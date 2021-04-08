Йорген Уллеруп: Россия, Китай и США вступили в лихорадочную гонку сверхзвукового оружия

08:40 16.04.2021

Хотя Россия имеет полное право увеличивать военное присутствие на собственных северных территориях, где из-за таяния льдов открываются новые судоходные маршруты, четыре другие арктические страны с беспокойством следят за ней. Говорят, именно в Арктике будет размещено самое страшное оружие России.

Jyllands-Posten (Дания): российское оружие судного дня может затапливать большие города

Новая ядерная гонка?



Йорген Уллеруп (Jørgen Ullerup)



Российские вооруженные силы готовы испытать ядерную торпеду, вызывающую радиоактивные цунами, способные затапливать вражеские города и делать их непригодными для жизни на десятилетия.



Подводная торпеда "Посейдон" 2M39, названная в честь бога моря из греческой мифологии, со своей дальностью действия в 10 000 километров вполне может достичь американских берегов.



По информации издания The Times, 30 таких торпед планируется разместить на военно-морских базах на самом севере России летом 2022 года, когда президент Владимир Путин также испытает еще один вид оружия судного дня, о котором рассказал в 2018 году, представив общественности драматическую симуляцию ядерной атаки на США.



Спутниковые снимки, переданные занимающейся космическими технологиями компанией Maxar каналу CNN, свидетельствуют, что Россия модернизирует арктические базы, сохранившиеся с советских времен, в частности за счет расширения их с помощью подземных сооружений. Например, такая база есть неподалеку от Мурманска на Кольском полуострове рядом с норвежской границей.



По плану здесь также будет размещено еще одно оружие Путина - сверхзвуковая крылатая ракета "Циркон" против боевых кораблей противника.



Хотя Россия имеет полное право увеличивать военное присутствие на собственных северных территориях, где из-за таяния льдов открываются новые судоходные маршруты, четыре другие арктические страны с беспокойством следят за развитием событий.



Представитель американского министерство обороны Пентагона Джон Кирби (John Kirby) утверждает, что у США с этим регионом связаны определенные интересы в области политики безопасности, но мощная милитаризация Арктики не выгодна никому.



"Мы внимательно следим за ситуацией. Арктика жизненно важна и для обороны Соединенных Штатов", - сказал он.



Российское бряцание оружием - элемент новой гонки вооружений, которая напоминает о холодной войне.

В то время как международные отношения становятся все напряженнее, США, Китай и Россия вкладывают огромные средства в разработку нового так называемого сверхзвукового оружия. Все три военные сверхдержавы работают над созданием ракет, настолько быстрых и непредсказуемых, что они могли бы прорвать любую противоракетную оборону.



В 2016 и 2018 годах Россия уже испытала сверхзвуковую ракету "Авангард", которая, в отличие от традиционных баллистических ракет, может менять курс в полете. В декабре 2019 года Россия, по информации CNN, сообщила, что оснастила две межконтинентальные ракеты УР-100Н новым боевым блоком.



С 2014 года Китай уже девять раз испытывал свою первую сверхзвуковую ракету под названием DF-ZF. Как и "Авангард", эта ракета летает очень быстро и очень низко, поэтому сбить ее трудно.



В октябре 2020 года российские военные в качестве подарка к дню рождения Путина объявили, что успешно испытали ракету "Циркон" на скорости в восемь раз выше скорости звука. А США хотят летать еще быстрее.



Сверхзвуковая революция



Соединенные Штаты поздно начали разработку новых вооружений, но в долгосрочной перспективе намерены создать ракету в 20 раз быстрее скорости звука - она будет лететь со скоростью 24 000 километров в час. Она сможет ударить по Москве менее чем через 20 минут после запуска, а по Пекину - через полчаса.



Пока что сверхдержава работает с другими оружейными системами и более низкими скоростями, но проблем у нее все равно достаточно. На днях не удалось провести испытательный пуск новой ракеты с бомбардировщика B-52H Stratofortress. Американские ВВС сообщили, что ракета застряла в механизме и вместе с самолетом вернулась на авиабазу "Эдвардс" в Калифорнии.



США в первую очередь делают упор на конвенциональные ракеты, которые можно запускать с земли, кораблей и самолетов. Ракеты под названием AGM-183A, которые, как ожидается, будут готовы через несколько лет, спроектированы для полетов с настолько большой скоростью, что это позволит им преодолевать противоракетную оборону и атаковать порты, авиабазы и военные объекты.



Сверхзвуковое оружие пока не использовалось в ходе боевых действий, но бывший министр ВМС США Томас Модли (Thomas Modly) сказал CNN, что в будущем оно изменит методы ведения войны не меньше, чем ядерное оружие в минувшее столетие. По словам Модли, это может дестабилизировать ситуацию в области глобальной безопасности и создать угрозу существованию США.



Оригинал публикации: Russisk dommedagsvåben kan oversvømme storbyerОпубликовано 08/04/2021