Криптовая история: США признали цифровой юань угрозой доллару

00:38 16.04.2021

На подходе и цифровой рубль



Оксана Белкина



Китай находится в шаге от введения в финансовый оборот цифрового юаня как инструмента контроля собственной экономики. А в США только сейчас разглядели в китайской цифровой валюте угрозу для доллара. Администрация Байдена поручила разобраться, как Пекин будет использовать платежное средство и не подорвет ли это статус американской валюты. Опасения не беспочвенны: цифровой юань - технология совершенно независимая от доллара. Чем цифровой юань угрожает американским амбициям, разбирались "Известия".



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Цифровая инфраструктура



Цифровой юань с осени 2020 года тестировали несколько городов КНР в рамках пилотных программ. А в начале апреля 2021 года Народный банк Китая (НБК) объявил о расширении использования этого платежного средства. Регулятор позволил жителям Гонконга использовать цифровой юань для оплаты покупок в соседнем Шэньчжэне - городе, расположенном на границе между особым административным районом и провинцией Гуандун на юге Китая.



Как отмечает NikkeiAsia, это важный шаг в развитии цифровой валюты. До сих пор ее использование ограничивалось розничными платежами на материковой части Китая. А вскоре валютное управление Гонконга и НБК будут тестировать цифровой юань и для трансграничных платежей.



Цифровой юань - по сути, форма наличных денег, которую можно использовать для повседневных покупок в рознице. В отличие от биткоина, который не поддерживается никаким правительством или центральным банком, цифровой юань выпускается и контролируется Народным банком Китая. Но это не валюта в прямом смысле слова, скорее - платежная система или новая цифровая инфраструктура, предназначенная для отслеживания всех движений денег.



"Интересно, что китайская система будет отключена от мировой финансовой системы, где доминирует доллар США. Предполагается, что цифровой юань станет более быстрым и более дешевым инструментом для международных трансакций", - отмечает Софья Главина, руководитель программы "Цифровая экономика" ИМЭБ РУДН.



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В обход санкций



Этим обстоятельством уже обеспокоились в Вашингтоне.



"Китай превращает платежное средство в цифровой код. Сводя на нет одно из преимуществ биткоина - анонимность пользователя, - цифровая валюта будет инструментом Китая для контроля как собственной экономики, так и населения. Пекин намерен использовать юань не только внутри страны и разрабатывает его таким образом, чтобы он не был привязан к мировой финансовой системе, где доминирует доллар", - пишет The Wall Street Journal.



По данным Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена взялась за изучение планов Китая относительно цифрового юаня. Официальные лица опасаются: цифровой юань может придать ускорение "длительным попыткам КНР свергнуть доллар с позиции доминирующей мировой резервной валюты".



Как утверждает агентство, сотрудники минфина, Госдепа, Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме пытаются "понять, какими могут быть последствия" от применения цифрового юаня. В частности, выяснить, можно ли будет с его помощью обойти американские санкции.



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Как отмечает Владислав Коваленко, главный редактор "Банки.ру", с помощью цифровой валюты действительно можно обойти ограничения - в первую очередь направленные на финансовую изоляцию государства. Это "инфраструктурные санкции" вроде отключения от SWIFT, которым, кстати, США угрожают России уже не первый год. Здесь криптокошельки вполне могут стать альтернативной платежной системой.



"Цифровой юань резко повлияет на глобальные финансы и политико-экономическое управление. Возможно, страны смогут воспользоваться цифровым юанем, чтобы избежать санкций. Причина очень простая - создать проблемы центральному банку намного сложнее, чем обычному банку", - добавляет Игорь Кучма, аналитик TradingView.



Уход от доллара



Китайцы существенно преуспели на поприще продвижения своей денежной единицы. В 2016 году юань стал резервной валютой Международного валютного фонда. Впервые в корзине МВФ оказалась валюта развивающейся страны. К этому привела масштабная программа интернационализации юаня "Один пояс - один путь". Однако до реального статуса китайской валюте пока далеко - доля расчетов в юанях составляет менее 3%. Экспансии юаня мешают очевидные препятствия: отсутствие свободной конвертации, нестабильность и непрозрачная финансовая система. Кроме того, увеличение доли международных расчетов в юане неизбежно приведет к росту его курса, что абсолютно невыгодно для развития экспорта страны.



Именно поэтому Пекин решил потеснить доллар с помощью новых технологий. Цифровой юань вполне может конкурировать с долларом, поскольку позволяет быстрее проводить сделки, чем американские платежные системы SWIFT и CHIPS.



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"Скорость трансакций цифрового юаня примерно в четыре раза превосходит скорость трансакций Visa (220 тыс. в секунду у цифрового юаня против 20–65 тыс. у Visa), его можно использовать офлайн, наконец, расчеты им можно проводить не только через систему SWIFT. Контролировать всю цепочку трансакций будет Китай, а США в итоге теряют ряд рычагов. Теперь условный Иран, который отключили от расчетов в долларах, может перейти на цифровой юань и спокойно совершать расчеты с другими странами, в которых также циркулирует цифровой юань", - поясняет Владимир Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.



Отстали от жизни



Как указывает Bloomberg, конгрессмены обратились к председателю ФРС Джерому Пауэллу и главе минфина Джанет Йеллен с просьбой форсировать создание цифрового доллара. Тут США явно отстали: eсли Китай уже использует свою цифровую валюту в расчетах, то в США всерьез даже ничего и не обсуждали. Глава ФРС на днях подтвердил, что регулятор лишь "рассматривает вопрос" о введении цифрового доллара, но решений никаких не принято.



Эксперты указывают: кто первый сделает цифровую систему расчетов - тот и получит инвестиции. Однако в том, что цифровой доллар будет настолько же интересен инвесторам, как и цифровой юань, наблюдатели сомневаются.



"Технологическая отсталость США по части цифровых денег, конечно, может сильно отразиться на инвестиционном потоке. Кроме того, финансовая система США и так не сильно привлекательна для инвесторов. Постоянная эмиссия денег, наращивание долгов выводят финансовую систему США в постоянно растущую инфляцию, с которой, увы, не согласны большинство инвесторов", - отмечает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.



Банк России тем временем уже представил концепцию цифрового рубля. В соответствии с документом Россия планирует создать цифровую рублевую платформу до декабря этого года, а тестировать ее будут на протяжении всего 2022 года.