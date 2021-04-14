 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Люли в Таджикистане меняют образ жизни?
18:07 15.04.2021

Махмудджон Рахматзода

В кишлаке Заркорон Восейского района, также известном как Пахлавонобод, проживают десятки семей люли (одна из восточных ветвей цыган, распространенных в регионе).

Многие жители окрестных кишлаков знают их как попрошаек, не утруждающих себя учебой и работой, но сами представители люли говорят, что за последние годы их образ жизни изменился.

Попрошайничество – раз в неделю

Рахмонали Халосов, житель кишлака Заркорон, признался, что тяжело избавиться от привычек, но по сравнению с прошлыми годами они уже реже занимаются попрошайничеством. По его словам, в 2013 году он получил статус ходжи, работает в школе, но тем не менее, раз в неделю "для успокоения души" выходит попрошайничать, хотя в прошлом он занимался этим каждый день.

"Наш дом не такой роскошный, но все же крыша над головой есть. Когда выхожу попрошайничать, мне говорят, ака, у тебя есть дом, неплохая жизнь, почему еще ходишь и просишь подаяние? Да, хочу постепенно свести на нет это занятие", - говорит он.

Собеседник рассказал, что они, как и другие жители района, имеют право на образование и трудоустройство, и пользуются уважением в обществе, и просит власти отнестись серьезно к их проблемам.

Среди них – обеспечение семей земельными участками и жильем. "В одном доме живем я с женой, четверо сыновей с невестками и их детьми. Дом построен на четырех сотках. Нам тесно", - рассказал Рахмонали.

Власти заявляют, что земельные и жилищные вопросы актуальны не только для представителей люли. По их словам, каждый день за земельным участком обращаются и другие семьи, но решение проблемы требует времени.



Учеба и торговля волосами

Восейский район является одним из самых больших в Кулябском регионе. В этом районе есть три селения, в котором постоянно проживают люли.

По словам Рахмонали Халосова, в селении Заркорон уже построена школа для обучения детей люли, созданы условия для предпринимательства. Он сказал, что дети теперь ходят в школу, а не попрошайничают, и занимаются скупкой и продажей волос.

Представители этой группы говорят, что преодолели и "стереотипы" при выборе жениха и невесты. Они теперь могут выдавать или жениться за других местных жителей или даже за русских, что раньше было запрещено их обычаями.

Но в целом образ жизни у этих среднеазиатских цыган остался прежним. Женщины люли считают своих мужчин "опорой семьи", и берут заботу о пропитании семьи на свои плечи. Сарвиноз Чуянова, одна из представительниц люли, проживающая в Заркорон, говорит, что она поседела после того, как ушел из жизни ее муж, за которым она ухаживала и заботилась всю свою семейную жизнь.

Жители окрестных селений говорят, что в прошлом они были очень недовольны поведением живущих по соседству люли, которые занимались только попрошайничеством и были поголовно неграмотны, однако сейчас, по их словам, жизнь в селениях люли немного меняется.

Один из этих жителей, Бахтовар, говорит: "У них такие же руки и ноги как у нас, но ни учиться, ни работать они не хотели. А сейчас их дети стали ходить в школу. Да, времена изменились, и люди уже с неохотой дают им на пропитание хлеб и другие продукты".

ООН призвала к улучшению условий для люли

Несколько лет назад Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации заявлял, что таджикские власти не считают необходимым подготовить отдельную программу по улучшению социального и правового положения народности люли и порекомендовало правительству Таджикистана изменить свою точку зрения на эту проблему. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации порекомендовал, чтобы Таджикистан также предоставил условия для того, чтобы девочки из восточных цыган имели возможность посещать школу и получить среднее образование. Кроме того, должны быть созданы условия для того, чтобы после окончания школы они также могли продолжить свое обучение в высших учебных заведениях.

Раджабмох Хабибулло, детский омбудсмен в Таджикистане, на одной из пресс-конференций в 2019 году рассказала журналистам, что проверка учебных заведений, в которых учатся дети люли, показала, что "для учебы созданы все условия".

"Проблема состоит в том, что они (люли – прим. ред.) не всегда хотят отказываться от своих обычаев и традиций. ООН постоянно повторяет нам свои рекомендации о необходимости принятия мер по охвату образованием и решению других социальных проблем люли. Я могу вам сейчас со всей долей ответственности сказать, что для обучения детей из народности люли созданы все условия", - отметила она.

По официальным данным, сейчас во всех школах республики обучаются 1 тыс 329 детей из семей люли.

Тысячи представителей этой народности проживают в Пенджикенте, Гиссаре, Вахдате, Восе и Балхи. По мнению историков, восточные цыгане пришли на территорию Средней Азии пять-шесть веков назад из Индии. В любом из государств, в которое они пришли, они стараются изучить местные языки, однако никогда не расстаются со своим "ремеслом" - попрошайничеством.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618499220
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