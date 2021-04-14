 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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300 русских "вагнеровцев" взяли штурмом Кага-Бандоро - "столицу" мятежных повстанцев в центре Африки
08:28 16.04.2021

300 русских спартанцев меняют ЦАР: оплот боевиков Кага-Бандоро взят

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада рассказал о победе FACA над боевиками в Кага-Бандоро. Этот город был основным оплотом террористов - союзников экс-президента Франсуа Бозизе, создавшего "Коалицию патриотов за перемены" (СРС). То, что населенный пункт теперь под контролем государства - это серьезное достижение.

Тут стоит отметить, врагами центральноафриканских солдат являются не просто примитивные криминальные элементы, бандитское отребье. Среди боевиков много наемников из Судана и Чада, имеющих опыт ведения войн.

Более того, деятельность Бозизе негласно поддерживают так называемые миротворцы ООН, которые на деле не имеют ничего общего с мирной деятельностью. Все потому, что Западу нужна слабая Африка, ведь так ее ресурсами пользоваться куда проще.

Еще несколько месяцев назад солдаты FACA не могли противостоять боевикам, но все изменилось, когда в ЦАР прибыли российские инструкторы. Они помогли переломить ситуацию.

Россияне не участвуют в военных действиях. Однако они тренируют местных солдат, помогают прорабатывать стратегии и планы по возвращению населенных пунктов под контроль FACA и т. д. Результат, кстати, впечатляет: за полтора месяца освобождено 30 городов.

А теперь боевиков выгнали и из Кага-Бандоро, который был самым крупным террористическим оплотом. Это без преувеличения радость для всей страны, ведь жители города, мягко говоря, были не в восторге от соседства с боевиками.

Неделю назад, 1 апреля, FACA вернула под контроль город Ниема, который террористы собирались сделать перевалочным пунктом, а 10 апреля были освобождены Бакала и Моруба.

"Коалиция" Бозизе разваливается, причем в прямом смысле. Мало того, что центральноафриканские солдаты под кураторством российских инструкторов освобождают страну от бандитов, так еще и в самой банде случился раздор.

Так, "Коалицию" покинул Али Дарасса. Он занимал высокопоставленное место в бандитской организации, но несмотря на это вышел из нее и решил поддерживать Хартумские соглашения.

Все это к разговору о профессионализме. Российских инструкторов в ЦАР не так и много - человек 300. В боевых действиях они не участвуют. Но при этом поставили на ноги целую армию, которая до этого не могла противостоять врагу, а теперь успешно возвращает контроль над территориями страны. Впрочем, удивляться тут нечему, ведь музыканты - они такие.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618550880
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