 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.04.2021
08:59  Антикорруп Казахстана возглавил "прокурорский" Марат Ахметжанов
08:40  Йорген Уллеруп: Россия, Китай и США вступили в лихорадочную гонку сверхзвукового оружия
08:28  300 русских "вагнеровцев" взяли штурмом Кага-Бандоро - "столицу" мятежных повстанцев в центре Африки
07:43  Мигрантам готовят в России "крепостное право", - В.Чупик
07:29  Байден никак не может выговорить фамилию "Путин". Очень длинная...
07:11  Россия и США. Встреча под "Часами Судного дня", - А.Ганжа
07:08  Новые вожди исламского мира, - Ст.Тарасов

07:02  Станет ли Афганистан снова убежищем для террористов, - В.Скосырев
06:58  Российский либерализм повторяет судьбу мамонтов, - Н.Куркин, А.Черняев
06:55  Звено в цепи шагов по захвату хозяевами денег мировой власти, - В.Катасонов
05:23  Все на улыбке. Укро-проститутки в восторге от ню-приключений в Дубае
00:51  Готова ли Турция к империи? - В.Кудрявцев
00:48  Сможет ли президент Киргизии восстановить доверие? - Е.Ким
00:38  Криптовая история: США признали цифровой юань угрозой доллару, - О.Белкина
00:34  Ж/д пояс Китай–Киргизия–Узбекистан: стратегическая важность или корыстный интерес? - И.Больбот
00:32  "Азиатский НАТО" и угрозы Евразии, - В.Попова
00:30  Байден объявил в США чрезвычайное положение из-за "действий России". Следующий шаг - война?
00:29  Чувство госдолга: как санкции США поменяют финансовый рынок
00:26  Турция пытается и Босфор съесть, и на "Стамбул" сесть
00:23  Стратегический кризис вокруг Украины может погубить США, - National Interest
00:19  Иран в кольце врагов. Но вооруженное вторжение Исламской Республике пока не угрожает, - А.Храмчихин
Четверг, 15.04.2021
22:39  Йеменские хуситы ракетами и дронами запалили "нефтяной объект" в саудовском Джизане
22:35  Тройственный военный союз лимитрофов – тройным ударом по России? - А.Некрот
20:53  Выборы на носу, или Как еще раз обмануть французского избирателя, - В.Малышев
19:43  Хакеры взломали ташкентское метро и ввели непристойную надпись
19:41  На должный уровень: санкции США нацелились на российские облигации
19:29  Неизвестный геноцид XX века. Этнические репрессии во Внутренней Монголии эпохи "великого кормчего", - А.Белов
19:17  CNN: Байден совершает большую ошибку в Афганистане
19:15  Al Arabiya: Россия "участвует" в формировании правительства Ливана
19:01  Смертность от пандемии Covid-19 по-прежнему недооценивается во всем мире, - Le Monde
18:09  Обратная отсылка: почему России не хватает трудовых мигрантов
18:07  Люли в Таджикистане меняют образ жизни?
14:44  Свежая Конституция Кыргызстана (самые смачные места)
14:38  Б.Эргашев: Западные организации усиливают прессинг в отношении Узбекистана
14:32  Главой Госантимонополии Киргизии назначен Кенешбай Тайлаков
13:58  Последние годы нефтяной эры: продать все, что можно, - О.Соловьева
12:18  Как эффективнее наказать "союзную" Турцию, - Г.Мирзаян
12:15  КырПремьер Марипов уговорил облитых бензином 15 первомайских Жанн Д"Арк умыться и разойтись
12:12  Убитый в Миннесоте новый афро-герой США оказался бандитом, которому грозило 20 лет тюрьмы
11:14  Парк с названием "Желтоксан-86" появится в Алматы
09:09  Умер в тюрьме осужденный на 150 лет "американский Чубайс" - Берни Мэдофф
08:50  КырПравосудие. Живой символ кыргызской коррупции "Раим-миллион" освобожден!
07:51  От гражданской войны в США ждут повторения, - Дм.Бавырин
07:47  Топор в спине. Сегодняшняя российская идеология ущербна, - А.Проханов
07:42  КырПротесты. В Пригородном 15 кыргызок забаррикадировались а акимате облив себя бензином
07:39  Пойманные в Киргизии "изменники" оказались казахами. Длинные лапы Елбасы...
07:36  Уход от "колониального прошлого"? Идеи переименования сел и улиц в Западном Казахстане, - "РА"
07:29  Задушевный телефонный треп. О чем собрались переговариваться "больной" и "убийца"? - С.Пономарев
07:26  Талибы не хотят ждать 11 сентября. Афган-радикалы готовят амерам пышные проводы, - "КЪ"
00:13  Из клан-капитализма в солидарное общество через "морализацию" денег, - М.Елизаров
Среда, 14.04.2021
21:10  Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику, - И.Алкснис
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новые вожди исламского мира, - Ст.Тарасов
07:08 16.04.2021

По всем признакам Турция и Египет - две значимые страны Средиземноморья, начали в регионе "новую игру". Речь не идет о превращении Каира и Анкары из врагов в партнеров. Скорее всего, они останутся соперниками, но соперничество это будет проходить в иной форме. Главное, что процесс пошел, а Турция и Египет могут начать принимать решения, имеющие значение для всего исламского мира.

