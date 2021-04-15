Выборы на носу, или Как еще раз обмануть французского избирателя, - В.Малышев

20:53 15.04.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 15.04.2021



Макрон хочет сохранить свою власть и после 2022 года



Бурную реакцию вызвало во Франции решение президента Эммануэля Макрона закрыть Национальную школу администрации (ENA) – кузницу высших управленческих кадров страны. Вместо ENA будет создан Институт государственной службы (ISP).



ENA была учреждена президентом Шарлем де Голлем сразу после войны в 1945 году, чтобы влить "свежую кровь" в чиновничий аппарат. Ее первым директором стал генеральный секретарь Французской коммунистической партии Морис Торез. Со временем ENA превратилась в то, что стали называть закрытой школой для французских элит. Диплом ENA является пропуском в высшие эшелоны власти. В числе выпускников этой школы ("энарков") четыре президента Франции – Валери Жискар Д"Эстен, Жак Ширак, Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон, девять премьер-министров, легион высокопоставленных госслужащих.



Групповое фото учашихся и преподавателей ENA



Групповое фото учашихся и преподавателей ENA



Что могло толкнуть Макрона, питомца ENA, на такой шаг? Общенациональный масштаб протеста "желтых жилетов"? Общественные судороги, вызванные тем, что объявлено "пандемией"?



До выборов во Франции остался год. Как показывают опросы общественного мнения, главный соперник Макрона – лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, последовательно укрепляет позиции. Она в любом случае, пишет Opinion, комментируя итоги опроса, проходит во второй тур с высокими показателями (26-27%). В 2017 году она набрала в первом туре 21,3% голосов, сейчас легко превысит планку в 25%.



Бунт желтых жилетов



Бунт желтых жилетов



А Макрон топчется на месте. Чтобы не потерять власть, он идет на то, чтобы закрыть свою альма-матер. О решении упразднить это элитное заведение Макрон объявил еще в прошлом году во время пика бунта желтых жилетов, яростно требовавших его отставки. Президент заявил, что для государственной службы надо отбирать молодых людей "в соответствии с их достоинствами, а не их социальным или семейным происхождением ", пишет Figaro, чтобы "сбить волну народного восстания и попытаться уменьшить недоверие к политической и административной элите".



Пандемия свирепствует во Франции



Итальянская Repubblica считает, что во Франции удар по репутации управленческой элиты нанесла эпидемия COVID-19. Медлительность властей, их неспособность правильно оценить степень общественной опасности ребром поставили вопрос о пригодности к управлению цепляющейся за свои привилегии касты. Массовые выступления желтых жилетов в Париже еще раньше показали, что недовольство в обществе достигает точки кипения.



Макрону приходится маневрировать, выборы на носу. Он хочет сделать вид, что он "отец нации", что он озабочен обостряющимся неравенством, ростом бедности, другими социальными проблемами.



"Прощай президент", - требуют французы



В обширном интервью авторитетному изданию Le Grand Continent президент Франции заявил: "Современная финансиализированная экономика создала условия для развития инноваций и выхода ряда стран из бедности, но в то же время усилила неравенство между странами. Это связано с… формированием чувства собственной бесполезности у части нашего населения, с глубокими экономическими, социальными и психологическими трагедиями: наш средний класс и часть малообеспеченных слоев населения стали корректировочной переменной глобализации. Это недопустимо… Последние политические события отражают разрыв в современном капитализме. Этот капитализм… слишком сильно зациклился на самом себе и не позволяет бороться с неравенством в наших обществах и на международном уровне. Ответом может быть только его переосмысление…"



Массовые протесты во Франции



Массовые протесты во Франции



Однако что могут означать слова о "переосмыслении" капитализма? Французскую интерпретацию "великой перестройки" Клауса Шваба? Однако социально-экономическую систему, какой является капитализм, недостаточно "переосмыслить". Чтобы выйти из тупиков капитализма, его надо коренным образом реформировать или разрушить, создавая новую социально-экономическую систему.



Национальная школа администрации во Франции – это канал самовоспроизводства правящего класса из числа его же представителей. И Макрон, ставленник этого класса, заявляет, что хочет "перетрясти" состав управленческих верхов! По силам ли это ему? Убеждены, что нет.



Макрон



"Переосмысление", о котором Макрон объявил якобы в целях борьбы с социальным неравенством, – это предвыборный маневр, направленный на сохранение у власти правящей касты.



А обстановка во Франции диктует общественные перемены. Девизом Макрона во время предвыборной кампании 2017 года была фраза: "Франция должна быть шансом для всех". Теперь, ликвидируя ENA, Макрон делает вид, что хочет привлечь к управлению страной "новые силы".



Напомним, что в 1945 году де Голль, учреждая ENA, хотел преодолеть наследие старых правящих классов, которые довели Францию до катастрофы во Второй мировой войне. Но обновления не произошло. Даже воля такого незаурядного государственного деятеля, как генерал Шарль де Голль, не преодолела инерцию сложившейся в стране модели классового господства. И не Макрону тягаться с де Голлем.