Мигрантам готовят в России "крепостное право", - В.Чупик

07:43 16.04.2021

Что ждет рынок труда, когда в Россию вновь хлынут миллионы иностранных рабочих, рассказала эксперт по проблемам миграции Валентина Чупик.



Россияне ни в каких отраслях не смогли заменить мигрантов.



Когда прошлой весной в Россию пришла пандемия коронавируса, к нам не приехала большая часть сезонных мигрантов, а те, что были в стране, частично вернулись на родину, чтобы там переждать непонятные времена. В результате мы недосчитались четверти иностранных рабочих. За это время многие малые и средние предприятия, на которых трудились гастрабайтеры, закрылись. Другие набрали россиян на замену. Сейчас в России заговорили о постепенной отмене ограничений на въезд иностранных рабочих. В частности, о такой потребности заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Когда это произойдет, в Россию могут вернуться больше миллиона гастарбайтеров, заявил президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. Остались ли для них рабочие места, или они начнут вытеснять россиян с рынка труда, рассказала "Росбалту" директор миграционных программ международной некоммерческой организации Tong Jahoni Валентина Чупик.



- Когда трудовые мигранты начнут возвращаться в Россию, будут ли для них рабочие места, или нас ждет жесткая конкуренция между иностранными рабочими и россиянами?



- Россияне ни в каких отраслях не могут заменить мигрантов. Сейчас полегче, но еще в феврале и марте у меня было огромное количество обращений от работодателей из разных отраслей, которые говорили: "Верните нам узбеков и таджиков. Мы привезли россиян из регионов, и не знаем теперь, куда их девать. Они не работают. У них квалификация ниже плинтуса. Они не хотят ничего изучать, не хотят повышать квалификацию. Мы их отправим обратно. Пожалуйста, дайте нам мигрантов, которые умеют работать". У нас вся группа была завалена объявлениями о вакансиях для мигрантов, несмотря на то, что мы занимается юридической поддержкой, а не подбором кадров.



- Из каких отраслей вам поступали заявки?



- Из строительства приходили заявки сразу на сотни, иногда - на тысячи человек. Мелкие заявки шли и продолжают идти из общепита, клининга и гостиничного хозяйства. Требуются мигранты на мелкие производства - пошив, ремонт, мастерские. На меня выходили аграрии, умоляли набрать им людей на птицефермы. Мигранты жизненно необходимы России, заявки поступают отовсюду.



- В Федерации мигрантов заявили: когда откроют границы, к нам хлынет миллион мигрантов, которые все это время пережидали на родине, когда ограничения снимут. Действительно ли нас ждет такой массовый поток иностранной рабочей силы?



- Открылось регулярное авиасообщение, в Россию уже приезжают тысячи мигрантов. Конечно, если будут сняты ограничения и на наземный транспорт, и будет большее количество авиарейсов, к нам вернутся недостающие 1-1,5 миллиона мигрантов. И это будет хорошо, потому что экономика без них загибается.



Да, упадут цены на труд. В период пандемии, когда был дефицит мигрантов, цены на их труд резко выросли: в строительстве - в три раза, в клининге - в полтора раза, в общепите - в два раза. Когда мигранты вернутся, зарплаты упадут, это правда. Но это ненадолго. Цены потом вернутся к рыночному уровню.



- Работодатели ждут мигрантов, потому что их труд стоит дешевле?



- Не в этом дело. Мигранты куда более квалифицированы, чем россияне. Для подсобного рабочего тоже требуется квалификация. А уж тем более - для каменщика, бетонщика, монолитчика, гипсокартонщика. Это на единичные специальности, такие как машинист машинного крана, в основном берут россиян. В этом отношении в России есть квалифицированные специалисты, и когда работодатели выбирают между квалифицированным россиянином и квалифицированным иностранцем, то, как правило, предпочитают россиянина. Но в России нет квалифицированных бетонщиков в таком количестве, как надо работодателям. Поэтому никакой конкуренции между этими группами работников просто не существует. Это неконкурирующие между собой группы. В пандемию работодатели попытались набрать людей из регионов. Но квалификация и трудовые привычки россиян не соответствуют режиму работы в России. Мигранты работают больше, лучше, за ними не приходится переделывать.



