в России;



– нахождения в так называемых "лагерях перевоспитания" в СУАР КНР этнических узбеков и так далее.



Нужно отметить, что несмотря на информационные провокации, Узбекистан остается устойчив к внешним воздействиям.



Например, вопрос вступления РУз в Евразийский союз не расколол общество. Хотя определенными внешними силами предпринимаются подобные попытки. Этот сложнейший вопрос обсуждался в Узбекистане во время парламентских выборов два года назад. И он не стал фактором раскола. Были дискуссии в экспертной среде и среди населения, но жестких разделительных линий или признаков раскола не наблюдалось.



У страны есть запас прочности – в экономике, в военной сфере и так далее. И, самое главное, в Республике Узбекистан сохраняется единство в обществе, что позволяет РУз чувствовать себя уверенно. Государство слабеет, если нет этого общественного единства по основополагающим вопросам, а Узбекистану подобный сценарий не грозит.



Евгения КИМ

14 апр. 2021 Источник - ia-centr.ru

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