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CNN: Байден совершает большую ошибку в Афганистане
19:17 15.04.2021

Этой ошибкой автор считает запланированный на сентябрь вывод войск США из Афганистана. Он указывает, что эксперты не видят реальных признаков того, что "Талибан"* намерен разорвать связи с "Аль-Каидой"**. А ведь именно эти связи стали причиной ввода туда американских войск после терактов 11 сентября 2001 года.
CNN (США): Байден совершает большую ошибку в Афганистане

Дэвид Эндельман (David A. Andelman)

Всреду президент Джо Байден, как ожидается, формально объявит о запланированном выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Это будет окончанием самой продолжительной войны в истории Америки, о которой многие уже не помнят или не понимают, почему мы вошли в эту страну.

Однако, поверьте мне, те причины, по которым мы туда вошли, - а это произошло после того, как руководство "Талибана"*, правившее Афганистаном, предоставило убежище контролируемой Усамой бен Ладеном "Аль-Каиде"**, боевики которой 11 сентября 2001 года провели атаки на Нью-Йорк и Вашингтон, - так и не были устранены за последние двадцать лет. Более того, даже запланированный или поэтапный вывод войск, как это обещала нам нынешняя администрация, вряд ли сможет устранить изначальную угрозу терроризма - как и многие другие, часто смертельно опасные вызовы, возникшие после прихода туда Америки.

Конечно, в оставшееся до сентября время администрация Байдена и его высокопоставленные дипломаты предпримут самые героические усилия для того, чтобы обеспечить мир, который сможет сохраниться и после ухода Америки. На самом деле даже некоторые представители "Талибана", возможно, будут стараться договориться о сделке, которая может быть представлена американскому народу как спасающая лицо победа, но которая тем не менее проложит путь, ведущий к быстрому выводу американских войск.

Однако в истории было немело сложных дипломатических ситуаций, которые могут послужить в качестве руководства в этом вопросе. Я вспоминаю о том, как почти полвека назад бывший госсекретарь Генри Киссинджер получил Нобелевскую премию мира вместо представителем Северного Вьетнама Ле Дык Тхо, а присуждена она была за мирный договор, положивший конец войне во Вьетнаме. Междувластие продлилось там не более двух лет, а затем вооруженные силы Северного Вьетнама вошли в Сайгон и установили контроль над всей страной.

Однако ситуация может значительно отличаться в случае, если Америка найдет в Афганистане путь, позволяющий двигаться вперед. Что касается Вьетнама, то коммунисты ни разу не подвергали атакам основную территорию Америки. Цель у них была простая: установить контроль над своей территорией и избавиться от навязчивых колонизаторов: после Второй мировой войны это были французы, а затем американцы, которые считали своей миссией сдерживание коммунизма в Азии. В конечном итоге советский коммунизм рухнул, а Китаю не особенно нужен Вьетнам для расширения своего влияния в Азии, поэтому та угроза, которую представляла для демократии эта южно-азиатская страна, практически перестала существовать.

Однако в Афганистане происходит современное столкновение цивилизаций и вероисповеданий. Группировка "Талибан" основана на глубокой вере в суннитский ислам, а его сторонники придерживаются строгой версии шариата, или исламского закона. Афганистан - это то государство, в котором члены "Талибана" стремятся получить власть уже в течение двух десятилетий. Они хотят иметь такое государство, каким оно было в период их правления, когда виновных в супружеской измене казнили в городских скверах, ворам отрубали руки, женщинам был закрыт доступ к образованию, а также было запрещено телевидение вместе с музыкой и кино.
Но может ли их злоба быть сфокусирована на каком-то другом объекте, а не на "большом сатане", на Соединенных Штатах, где процветает религиозная свобода, гендерное равенство и все формы творческого выражения? Именно эта враждебность стала причиной того, что представители "Талибана" предоставили помощь и поддержку членам террористической группировки "Аль-Каида" в тот момент, когда та планировала атаку на Соединенные Штаты два десятилетия назад. И именно эта атака со стороны "Аль-Каиды", а не какой-то другой элемент экстремистского и репрессивного правления "Талибана", в конечном счете, заставила Соединенные Штаты осуществить вторжение в эту страну.

