 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Станет ли Афганистан снова убежищем для террористов, - В.Скосырев
07:02 16.04.2021

НАТО обещает поддержать Кабул авиацией и беспилотниками
Владимир Скосырев
15 апр. 2021

нато, контингент, афганистан, терроризм, антитеррор Воины афганской армии не знают, куда двигаться – вперед или назад.
Министры НАТО, словно по команде из Вашингтона, объявили, что начнут вслед за американцами с 1 мая выводить свой контингент численностью 9,6 тыс. человек. Отсюда следует, что к 11 сентября иностранных войск в Афганистане не останется. Отступление означает конец самой долгой войны в истории США. Но сами афганцы растеряны и не уверены, что боевые действия хоть когда-нибудь прекратятся. Пентагон сообщил, что будет продолжать финансировать афганские силы безопасности. Не исключено также, что американские самолеты и беспилотники будут бить по боевикам "Талибана" (запрещен в России) с баз на Среднем Востоке.
Стало давно общим местом называть Афганистан "могилой империй". Клише подразумевает, что иностранные захватчики, убежденные в своем военном превосходстве, терпят неудачу в стране гор, пустынь и непокорных племен. Если не углубляться совсем далеко в историю, то можно упомянуть три похода английской армии в XIX веке и пребывание ограниченного контингента советских войск, затянувшееся на десяток лет в ХХ веке. То, что Афганистан поспособствовал развалу советской империи, сегодня вряд ли кто будет оспаривать. Британская империя тоже приказала долго жить, но несколько раньше.

И вот теперь настала пора унять свою гордыню американцам. Президент США Джозеф Байден заявил, что без всяких условий уберет из Афганистана солдат ровно через 20 лет после того, как США совершили вторжение в страну, чтобы свергнуть режим правившего тогда "Талибана". За эти годы погибли десятки тысяч афганских граждан, было ранено более 20 тыс. американских солдат и более 2,3 тыс. убито.

Вопрос в том, что будет дальше. Байден сказал, что действует в соответствии с основой соглашения, достигнутого с "Талибаном" с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает Washington Post, талибы, закоренелые террористы, разгрома которых добивался Вашингтон, почти наверняка захватят гораздо большую роль в будущем афганском правительстве, чем того хотели бы США. Аналитики не исключают, что уход США может предвещать коллапс афганской армии и обострения гражданской войны, в которой будут претендовать на власть полевые командиры.

В Вашингтоне громко звучат голоса скептиков. Дэвид Петреус, бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане, выразил сомнение в том, что Белый дом сможет задержать наступление талибов без присутствия американских солдат. "Боюсь, что через два года мы посмотрим назад и будем сожалеть о принятом решении", – признается Петреус. Байден в ответ на такую критику ответил, что политику США нужно повернуть в новом направлении, она должна дать ответ на вызов со стороны Китая.

Совершенно очевидно, что ни президента Афганистана Ашрафа Гани, ни его администрацию эти геополитические заботы Вашингтона не трогают, для них речь идет о выживании. Вот почему госсекретарь США Энтони Блинкен на следующий же день по после объявления Белого дома об уходе войск отправился в Кабул утешать и успокаивать афганское руководство. Правда, вначале он посетил окруженное фортификационными сооружениями посольство США, где поприветствовал американских солдат.

А президента Гани госсекретарь заверил, что США имеют прочные обязательства перед Афганистаном. Партнерство хоть и меняется, но сохранится. Как передало агентство Reuters, Блинкен хотел подтвердить, что США будут продолжать поддерживать афганское правительство дипломатически и материально.

Блинкен также встретился с Абдуллой Абдуллой, главой Высокого совета национального примирения. Из его заявления видно, что администрация в Кабуле надеется, что США все-таки не бросят ее на произвол судьбы.

New York Times отмечает, что талибы считают правительство Кабула марионеточным. И потому они вряд ли будут вести переговоры с любой структурой, кроме американской. Представитель талибов даже заявил, что они не будут присутствовать на конференции с участием американцев, которая должна открыться 24 апреля в Турции. То есть создание промежуточного правительства на основе раздела полномочий крайне сомнительно.

Будет ли "Талибан" выполнять свое обязательство не допустить, чтобы территория Афганистана снова стала использоваться боевиками "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (обе организации запрещены в РФ) против США и их союзников? New York Times сообщает, что, по сведениям американской разведки, по крайней мере на первых порах этого не произойдет. Ведь ответвление "Исламского государства" было в 2019 году разгромлено.

В беседе с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар отметил: "Главная задача талибов – захватить власть. Что касается защиты прав женщин и национальных меньшинств, то их представители дают только туманные обещания. Нападениям со стороны афганских террористов подвергались и некоторые страны Центральной Азии. Можно ли рассчитывать, что в этом плане талибы проявят сдержанность? Факт состоит в том, что они не осудили "Аль-Каиду". А эта группировка с "Исламским государством" тесно связана", – заключил эксперт.

Госдепартамент США не приводит подробностей переговоров Блинкена в Кабуле. Но, по сведениям отставных американских военных, Вашингтон может пообещать Кабулу помощь авиацией, которая базируется за пределами Афганистана, и беспилотниками.

Источник - ng.ru
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