"Азиатский НАТО" и угрозы Евразии, - В.Попова

00:32 16.04.2021 14.04.2021 | Виктория ПОПОВА



С приходом к власти Дж. Байдена Вашингтон резко активизировал создание глобалистских военно-политических и "демократических" структур, среди которых и почивший, было, в бозе четырехсторонний диалог по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), куда американцы активно пытаются втянуть Индию. Возможное создание военного союза США, Японии, Австралии и Индии, который некоторые эксперты уже окрестили "Азиатским НАТО", несет в себе целый ряд угроз безопасности и единству евразийского континента.



Антикитайский пакт



Искусственный геополитический термин "Индо-Тихоокеанский регион", которым пытаются заменить географическое понятие Азиатско-Тихоокеанского региона, принадлежит перу офицера индийских ВМС Г. Кхураны. В США его начала применять в 2010 г. Х. Клинтон, и именно с подачи Вашингтона он приобрел конфронтационный характер.



Само же партнерство в сфере безопасности в составе США, Австралии, Японии и Индии формировалось постепенно. В 2002 г. был начат диалог в сфере безопасности между США, Японией и Австралией. Параллельно, с 1992 г., начаты индийско-американские военные учения "Малабар". Кроме того, осуществлялось широкое сотрудничество в сфере безопасности между японским премьером С. Абэ и его индийским коллегой М. Сингхом.



Формальным стартом QUAD принято считать 2007 г., хотя и по сей день объединение не является международной организацией и не имеет секретариата. Уже тогда его идеологией стал "союз демократий", а формой деятельности – совместные военные учения и полуформальные переговоры, на которых обсуждалось военно-стратегическое сотрудничество, противодействие терроризму и распространению ядерного оружия.



Новый старт "четырехугольнику" был дан при администрации Д. Трампа, когда в ноябре 2017 г. во время саммита АСЕАН в Маниле было принято решение о возобновлении работы формата. Это произошло на фоне роста противостояния между Вашингтоном и Пекином, а сам QUAD даже не скрывает четкой антикитайской направленности. Дж. Байден решил не только продолжить политику предшественника, но и, как говорил неподражаемый Михаил Сергеевич, "расширить и углубить" данный военный союз, превратив его в аналог НАТО и включив в QUAD Южную Корею, Новую Зеландию, Вьетнам, а также другие государства, которым "свойственны общие ценности и интересы".



В марте состоялся первый саммит объединения с участием глав всех государств четверки. В итоговом коммюнике QUAD заявил о решимости развивать сотрудничество в сфере безопасности, чтобы "укреплять порядок, основанный на международном праве, и ответить на вызовы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях". К формату уже готовы присоединиться Британия, Германия и Франция, чьи ВМС принимают участие в проходящих в Бенгальском заливе первых военно-морских учениях QUAD. Сам же Вашингтон планирует увеличить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, для чего в военном бюджете на 2021 г. выделено $1,4 млрд, а на 2022 г. запланировано еще $5,5 млрд.



Военно-морские учения Индии, США, Японии и Австралии в Бенгальском заливе



В Китае закономерно восприняли активность "четырехугольника" как военную угрозу. Как указывает китайское издание "Хуаньцю шибао", планы по созданию в регионе аналога НАТО неизбежно приведут к военным конфликтам. Сколачиваемый администрацией США военно-стратегический блок вызывает неприятие и в России. Глава МИД РФ С. Лавров еще в январе 2020 г. раскритиковал американские "Индо-Тихоокеанские стратегии", "антикитайские игры", отметив, что "мы достаточно мудры для того, чтобы понять, что стратегия является скорее разделительной, чем объединительной".



Военные угрозы для России



Обеспокоенность Москвы вполне понятна. Если возможность создания военного альянса по типу НАТО на базе QUAD весьма иллюзорна, поскольку даже ближайшие союзники США в АТР не горят желанием ввязываться в войну Вашингтона с Пекином, то дрейф Нью-Дели в сторону США уже сейчас негативно отражается на российско-индийских отношениях.



Связанные многолетней дружбой и стратегическим партнерством, государства имеют огромный пакет совместных проектов в области космоса, науки и техники, а главное – военного и военно-технического сотрудничества. ВТС осуществляется с 1960 г. За это время были заключены контракты на поставку вооружения и военной техники (ВВТ) на сумму более $71 млрд, при техническом содействии советских и российских специалистов в Индии было создано более 170 военных объектов. Индия является крупнейшим покупателям российского оружия. На данный момент с Нью-Дели заключено сделок на сумму около $14 млрд.



Из наиболее важных проектов следует отметить планы совместного производства вертолетов Ка-226Т "Камов" стоимостью $1 млрд и четырех боевых кораблей для ВМС Индии, два из которых строят в России, а два – на верфи в Индии в рамках соглашения о передаче технологий, а также получение Индией в лизинг российской атомной подводной лодки и совместное производство ракет "Брамос". Индия заявила о готовности приобрести 464 танка Т-90МС стоимостью $1,93 млрд, а недавно подала предварительную заявку на приобретение новейших танков Т-14 на базе "Арматы". Из авиационной техники Нью-Дели закупает российские МиГ-29, МиГ-35, Су-30, самолеты-заправщики Ил-78, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ил-76, вертолеты Ми-17В-5 и т. д. В целом 86% индийской военной техники имеет российское происхождение.



