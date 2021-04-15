Йеменские хуситы ракетами и дронами запалили "нефтяной объект" в саудовском Джизане

22:39 15.04.2021

Йеменские хуситы обрушились дронами на саудовский нефтеобъект и системы ПРО

15 апреля 2021



Йеменское повстанческое движение "Ансар Алла" ("Помощники Аллаха", хуситы) заявили, что они использовали беспилотные летательные аппараты и ракеты для нападения на нефтяные объекты и военные цели в южном саудовском городе Джизан, где сегодня, 15 апреля, в результате воздушной атаки загорелся объект, принадлежащий государственной нефтяной компании Saudi Aramco, передает телеканал "Аль-Джазира".



Представитель военного командования "Ансар Аллы" генерал Яхья Сари проинформировал, что 11 дронов и ракет, помимо инфраструктуры Saudi Aramco, были нацелены также на противоракетные батареи Patriot и другие "чувствительные объекты" на территории соседнего королевства.



Власти Саудовской Аравии пока не подтвердили сообщения о пожаре на объекте указанной компании или поражение ее противоракетных батарей американского производства. Вместе с тем представители возглавляемой Эр-Риядом коалиции, борющейся с 2015 года с хуситами в Йемене, заявили, что часть обломков от перехвата четырех беспилотников и пяти баллистических ракет противника, выпущенных ночью и ранним утром в четверг, упала в районе Джизана, вызвав локальный пожар.



По данным саудовской стороны, ракеты и беспилотники были "специально нацелены на гражданские объекты" и запущены из района Саада на северо-западе Йемена.



Напомним, с начала в 2014 году гражданской войны в Йемене в этой стране погибли более 20 тыс. человек, 3 млн были вынуждены покинуть свои дома. Саудовская коалиция наносит авиаудары по объектам хуситов с 26 марта 2015 года. В результате воздушных рейдов коалиционных сил большей частью гибнут мирные жители Йемена.