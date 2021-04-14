 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стратегический кризис вокруг Украины может погубить США, - National Interest
00:23 16.04.2021

Стратегический кризис вокруг Украины может погубить США

Журнал The National Interest: "Прежде всего, Россия - великая ядерная держава. В настоящее время это единственная ядерная держава, которая может убить десятки миллионов американцев в короткие сроки. Надо принять это... И это не гипербола".

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, 15 апреля 2021, 18:17 - REGNUM Американский консервативный журнал о международной политике The National Interest опубликовал на редкость правдивый анализ ситуации, складывающейся вокруг Юго-Востока Украины. Издание весьма авторитетное, оно является составной частью аналитического центра The Center for The National Interest, основателем которого в 1994 году выступил бывший президент США Ричард Никсон.

Речь идет о статье аналитика компании Wikistrat Грега Лоусона (Greg Lawson) под названием "Стратегический кризис вокруг Украины может погубить Тайвань". Суть публикации раскрывает ее подзаголовок "Наши лидеры рискуют впасть в глубокий стратегический кризис, с которым они, возможно, не смогут справиться".

Кстати, компания Wikistrat была основана в 2010 году в Израиле, а штаб-квартиру имеет в Вашингтоне. Wikistrat специализируется на геостратегическом анализе и бизнес-консультировании.

Вернемся к статье Грега Лоусона. Основной тезис его публикации состоит в том, что Соединенные Штаты подвергают себя чрезмерному риску, активно вмешиваясь в ситуацию на Юго-Востоке Украины. Объясняя жесткую позицию России по вопросу о членстве Украины в НАТО, автор предлагает посмотреть на все это с позиции российских интересов и считает это "огромной стратегической ошибкой" США.

Приведем цитату: "Представьте себе, что Россия или Китай делают это с Соединенными Штатами, заключая военный союз с Мексикой и размещая там большое количество своей военной техники. Мы видели, что произошло с Хрущевым и Кубой".

Грег Лоусон верно рассуждает. Не далее как 18 марта 2021 года президент России Владимир Путин в ходе приветственного выступления на концерте в "Лужниках" в честь государственного праздника - Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - сказал следующее: "Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано".

Говоря о "щедрых подарках России", Владимир Путин имел в виду суверенные государства, образовавшиеся на постсоветском пространстве после распада Советского Союза, которые ранее были частью СССР, а до него частью Российской империи.

Грег Лоусон также верно оценивает военный потенциал Российской Федерации: "Прежде всего, Россия - великая ядерная держава. В настоящее время это единственная ядерная держава, которая может убить десятки миллионов американцев в короткие сроки. Надо принять это… И это не гипербола".

Да, между Россией и Соединенными Штатами установлен стратегический паритет. Однако надо учитывать, что в вопросе модернизации своих стратегических ядерных сил Москва явно обошла Вашингтон.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции 29 января 2021 года: "В результате поставки нового и модернизированного вооружения уровень современности сил общего назначения составил свыше 70%, стратегических ядерных сил - 86%".

По оценкам военных экспертов, по модернизации морской компоненты ядерной триады США отстают от России на 12?15 лет, по модернизации сухопутной компоненты - на 8?12 лет. В такой чувствительной сфере, как гиперзвуковые вооружения, Вашингтону тоже нечем похвастаться - отставание от Москвы как минимум на 3?5 лет. Поэтому более точным названием статьи Грега Лоусона было бы такое: "Стратегический кризис вокруг Украины может погубить США".

В своей публикации Грег Лоусон также указывает на опасность для США увязнуть в конфликте на Юго-Востоке Украины, чем неминуемо воспользуется Китай и захватит Тайвань: "Китай получит прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением. Многие наши военачальники уже опасаются китайского вторжения на Тайвань".

Следует заметить, что Китай все увереннее ведет себя с Тайванем, справедливо считая его китайской территорией. Например, 12 апреля 2021 года НОАК отработала один из сценариев нанесения массированного ракетного авиационного удара по острову Тайвань. В нем впервые было задействовано 25 единиц авиатехники: 12 истребителей и 4 стратегических бомбардировщика, а также два противолодочных самолета и один самолет ДРЛО.

Решимость российского военно-политического руководства защитить население Донбасса в случае вооруженной агрессии Киева против ЛДНР очевидна. Это видно и по жестким комментариям российского МИДа.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 13 апреля 2021 года заявил следующее: "Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет". Так он отреагировал на решение США направить в Черное море свои эсминцы USS Donald Cook и USS Roosevelt "в знак поддержки Украины" со стороны США в связи с обострением ситуации в Донбассе. Кстати, 14 апреля стало известно: посольство США в Анкаре уведомило Турцию о том, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.

Звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину, состоявшийся 13 апреля 2021 года, говорит о намерении американской администрации снять напряжение в сложившейся ситуации, однако он пока не свидетельствует об искренности намерений Вашингтона улучшить отношения с Россией.

Публикация Грега Лоусона в журнале The National Interest трезво оценивает обстановку на Юго-Востоке Украины и российско-американские отношения. Такого трезвого подхода явно не хватает значительной части американского истеблишмента.

Не исключено, что реализма администрации Джо Байдена добавит вызов посла США Джона Салливана в Кремль 13 апреля и его беседа с помощником президента России Юрием Ушаковым. Надо полагать, что Салливан был ознакомлен со словами Владимира Путина на случай, если Соединенные Штаты просто затевают дипломатическую игру для выигрыша времени с целью получить стратегическое преимущество по ситуации на Юго-Востоке Украины.

Как говорится, "по делам их узнаете их". Курирующий американское направление замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 13 апреля прямо сказал: "США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие".

Слово "партнеры" уходит из лексикона. Россия стала называть вещи своими именами. Соединенным Штатам стоит серьезно подумать, как им поступать в дальнейшем, ибо они "рискуют впасть в глубокий стратегический кризис, с которым они, возможно, не смогут справиться".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618521780
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