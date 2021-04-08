Тройственный военный союз лимитрофов – тройным ударом по России? - А.Некрот

22:35 15.04.2021

08.04.2021 | Александр НЕКРОТ |

Еще перед началом подготовки к окончательному военному решению донбасского конфликта в Киеве добились экстраординарной "пэрэмоги". Глава Госдепа Энтони Блинкен провел с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой беседу, после которой последний заявил о планах создания в Черноморском регионе поддерживаемого Белым домом альянса между Украиной, Грузией и Молдовой. Естественно, радетели зачистки Донбасса, боящиеся наступления на Л/ДНР из-за вероятного военного вмешательства России, восприняли эти слова как "теперь уж точно Запад нам поможет!".



Многие эксперты небезосновательно считают названные планы несерьезными. Ведь если целых три воинственных лимитрофа объединят всю свою военную мощь в единый потенциал, это не представит большой угрозы для российских вооруженных сил. Однако инициатива создания у границ России явно враждебного ей тройственного союза исходит из Вашингтона, и это не может не насторожить. Ведь неизвестна степень поддержки, которую окажут своим "прокси" США, поднаторевшие в гибридных войнах.



Что грозит в случае создания нового военного блока России и особенно молодым республикам, чьи территории его будущие члены считают своими – Л/ДНР, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровью?



Цель – война, но только информационная?



Заявление Д. Кулебы, что возможность создания альянса рассматривается властями всех стран ГУМ (Грузии, Украины, Молдавии), не стоило принимать во внимание, если бы на этом все и закончилось. Но в середине февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал расширение финансирования военной активности альянса у границ РФ, а в конце марта пообещал на пресс-конференции в Брюсселе усилить не только политическую, но и практическую помощь Украине и Грузии. Отметив при этом, что обе страны в свою очередь помогают НАТО при проведении различных военных операций.



Очевидно, что никакая поддержка альянса не превратит вооруженные формирования ГУМ в серьезную угрозу для России. Военный обозреватель Александр Хроленко, напомнив о недавнем компьютерном моделировании российско-польского военного конфликта, которое закончилось разгромом Польши, занимающей 23-ю строчку в мировом рейтинге военной мощи Global Firepowe, констатирует: "На этом отрезвляющем фоне "географический отрыв" Киева и Тбилиси навевает уныние, гипотетический военный блок Украины (25-е место) и Грузии (92-е место) выглядит крайне неубедительно. Молдова (107-е место, армия в 5000 "штыков") вообще имеет "внеблоковую" Конституцию".



В свою очередь экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в комментарии Царьграду назвал страны ГУМ ценными для Америки лишь с точки зрения их использования в информационной войне. "Пока только информационной. Пойдут ли они дальше, я не знаю", – добавил эксперт.



Напакостить и навредить – вполне



Между тем пойти дальше агрессивная троица очень может. Одновременно с усилением поддержки Киева и Тбилиси Й. Столтенберг пообещал далее усиливать присутствие НАТО в Черноморском регионе – на воде, на земле и в воздухе. То есть якобы в ответ на "агрессивные действия" со стороны России будут проводиться мероприятия, в ходе которых альянсу пригодятся Украина с Грузией.



Военный аналитик Алексей Леонков считает не только их, но и Молдавию действительно пригодными для подрывной деятельности на Причерноморье. "Сами по себе эти страны, их армии несерьезные по отношению к российской. Но чтобы под боком напакостить и навредить, вполне сойдут", – отметил эксперт в комментарии для интернет-канала "ПолитРоссия". По его мнению, НАТО проводит с украинским, грузинским и молдавским военными контингентами многочисленные учения и готов предоставить им летальное вооружение, рассчитывая извлечь хоть какую-то пользу в случае глобальной войны. Добавим, что в Киеве не зря на днях признали ведущуюся совместно с альянсом подготовку к боям за Крым.



Основной задачей смехотворного украинского флота и наземных противокорабельных комплексов, по мнению А. Леонкова, опубликованному в еженедельнике "Звезда", является вооруженная провокация оборонных комплексов России, которые развернуты в Крыму, разведка и целеуказание сил Черноморского флота в интересах НАТО. Кстати, "Ритм Евразии" ранее писал о военных базах Украины на Черном и Азовском морях, строящихся при поддержке США и Великобритании, отмечая, что для России это отнюдь не безопасно.



Военно-морские базы, которые строит Украина: "распил" или реальная угроза?