В 2018 г. между Россией и Индией был заключен контракт на поставку 5 полковых комплексов С-400 стоимостью $5,43 млрд, что вызывает скрежет зубовный у США. Во время визита в Индию министр обороны США Ллойд Остин в очередной раз заявил, что "мы, безусловно, призываем всех наших союзников и партнеров отойти от российского оборудования и действительно избегать любых приобретений, которые могут спровоцировать санкции от нашего имени". Напомним, что Вашингтон грозит индийской стороне санкциями в соответствии с американским законом CAATSA ("О противодействии неприятелям Америки через санкции"), которым США присвоили себе право вводить санкции против компаний, организаций и физлиц из любой страны мира за признанные "существенными" сделки с предприятиями российского оборонного сектора.



Часть совместных российско-индийских проектов в сфере ВПК уже пострадала. Так, в 2018 г. Индия отказалась от проекта разработки истребителя 5-го поколения Су-57, закупив вместо них 36 французских истребителей Rafale и вооружения к ним за 8 млрд евро, а в 2020 г. вышла из проекта строительства завода по производству автоматов Калашникова. Тем временем США нарастили экспорт вооружений в Индию с нуля до $17 млрд.



Речь не только о материальном ущербе для российского оборонного сектора. Вхождение Индии в военный союз с США откроет Пентагону доступ к российской новейшей технике и технологиям, что несет угрозу военной безопасности РФ.



Евразия единая или двухполярная?



Проект "Азиатского НАТО" с участием Индии ставит под угрозу всю систему евразийской интеграции и планов по строительству многополярного мира. Как известно, Индия является членом ШОС и БРИКС, а также входит в трехсторонний диалог Россия–Индия–Китай. В рамках евразийского диалога Нью-Дели связан партнерскими отношениями с Китаем (во всех форматах) и Пакистаном (в рамках ШОС). QUAD же призван вовлечь индусов в военное противостояние не только с Поднебесной, но и с другими геополитическими противниками США, включая Россию, КНДР, Иран и Пакистан.



Несложно спрогнозировать, что под угрозой окажутся экономические и инфраструктурные проекты, в реализации которых заинтересована и сама Индия. Речь идет о создании коридора "Север-Юг" с участием России, стран Центральной Азии, Закавказья и Ирана, строительстве газопровода из Ирана через Пакистан в Индию, который уже практически похоронен, развитии транспортных коридоров через Афганистан, совместном освоении Арктики и Северного морского пути, энергетической кооперации. В частности, недавно Россия и Индия договорились о создании Целевой рабочей группы по газу. Среди проектов – заключение с "Новатэк" долгосрочного контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ-2", в котором участвует и китайская сторона.



То есть конфронтация с ключевыми евразийскими государствами может нанести долгосрочный экономический ущерб не только процессам евразийской интеграции, но и самой Индии. Именно этого добиваются США, но возникает закономерный вопрос: зачем это самой Индии?



Безусловно, в объятия новоявленного НАТО она не спешит. Тем не менее тревожные тенденции уже наблюдаются. Призывы Вашингтона находят отклик у части индийского истеблишмента. В начале ноября 2020 г. была опубликована статья преподававшего в Гарварде члена правящей партии "Бхаратия джаната парти" С. Свами под названием "Россия – не друг Индии", в которой указывается, что "Индия должна сделать выбор: либо мы будем стратегическим партнером США, либо России и Китая вместе. Если у нас будет конфликт с Китаем, России будет нельзя доверять… Россия больше не является другом Индии в смысле совместного противостояния Китаю".



Более всего настораживает высказанная главой МИД Индии С. Джайшанкаром в книге "Путь Индии", вышедшей в сентябре 2020 г., идея о необходимости выхода из Движения неприсоединения, поскольку "политика неприсоединения к определенному лагерю не дала Индии в полной мере использовать возможности ни одной из сторон". Еще более красноречивой является характеристика, данная премьер-министром страны Н. Моди, который назвал QUAD "четверкой глобального добра". Это явно перекликается с американской концепцией "Оси зла", куда Вашингтоном включены государства, с которыми Нью-Дели связан партнерскими отношениями в ШОС, БРИКС и РИК.



Возникает впечатление, что голем QUAD создается исключительно для того, чтобы противопоставить Индию евразийским партнерам и втянуть ее в войну с Китаем, поскольку Япония и Австралия и так являются верными союзниками США и НАТО. Сам же Нью-Дели словно принял от Вашингтона и надел шоры, сосредоточив свои взоры лишь на противостоянии с Китаем и "забыв" о собственных стратегических интересах и амбициозных проектах на евразийском пространстве.



Пока что это, конечно, гипербола, поскольку "азиатский НАТО" существует лишь в воображении вашингтонских "ястребов". Но не задумываться о потенциальных угрозах этого альянса Россия и Китай не могут. Как не могут и не разрабатывать планы противодействия очередному проекту Вашингтона по развязыванию войны. Остается надеяться, что Индия не окажется участником этих милитаристских потуг увядающего "гегемона". Источник - ritmeurasia.org

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