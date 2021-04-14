Обратная отсылка: почему России не хватает трудовых мигрантов

18:09 15.04.2021 Несмотря на нехватку рабочих, иностранцев выдворяют даже за мелкие нарушения



Мария Немцева



России не хватает зарубежной рабочей силы для реализации "амбициозных планов" в различных сферах экономики, в частности, в строительстве и сельском хозяйстве. Об этом заявил на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По оценке экспертов, прямо сейчас стране нужен 1 млн трудовых мигрантов. Правозащитники при этом полагают, что российский рынок может утратить для них свою привлекательность - строгие наказания отпугивают как высококвалифицированных специалистов, так и тех, кто приезжают устраиваться курьерами и таксистами. Как живется трудовым мигрантам сейчас - в материале "Известий".



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Миллион мигрантов здесь и сейчас



Пандемия COVID-19 резко сократила трудовую миграцию. По данным МВД, в 2020 году в РФ работали 1,72 млн иностранцев, что на 25% меньше показателя 2019-го. За последний год, по словам Пескова, "мигрантов стало совсем мало".



Ранее Минстрой РФ сообщил о нехватке в строительной отрасли около 1,2 млн рабочих. В сельском хозяйстве, по информации "Известий", недостает 41 тыс. человек.



По оценке президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, прямо сейчас кадровый спрос составляет минимум миллион сотрудников.



- Миллион мигрантов нужен здесь и сейчас, - говорит он. - Это та численность, которая гармонично встроится в действующую ситуацию.



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Сообщение со странами Средней Азии пока не позволяет оперативно выполнить этот план. С 1 апреля открылись границы с Таджикистаном и Узбекистаном, но авиарейсы в Россию совершаются редко и с большой наценкой. Из Душанбе в Москву доступны два прямых вылета в неделю. В сервисах по продаже билетов эти рейсы даже не отображаются - для въезда в Россию у пассажиров должны быть веские основания. Хотя и в этом случае достать билет непросто - граждане Таджикистана вынуждены сутками стоять в очередях и ночевать в машинах. Стоимость доступных рейсов с пересадкой в среднем составляет 40 тыс. рублей.



Из Ташкента в Москву прямые рейсы совершаются каждый день. Правда, и здесь стоимость сильно завышена. По данным портала Aviasales, на следующей неделе, с 19 по 25 апреля, вылет в Россию обойдется в сумму от 48 тыс. до 179 тыс. рублей. Самый дешевый билет с пересадками в среднем стоит 26 тыс. рублей.



При этом Вадим Коженов обращает внимание, что в Таджикистане и Узбекистане ситуация с коронавирусом практически наладилась. В Таджикистане новые случаи заражения не фиксируются с середины января. В Узбекистане ежедневно заболевает в среднем по 186 человек (при пиковом значении в 981 инфицированного).



Ранее, в сентябре 2020-го, были открыты границы с Казахстаном и Киргизией. Но и эта мера не позволила закрыть вакуум рабочей силы, рассказала основатель проекта по трудоустройству мигрантов "ТутЖдут" Наталья Хмельницкая.



- Работодатели как могут пытаются решить кадровый вопрос. Кто-то оплачивает дорогостоящие билеты. Кто-то предлагает мигрантам улететь по липовой медицинской справке. Но такие аферы пресекаются, - говорит собеседница "Известий". - К нам обращались банки Узбекистана, они готовы кредитовать трудовых мигрантов, но их просто капля в море. Из-за нехватки работников растут зарплаты легальных мигрантов, тех, кто находится здесь давно. Последние два месяца оплата поднялась примерно на 10%.



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Строительное бремя



Сильнее всего мигрантов ждут на стройках. Причем не кого попало, а рабочих с высокой квалификацией, отметил президент Российского союза строителей Владимир Яковлев.



- Мигрантов-специалистов очень недостает. Неслучайно в странах СНГ открываются российские центры-посредники, которые сами отбирают сотрудников для работы на крупных стройках столицы. В то же время отрасль должна задуматься о подготовке собственных кадров. Как пример - германо-российская компания "Кнауф", с учебным комбинатом в Красногорске, - заметил Яковлев.



