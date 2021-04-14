Все на улыбке. Укро-проститутки в восторге от ню-приключений в Дубае

05:23 16.04.2021

Участницы голой фотосессии в Дубае записали видео о "блатной жизни" в СИЗО



Две участницы экстравагантной фотосессии в Дубае рассказали о буднях в тюрьме, сообщает zakon.kz.



После обнаженных фотографий на балконе небоскреба в курортном районе Dubai Marina любительниц "высокой моды" задержали и они провели за решеткой восемь дней.



По словам девушек, они вдвоем оказались в тюрьме лишь из-за того, что дали признательные показания полиции.



Нас отправили на второй этаж в black room. Это камера для особо опасных заключенных. Первую ночь мы не понимали, что происходит, нас до утра не кормили. Проснулись мы на завтрак. Он у них в четыре утра. На него нам принесли маленький треугольник плавленого сырка, лаваш, маленький самолетный джем и чай, - отметили девушки.

Как отмечает ren.tv, в тюрьме их каждые полчаса будили для переклички и не давали поспать.



Стоит отметить, что все это время девушки не выходили на связь со своими близкими.



Удалось позвонить только одной из них, она связалась с родственниками в Киеве. У остальных участниц отобрали телефоны, а вернули их только после того, как нарушительницы вернулись в Украину.

Незатейливые фотомодели заверили, что теперь будут читать законы стран, в которые они летают.



Они заметили, что вряд ли посетят ОАЭ снова.



видео тут -

https://www.zakon.kz/5065384-uchastnitsy-goloy-fotosessii-v-dubae.html?yrwinfo=1618546892023394-168448820276446143000103-production-app-host-man-web-yp-350



Участниц голой фотосессии в Дубае высылают из страны



Фотосессия состоялась в начале апреля. Их участниц задержали. В российском посольстве сообщили, что среди моделей не было россиянок. По информации СМИ, среди задержанных оказались 12 украинок.