- Откуда же тогда все разговоры о том, что к нам приезжают низкоквалифицированные иностранцы, которые ничего не умеют?



- Это просто расизм, и ничего больше. Работая много лет в России, мигранты уже получили большой опыт и навыки, которые позволяют им считаться квалифицированными.



- Недавно Минтруд ввел новый порядок работы с трудовыми мигрантами, согласно которому теперь их будут набирать по запросу работодателей. Как это будет работать?



- Этот порядок был разработан для эпохи, когда границы были закрыты. Предполагалось, что работодатель должен иметь обороты свыше 2 млрд рублей, получить согласование от четырех министерств, чтобы по его запросу ему набрали работников на их родине. Он действовал чуть больше месяца - с 5 февраля по 1 апреля, кажется. С 1 апреля мигранты начали возвращаться в Россию. Сейчас, если есть желающие среди работодателей, им могут набрать кадры под запрос, но это не обязательно. Взять на работу можно тех, кто въехал в Россию самостоятельно.



- С какими трудностями могут столкнуться возвращающиеся в Россию мигранты?



- Сейчас готовятся катастрофические изменения в законодательство, которые полностью делегализуют миграцию и введут фактически визовый режим без виз. План такой: сначала работодатель должен получить одобрение губернатора региона на то, чтобы набирать иностранцев на конкретные специальности. Потом иностранцы должны зарегистрироваться в реестре работников в качестве специалистов. Дальше по той специальности, по которой они зарегистрировались, они должны получить патент, а, устроившись на работу, не смогут уйти от работодателя, который их взял. То есть - сейчас в России пытаются ввести фактически крепостное право. Естественно, этот механизм работать не будет. Предприятиям нужны люди здесь и сейчас, и никто не будет в этот реестр регистрироваться и ждать. В результате все это приведет к тому, что люди будут въезжать в Россию в нерабочем режиме, временно, после чего останутся здесь и начнут работать, но уже в тени. В таком случае российский бюджет лишится полностью всех налогов, которые сейчас платят мигранты по патентам. Это колоссальные суммы (по данным МВД, за 2018 год федеральный бюджет получил от работающих по патентам иностранцев 57 млрд рублей, за 11 месяцев 2020 года - 43,5 млрд рублей - "Росбалт"), не считая того, что мигранты тоже вкладываются в экономику за счет потребления. Они содержат арендодателей квартир, производителей продуктов, промышленных товаров.



Я считаю, что это заведомо неработающий закон. Ничего, кроме краха, российскую экономику в этой истории не ждет. В случае принятия этого закона он делегализует миграцию так же, как это было до 2006 года. Кончится это все ровно тем же: массовой миграционной амнистией и реформами. Я не знаю, почему российское правительство состоит из людей, которые не учатся на своих ошибках.



- Есть у вас понимание того, по какой причине в России задумали ввести такое регулирование миграции?



- Мне кажется, это происходит потому, что российские чиновники думают не категориями государства, а категориями своих карманов. Они, наверное, полагают, что с введением закона смогут брать взятки с работодателей, организуют огромный бизнес на том, чтобы разрешать или не разрешать мигрантам работать. Они смогут собирать огромные взятки с самих мигрантов, которые находятся в стране нелегально. Мне кажется, они себе это так представляют. Но они при этом не думают, что в таком случае экономика просто обрушится, потому что не досчитается колоссального количества налогов и рабочих рук. В таком случае и самих чиновников содержать будет не на что, и они перестанут быть теми должностными лицами, которые могут что-то проверять, разрешать или запрещать, и не получат этих самых взяток.



Анна Семенец

14 апр. 21