Но не входит ли концепция будущего правления у руководителей "Талибана" в сферу реальных и непосредственных интересов американцев во второй декаде XXI столетия? В отличие от ситуации с коммунизмом, должна входить. Представители "Талибана", скорее всего, будут искать своих врагов там, где смогут их найти, и для этого они будут использовать любые средства и любых союзников. В таком случае Америке нужно в течение долгого времени сохранять определенное присутствие в этой крайне неспокойной стране, - даже если политики по обе стороны от прохода и не захотят этого.

Вместе с тем один высокопоставленный сотрудник администрации во вторник в беседе с журналистами сделал такое заявление: "Не существует военного решения тех проблем, с которыми сталкивается Афганистан, и мы сфокусируем наши усилия на поддержке проходящего мирного процесса. А это означает, что правительство должно оказать всестороннюю поддержку дипломатическим усилиям для того, чтобы было заключено мирное соглашение между „Талибаном" и афганским правительством".

Однако есть много людей, даже среди сторонников Демократической партии, которых пока еще не удалось убедить. "Соединенные Штаты принесли слишком большую жертву ради стабильности в Афганистане, чтобы можно было оставить безопасное будущего этой страны без поддающихся проверке гарантий, - отметила сенатор Жанна Шахин (Jeanne Shaheen) из штата Нью-Гэмпшир на своей странице в „Твиттере" как раз в тот момент, когда начали распространяться сообщения о планах Байдена. - Это подрывает наши обязательства в отношении афганского народа, особенно в отношении афганских женщин".

А недавно, выступая на телеканале Си-эн-эн, она сказала, что пока не видит реальных признаков того, что представители "Талибана" намерены разорвать свои связи с "Аль-Каидой". Если лидеры "Талибана" почувствуют, что Соединенные Штаты не полностью привержены делу обеспечения стабильности в Афганистане, они скорее всего "будут просто дожидаться нашего ухода", - отметила Шэрин.

Ее оценка совпадает со списком серьезных рисков в 2021 году, составленным генеральным инспектором Америки по восстановлению Афганистана (SIGAR), в котором перечислены угрозы и препятствия для процесса восстановления в Афганистане. В этом документе подчеркивается, что "Талибан" практически не изменил свою тактику, не сократил количество насильственных действий и не порвал связей с террористическими группировками, которые пустили корни в Афганистане и продолжают действовать на территории этой страны.

В этом докладе также содержится предупреждение о том, что без жизнеспособного мирного договора, объединенного с соглашением о прекращении огня, будет мало стимулов для сокращения операций, проводимых террористическими организациями в Афганистане. "Этот вопрос, - подчеркивается в документе, - может стать еще более острым в тот момент, когда Соединенные Штаты уже не будут присутствовать в стране".

Сотрудник отдела печати администрации президента во вторник сообщил о том, что Соединенные Штаты могут "иметь дело" с "Аль-Каидой", если такая необходимость возникнет, "как непосредственно, так за счет оказания давления на „Талибан" с помощью всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов". Судя по всему, этих инструментов будет крайне мало, когда войска покинут эту страну. Однако такой сценарий, предусматривающий возрождение террористических сетей при поддержке враждебно настроенного правительства под контролем "Талибана", будет оставаться реальной возможностью в том случае, если Соединенные Штаты продолжат реализовывать планы по выводу войск в сентябре этого года.

Дэвид Эндельман - автор книги "Красная линия на песке: дипломатия, стратегия и история войн, которые еще могут произойти" (A Red Line in the Sand: Diplomacy, Strategy, and the History of Wars That Might Still Happen). В настоящее время активно сотрудничает с телеканалом Си-эн-эн, а ранее работал корреспондентом газеты "Нью-Йорк таймс" и телеканала Си-би-эс в Европе и в Азии.

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* запрещенная в России террористическая организация

** запрещенная в России террористическая организация

Оригинал публикации: Biden is making a major mistake on AfghanistanОпубликовано 14/04/2021

Источник - иноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618503420
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