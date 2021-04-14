 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сможет ли президент Киргизии восстановить доверие?
00:48 16.04.2021

Сможет ли президент Киргизии восстановить доверие?

Появление новых инвесторов в Киргизии маловероятно до полной стабилизации ситуации по текущим инвестиционным проектам.

ЕВГЕНИЯ КИМ, 15 апреля 2021, 18:16 - REGNUM Международный валютный фонд рекомендует властям Киргизии заняться укреплением доверия со стороны бизнеса. Сделать это, по мнению экспертов, можно, восстановив "политическую стабильность, предсказуемость курса экономической политики и решительные реформы, направленные на улучшение делового климата". Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин прокомментировал ИА REGNUM ситуацию в Киргизии.

ИА REGNUM: Сможет ли президент Киргизии Садыр Жапаров защитить инвесторов и восстановить доверие?

По итогам поездок Садыра Жапарова в Россию, Казахстан и Узбекистан можно сделать вывод о том, что глава страны понимает значимость своей позиции в вопросе инвестиционного климата. Сейчас глава Киргизии во многом является гарантом стабильности, и хочется надеяться, что он переосмыслит свои позиции в качестве лидера страны. (Жапаров, будучи в оппозиции неоднократно предлагал национализировать рудник "Кумтор" - прим. ИА REGNUM),

Если на первом этапе перед Жапаровым стояла задача прийти к власти, то сейчас она изменилась. Президент должен понимать, что необходимо решать накопившиеся проблемы.

Определенная эволюция подходов - от оппозиционера к руководителю видна по работе с текущими инвестиционными проектами в горнорудной отрасли с участием иностранного капитала. Сейчас Жапаров смотрит на вопрос привлечения инвестиций в Киргизию как государственник.

Однако ситуация в стране остается достаточно сложной. Кто бы сейчас ни руководил Киргизией, решить копившиеся годами проблемы безболезненно и быстро - достаточно сложно.

Изъятие земель под добычу драгоценных металлов и промышленное освоение, как происходит с "Кумтором" и "Джеруем" (два крупнейших месторождения золота в Киргизии - прим. ИА REGNUM) в условиях текущего характера экономики и привычного уклада жизни местного населения - затруднительно.

Президенту придется искать механизмы взаимодействия и успокоения людей, чтобы стабилизировать ситуацию.

ИА REGNUM: Как выйти из ситуации с наименьшими потерями?

Универсальным способом является максимальное вовлечение местного населения. В первую очередь это обеспечение налоговых отчислений в местные бюджеты, чтобы люди напрямую видели взаимосвязь между наличием экономического объекта на их территории со своим благосостоянием. Помимо рабочих мест это может быть появление садиков, дорог и так далее.

Пока с уверенностью можно сказать одно - до полной стабилизации ситуации по текущим инвестиционным проектам сложно ждать серьезных перемен в вопросе привлечения новых инвестиций. Например, сейчас крупная российская компания начала работу в Киргизии под гарантии официального Бишкека. Запуск производства на руднике "Джеруй", в котором участвовали президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров, - является определенным показателем.

ИА REGNUM: Показателем чего?

Защиты инвестиций на президентском уровне. Подобную поддержку нужно искать для каждого крупного проекта в Киргизии, чтобы быть уверенным в его реализации и защите прав инвесторов.

Евгения Ким

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618523280
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