Байден никак не может выговорить фамилию "Путин". Очень длинная...

07:29 16.04.2021

Байден не смог выговорить фамилию Путина с первого раза



Президент США Джо Байден не смог выговорить фамилию президента России Владимира Путина с первого раза в ходе выступления, посвященного отношениям между странами. Трансляция мероприятия велась в аккаунте Белого дома в YouTube.



Американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на "президент Клунин". Затем Байден сразу поправил себя.



Однако в этой же речи он оговорился еще раз, сказав, что США не хотят запускать цикл "вакци... эскалации и конфликта с Россией".



В марте Байдену понадобилась шпаргалка на своей первой пресс-конференции в качестве главы государства. На опубликованных снимках с пресс-конференции президент держит в руках листочки бумаги. На одном из них указана статистика, связанная с состоянием инфраструктуры США, и ее сравнение с Китаем. На другом фото президент держит в руках брошюру с именами и фотографиями журналистов, напротив которых стоят обведенные номера.



Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В МИД России пообещали, что ответ на санкции будет "неотвратимым" и жестким.