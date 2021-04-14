На должный уровень: санкции США нацелились на российские облигации

19:41 15.04.2021

Теперь под ограничения попадут рублевые заимствования, популярные как раз у американских инвесторов



Дмитрий Мигунов

Наталья Ильина



В ряду новых санкций США против России оказались ограничительные меры в отношении российского госдолга. По мнению американской администрации, такие шаги могут нанести Москве реальный ущерб, тогда как санкции против конкретных личностей, принятые в последние несколько лет, не причинили никакого вреда России как государству. Тем не менее низкий государственный долг и большие резервы, а также значительная доля отечественных инвесторов, покупающих российские гособлигации, скорее всего, снизят предполагаемый урон до минимума.



На торгах 15 апреля российский рубль обвалился ниже отметки в 77,5 рубля за доллар, пережив одно из сильнейших падений за последний год. Причиной стали сообщения, распространенные в нескольких американских СМИ, согласно которым новый раунд антироссийских санкций коснется государственного долга страны. Чуть позже о введении санкций объявил непосредственно Белый дом.



Санкции, направленные против госдолга России, не являются чем-то новым. Первые ограничения для американских инвесторов были введены еще администрацией Барака Обамы в 2014 году. Речь шла о российских облигациях, номинированных в американских долларах. Причем санкции касались только новых выпусков - бонды, которые уже вращались на рынке, можно было покупать свободно.



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В этот раз санкции коснулись рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ). В последние годы доля внешних валютных долгов в структуре государственной задолженности была незначительной. В прошлом году внешний долг немного подрос и составил около $57 млрд, или чуть более 4 трлн рублей. Однако общий национальный долг сейчас составляет около 19 трлн рублей, таким образом, на валютные заимствования приходится менее четверти всего объема.



Российские ОФЗ долгое время пользовались большой популярностью среди иностранных инвесторов, так как давали очень высокую доходность в сравнении с аналогичными инструментами других стран. Тем более что государство, сокращая внешний долг, параллельно постепенно наращивало внутренний. В начале 2020 года более трети рублевых обязательств правительства России принадлежало иностранным инвесторам. Однако снижение ключевой ставки ЦБ и новые осложнения в российско-американских отношениях привели к оттоку инвесторов с этого рынка. На данный момент иностранцам принадлежит около 23% номинированных в рублях ОФЗ.



Самыми крупными из иностранных игроков на рынке являются американские и британские инвесторы (по 7%). Еще 5% принадлежит банкам и другим финансовым организациям из Евросоюза. В последнее время российские банки увеличили покупки ОФЗ на фоне выхода иностранцев из этого вида активов. К примеру, Сбербанк держит облигации на 3 трлн рублей.



Но даже в случае самых мощных санкций против ОФЗ ущерб для российского бюджета и экономики был бы ограниченным, считает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.



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- Цена вопроса не так велика, как кажется. За весь прошлый год Минфин разместил на аукционах новых займов на 5,3 трлн рублей, из них все иностранцы из разных юрисдикций приобрели не более 30%. На 2021 год план заимствований Минфина ниже: 4 трлн рублей, из числа которых иностранные инвесторы выкупают лишь порядка 25%. Наш бюджет и резервы сейчас вообще не нуждаются ни в каких новых внешних займах: последние аукционы носят больше имиджевый характер, успокаивая рынок. Минфин продолжает занимать, пока точно есть такая возможность, но делает это не слишком охотно.



По его словам, бюджет России может при желании спокойно обходиться без 1 трлн рублей в год, взятых взаймы от иностранцев: за пять лет на замещение этих средств пришлось бы потратить не более 1/3 от величины Фонда национального благосостояния или всего лишь 10% от всей величины российских золотовалютных резервов, включая "подушку безопасности" ЦБ и ФНБ.



Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольга Беленькая, к введению санкций на первичный госдолг в рублях рынок уже отчасти успел подготовиться, хотя в моменте новость негативна для курса рубля и доходностей ОФЗ. Более опасными были бы санкции на вторичный госдолг, а особенно - запрет нерезидентам владеть в том числе и "старыми" выпусками (с требованием избавиться от них в течение непродолжительного времени).



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- Однако здесь будут важна реакция нерезидентов, которые сейчас держат ОФЗ почти на $40 млрд - если они воспримут это как разовое действие, не затрагивающее их существующие инвестиции, то негативная реакция быстро будет погашена. Если же они интерпретируют это как первый шаг к возможным дальнейшим санкциям (на вторичный рынок госдолга, отключение России от международных платежных систем), то в этом случае продажи ОФЗ могут усилиться, а курс доллара - подняться. Тогда не исключено, что, как и в 2018 году, Минфин и ЦБ приостановят покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. Также ЦБ может активнее повысить ключевую ставку, чтобы сдержать отток капитала, что вместе с и так увеличившимися доходностями ОФЗ может привести к дополнительному увеличению стоимости заимствований для бизнеса и населения.



По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, новые санкции - это плохая новость непосредственно для американских инвесторов: они могут потерять потенциальную доходность за счет относительно высокой прибыльности при 100-процентной гарантии погашения.



- С точки зрения последствий для выполнения бюджетных обязательств для государства у России проблем не возникнет. За I квартал у нас 200 млрд профицита исполнения бюджета текущего года. Международные резервы составляют около $500 млрд, фонд национального благосостояния - около 13 трлн рублей. У нас большие резервы, которые позволяют выполнить любые обязательства государства перед гражданами, перед бизнесом, по своим задачам, которые оно должно исполнять.