В свою очередь А. Хроленко видит в сплочении и укреплении Вашингтоном антироссийских режимов в Восточной Европе реализацию его давней стратегии. "Американский политик Пол Вулфовиц еще в 1992 году (на тот момент заместитель министра обороны. – Ред.) сформировал доктрину внешней политики США: не допускать появления государства или коалиции государств на постсоветском пространстве, которые могут бросить вызов американскому лидерству в мире. США и НАТО концептуально стремятся превратить постсоветское пространство в малолюдную зону постоянных военных конфликтов", – указывает аналитик.



Сделать из России "тройного агрессора"?



Доктрина доктриной, а тройственный союз ГУМ, по нашему мнению, может быть использован для решения не стратегической задачи США, а тактической. Причем территориальные претензии Украины, Молдавии, Грузии по поводу соответственно Л/ДНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, формально препятствующие вступлению в НАТО, окажутся очень кстати.



Киев продолжает подготовку к наступлению на республики Донбасса. Он боится поражения, но гнева заокеанских господ страшится еще больше и, несомненно, начнет ту военную операцию, которую те прикажут. К тому же военкоры, освещающие события в зоне конфликта, сходятся во мнении, что нынешнее обострение удивительно повторяет события 2008 года, когда Михаил Саакашвили приказал атаковать Южную Осетию.



В Тбилиси тем временем не готовы оставить в покое Цхинвал. Опасность нового акта агрессии в отношении признанных Россией и находящихся под ее защитой республик, особенно РЮО, сохраняется до сих пор. Наиболее красноречиво об этом говорят провокации и наращивание военного потенциала на грузино-югоосетинской границе. Но не только, ибо именно сторонники скорейшего возвращения Южной Осетии с Абхазией в состав Грузии на днях закидали яйцами отель в Тбилиси, который пришлось спешно покинуть российскому телеведущему Владимиру Познеру.



Наконец, в Кишиневе явно чают скорого силового возврата под свой контроль Приднестровья. Об этом свидетельствуют и продолжающиеся нападки на российских миротворцев, находящихся в ПМР, с попытками застопорить выполнение миротворческой миссии (причем при поддержке Киева. – А.Н.), и свежие назначения на высокие должности "ястребов" – вице-премьером Виорела Чиботару, а министром обороны – Анатолие Носатого, и совместные с Румынией и США учения внеблоковой Молдавии на военной базе в селе Бульбоаке, и провокации вроде недавнего нарушения режима разделительной зоны безопасности приднестровского конфликта...



Вполне возможно, что Вашингтон не ограничится наступлением Украины в Донбассе с целью вызвать вмешательство России, чтобы объявить ее "агрессором", а и может устроить пожары маленьких войнушек сразу в трех зонах конфликта. Это и проблем Москве побольше создаст, и обвинения в "агрессии" сделает, если не более убедительными, то уж точно более громкими.



Посулили и забыли?



Впрочем, есть мнение, что Вашингтон просто пообещал Киеву тройственный союз, чтобы воодушевить на подготовку к полномасшабному наступлению в Донбассе. Мол, если в незалежной больше не верят в прямую военную помощь против России со стороны НАТО, так поверят в поддержку альянса Украины с Молдавией и Грузией.



"Согласно инсайдам из внешнеполитического ведомства Украины, Блинкен якобы уверил своего коллегу, что помощь этому предполагаемому альянсу США и их союзникам будет легче и проще оказать, чем поддерживать одну Украину. Судя по всему, в Киеве буквально ухватились за эту довольно примитивную "разводку", тем более что в 2017 году Украина уже пыталась реанимировать ГУАМ – "Организацию за демократию и экономическое развитие", объединявшую Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. Тогда, правда, во главу угла ставились вопросы создания "зоны свободной торговли" и "транспортного коридора", теперь же речь идет о чисто военном альянсе (уже без Азербайджана, который по ряду причин едва ли готов сегодня участвовать в антироссийском блоке)", – писала по этому поводу Аналитическая служба Донбасса.



А нам остается допустить, что будущий военный блок стран ГУМ ценен для американских военных и политических деятелей, также как "надстройка", позволяющая осваивать еще больше средств на "сдерживание России". Причем внеблоковый статус Молдавии этих персон не заботит. Но если бросить вооруженные формирования Украины в наступление на Л/ДНР в ближайшее время, то создать тройственный союз ее кураторы просто не успеют. А потом не смогут, поскольку авантюра Киева будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом.