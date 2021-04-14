Al Arabiya: Россия "участвует" в формировании правительства Ливана

19:15 15.04.2021

Источник "Аль-Арабии" в дипломатических кругах Ливана сообщил, что в ближайшие дни и недели представители ведущих политических сил Ливана прибудут с визитом в Москву. В российскую столицу уже прибыл премьер-министр Ливана, имеющий разногласия с президентом республики по поводу процесса формирования правительства. Какова роль России в этом процессе?

Al Arabiya (ОАЭ): Россия "участвует" в формировании правительства Ливана и выступает против "блокирующей трети мест"



Джуни Фахри (جوني فخري)



На протяжении восьми месяцев процесс формирования правительства Ливана находится в тупиковой ситуации, так как между ливанскими политиками разгорелись ожесточенные споры.



Мировое сообщество единодушно призывает ускорить формирование правительства "технократов", которое проведет необходимые реформы, являющиеся главным условием для оказания экономической поддержки Ливану. Тем временем премьер-министр Ливана Саад Харири продолжает совершать зарубежные поездки, чтобы снискать поддержку мерам, предпринимаемым им по формированию правительства, которое будет соответствовать инициативе, выдвинутой президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Бейрут. К слову, французская инициатива предусматривает формирование правительства "технократов" в стране.



После серии зарубежных поездок, в ходе которых премьер-министр Ливана Саад Харири встретился с высокопоставленными должностными лицами других государств, он прибыл с визитом в Москву по приглашению премьер-министра России Михаила Мишустина. Ливанский политик планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки и заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, а также рядом других российских официальных лиц.



Правительство под руководством Харири выступает против "блокирующей трети"



Российский дипломатический источник рассказал "Аль-Арабии", что позиция Москвы в отношении формирования ливанского правительства не изменилась. Она поддерживает попытки премьер-министра Ливана Саада Харири сформировать правительство. Ливанский политик, как и его отец, бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири, имеет близкие и дружественные отношения с российским руководством.



Он также добавил: "Москва выступает против предоставления "блокирующей трети мест" в правительстве какой-либо политической партии, потому что это будет препятствовать работе правительства в будущем". Здесь речь идет о политическом блоке президента республики и других политических силах, которые требуют предоставления им "блокирующей трети мест" в правительстве.



"Гибкий подход"



Споры о формировании правительства в Ливане вращаются вокруг состава будущего органа государственного управления. Премьер-министр Ливана Саад Харири утверждает, что предложенное президентом распределение постов неприемлемо, в то время как президент республики Мишель Аун настаивает на включении Свободного патриотического движения (СПД), возглавляемого его зятем Джебраном Басилем, в состав правительства. По мнению ливанского лидера, в состав будущего правительства должны войти 24 министра из так называемой "блокирующей трети". Дипломатический источник сообщил, что Москва поддерживает более гибкий подход к вопросу о составе правительства и считает, что необязательно придерживаться определенного числа министров. Она призывает осторожно подходить к столь деликатному и противоречивому вопросу, и учитывать национальные интересы.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой Самехом Шукри заявил: "Мы ждем премьер-министра Ливана Саада Харири в РФ в ближайшие дни… Также будем принимать в Москве представителей других ведущих политических сил этой страны. Будем призывать их осознать ответственность перед своим народом и страной и сформировать правительство, которое будет отображать баланс интересов всех частей ливанского общества".



Джебран Басиль хочет приехать в Москву



Источник в дипломатических кругах сообщил, что "в ближайшие дни и недели представители ведущих политических сил Ливана прибудут с визитом в российскую столицу".



Он добавил: "Лидер христианского Свободного патриотического движения (СПД) Джебран Басиль намеревается согласовать дату своего визита в Москву через советника президента Ливана по делам России Амаля Абу-Зейда".



"Стабильность Сирии - это стабильность Ливана"



Следует отметить, что Россия неоднократно демонстрировала свою заинтересованность в стабильности Ливана и призывала его воздерживаться от конфликтов в регионе по одной важной причине: "Стабильность Сирии - это стабильность Ливана".



"Российские военные присутствуют в Сирии. Потеря контроля над Ливаном негативно скажется на Сирии, особенно с учетом присутствия в стране более миллиона перемещенных сирийцев. Добавьте к этому тяжелую экономическую ситуацию в стране, которая негативно сказывается и на Сирии, поскольку каждое падение ливанского фунта по отношению к доллару ведет к дальнейшему снижению стоимости сирийского фунта", - сообщил дипломатический источник.



По словам дипломатического источника, Россия считает, что "сохранение военной, политической и экономической безопасности в обеих странах является первостепенной задачей для русских и их сил, развернутых в Сирии. Если это исчезнет, то российское присутствие в Сирии окажется под угрозой".



Оригинал публикации: ملف حكومة لبنان في روسيا.. ولا ثلث معطلاً لأحدОпубликовано 15/04/2021