Анкара и Каир пошли навстречу друг к другу. Процесс этот зародился давно и не очень заметно, так как большинство экспертов больше обращали внимание и описывали взаимоотношения двух стран сквозь призму газового кризиса в Восточном Средиземноморье и территориальных споров. При этом формировались различные антитурецкие коалиции с прямым или косвенным участием Египта, Кипра, Греции, Франции, Израиля, Иордани и даже Италии. На этом направлении Анкара была лишена также поддержки со стороны многих других стран Евросоюза и арабского мира, в том числе и США.

Но проблема не только в углеводородах. Турция в Египте и в Ливии открыто поддерживала "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ее региональная политика, как и у соседнего Ирана, была перенасыщена идеологической составляющей, что после "арабской весны" в 2011 году воспринималось рядом стран в качестве реальной или потенциальной для себя угрозы. Теперь, судя по всему, ресурсы Анкары для реализации этой политики исчерпаны, и она стала предпринимать резкий разворот, пытаясь после долгих лет разногласий восстановить отношения с Египтом. Если такой ее шаг окажется успешным, то это может привести к серьезным изменениям баланса сил в регионе. Поэтому, как утверждает турецкий эксперт Хоссейн Баджи из Института внешней политики в Анкаре, "Эрдоган пока негласно решил отказаться от поддержки "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признавая ошибочной ранее избранную стратегию на усиление через них исламской солидарности". По словам Баджи, вместо ожидаемой солидарности Турция оказывается в региональной изоляции. И вот теперь пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин в одном из интервью называет Египет "сердцем и разумом арабского мира". В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после телефонного разговора со своим египетским коллегой Самехом Шукри заявляет, что в отношениях Анкары с Каиром "начинается новый период, и высшие должностные лица двух стран намерены провести переговоры".

Позитивные сигналы стали поступать в Анкару и из Каира, хотя Анкара больше выпячивает возможности проведения переговоров между странами по демаркации своих морских границ в Восточном Средиземноморье. Но главное, как считает турецкое издания Hurriyet, все же в том, что Анкара может начать вывод своих военных советников и наемников из Ливии, а сейчас она решила отменить любые политические встречи лидеров "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции, и прекратила благотворительную деятельность членов этой структуры на своей территории "до рассмотрения источников своих средств и рекомендаций Египта, лежащих в основе этого решения". При этом Чавушоглу призывает Каир "забыть о поддержке Турцией государственного переворота в Египте, совершенного движением "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2013 году". Ему вторит Эрдоган. Выступая в парламенте перед сторонниками правящей Партии справедливости и развития (ПСР) он заявил следующее: "Мы постоянно поддерживали дипломатические, экономические и информационные связи с Египтом и надеемся на их возрастание после проведения соответствующих переговоров". В свою очередь президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил египетским СМИ прекратить все негативные публикации о турецких официальных лицах и Турции.

Пока же в сухом остатке следующее. Анкара разваливает через Каир так называемый антитурецкий блок стран, объединившихся вокруг проекта Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), в лице Греции, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Израиля. Но это не обязательно совершится посредством сделки по морской демаркации. Помимо того, Каир разбивает и антитурецкий арабский блок, в котором он состоял. Нельзя исключать, что после Египта Турция пойдет на сближение и с Израилем. Недавние подвижки в диалоге президентов Франции и Турции, а также регулярные греко-турецкие обсуждения дают основание полагать, что нынешний расклад сил вокруг проблем Восточного Средиземноморья стал меняться. По всем признакам Турция и Египет - две значимые страны, начали в регионе "новую игру", которая объективно ставит палки в колеса альянсу Греции и греческой администрации Южного Кипра. Речь не идет о превращении Египта и Турции из врагов в партнеров. Скорее, они станут соперниками, но соперничество это будет проходить в иной форме. Главное, что процесс пошел.

15 апреля 2021
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618546080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял Премьер-Министра Аскара Мамина и Первого Заместителя Премьер-Министра Алихана Смаилова
- Сенаторы приняли Закон, регулирующий не включенную в Единый перечень ЕАЭС продукцию
- Казахстанские парламентарии приняли участие в заседании Совета МПА СНГ
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- А. Смаилов провел совещание по рассмотрению проблемных вопросов МСБ в преддверии туристического сезона
- О демографической ситуации за январь-февраль 2021 года
- Кадровые перестановки
- В Правительстве состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития креативного сектора экономики
- Застройщик не пускает людей в их квартиры, пытаясь скрыть недоделки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  