 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Все на улыбке. Укро-проститутки в восторге от ню-приключений в Дубае
05:23 16.04.2021

Участницы голой фотосессии в Дубае записали видео о "блатной жизни" в СИЗО

Две участницы экстравагантной фотосессии в Дубае рассказали о буднях в тюрьме, сообщает zakon.kz.

После обнаженных фотографий на балконе небоскреба в курортном районе Dubai Marina любительниц "высокой моды" задержали и они провели за решеткой восемь дней.

По словам девушек, они вдвоем оказались в тюрьме лишь из-за того, что дали признательные показания полиции.

Нас отправили на второй этаж в black room. Это камера для особо опасных заключенных. Первую ночь мы не понимали, что происходит, нас до утра не кормили. Проснулись мы на завтрак. Он у них в четыре утра. На него нам принесли маленький треугольник плавленого сырка, лаваш, маленький самолетный джем и чай, - отметили девушки.
Как отмечает ren.tv, в тюрьме их каждые полчаса будили для переклички и не давали поспать.

Стоит отметить, что все это время девушки не выходили на связь со своими близкими.

Удалось позвонить только одной из них, она связалась с родственниками в Киеве. У остальных участниц отобрали телефоны, а вернули их только после того, как нарушительницы вернулись в Украину.
Незатейливые фотомодели заверили, что теперь будут читать законы стран, в которые они летают.

Они заметили, что вряд ли посетят ОАЭ снова.

видео тут -
https://www.zakon.kz/5065384-uchastnitsy-goloy-fotosessii-v-dubae.html?yrwinfo=1618546892023394-168448820276446143000103-production-app-host-man-web-yp-350

Участниц голой фотосессии в Дубае высылают из страны

Фотосессия состоялась в начале апреля. Их участниц задержали. В российском посольстве сообщили, что среди моделей не было россиянок. По информации СМИ, среди задержанных оказались 12 украинок.

Источник - zakon.kz
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