Несмотря на нехватку рук, принимают иностранцев не везде. Ввоз мигрантов для работы на стройках разрешили только крупным компаниям. Теперь для найма рабочих из Узбекистана и Таджикистана годовой оборот предприятия должен начинаться от 2 млрд рублей, а штат насчитывать не менее 250 сотрудников. Кроме того, работодатель обязуется предоставить иностранцу достойное жилье, подписать с ним трудовой договор и обеспечить медицинское обслуживание. Таковы условия "Алгоритма действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан". Как рассказали "Известиям" в Минтруде, по данным на 9 апреля, 43 компании из 13 регионов уже получили одобрение по 119 заявкам на 7559 иностранных рабочих.



- Фильтр был принят, чтобы отрегулировать отрасль, которая традиционно пользуется у мигрантов большим спросом, - пояснил Вадим Коженов. - У нас существует проблема: мигранты работают, а потом их вышвыривают на улицу без рубля в кармане. Из-за наплыва работников тут же появляются фирмы-однодневки, которые завозят мигрантов десятками самолетов в день. Смысл в том, чтобы не дать мошенникам заработать на этом.



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Судья не в курсе



В целом обманутых мигрантов в последние годы становится меньше, констатирует Коженов. С ним согласна и Роза Магомедова, адвокат правозащитного центра "Мемориал" (признан иностранным агентом в РФ).



Вместе с тем российское правосудие остается весьма недружелюбным по отношению к приезжим. Так, продолжается практика массовых выдворений, когда судьи конвейерно рассматривают дела об административных правонарушениях. Например, в 2019 году было выдворено более 800 тыс. человек. Им запретили въезд в Россию минимум на три года.



Кроме того, активно заводятся дела о депортации (в отличие от выдворения, депортация не является видом наказания, а служит инструментом государственного воздействия). Согласно статистике МВД, за январь-февраль 2021 года было принято 805 решений о депортации, в 2020-м - 4691, в 2019-м - 5531, в 2018 году- 6010.



При этом в стране действует указ президента, который запрещает на время пандемии выносить решения о депортации и выдворении (документ был продлен до 15 июня 2021 года). Единственными, кого не касается указ, остаются иностранцы, вышедшие из тюрьмы, нарушившие законодательство о госгранице РФ, угрожавшие национальной безопасности, выступавшие за насильственную смену строя, поддерживающие террористов и участвующие в несанкционированных митингах.



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По словам Магомедовой, дела с участием мигрантов нередко рассматриваются небрежно: в зале отсутствует переводчик, затруднен доступ к адвокату, мигранты толпами сидят в коридоре и ждут, когда секретарь вынесет им готовые бумаги.



Кроме того, центры временного содержания (ЦВСИГ) вновь стали переполняться. Из-за закрытых границ мигранты проводят там существенно дольше положенных 10 дней.



- ЦВСИГ не предназначен, чтобы человек жил в нем годами, там даже две недели находиться трудно, - замечает Магомедова. - По-хорошему, человек должен оставаться в ЦВСИГ 10 дней с момента вступления в силу судебного решения. Но есть, например, граждане Туркмении, которые зависли в центрах с февраля прошлого года. При этом содержат мигрантов за счет российских налогоплательщиков.



Либо штрафы, либо депортация



Высылают иностранных рабочих из страны даже за мелкие административные правонарушения - достаточно всего двух за три года (п. 4 ст. 26 ФЗ № 114). Юрий Московский, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство", называет этот пункт не иначе как вредительством. Перешел улицу на красный цвет - административный штраф, грязные номера на машине - штраф, превышение скорости - штраф. Для таксистов и курьеров это просто беда, отмечает он.



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- Вы обращали внимание, почему все мигранты, что катаются на велосипедах, носят маски? Иначе они попадут под статью административного нарушения, - поясняет Московский. - Я считаю, что наказание должно соответствовать правонарушению. За то, что ты перешел улицу в неположенном месте, не нужно на три года выдворять из страны.



С регистрацией, по его словам, "вообще швах". По закону, иностранный гражданин должен жить там, где зарегистрирован. Однако правоохранители могут истолковать этот пункт слишком сурово.



- Вот реальный пример. - рассказывает он. - Люди пришли отмечать день рождения, остались на ночь, а тут полиция. И все - депортация.



Другая неприятность для мигрантов - сокращение числа квот на временное проживание. В 2021 году их выделили 39 325 штук, в 2020-м - 60 270, в 2019-м - 83 480, в 2018-м - 90 360.



По мнению Юрия Московского, излишняя строгость и бюрократия отпугивают мигрантов, причем не только низкоквалифицированных, но и хороших специалистов. Это заставляет иностранцев искать работу на других привлекательных территориях. Источник - Известия

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