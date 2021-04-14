|08:59 Антикорруп Казахстана возглавил "прокурорский" Марат Ахметжанов
08:40 Йорген Уллеруп: Россия, Китай и США вступили в лихорадочную гонку сверхзвукового оружия
08:28 300 русских "вагнеровцев" взяли штурмом Кага-Бандоро - "столицу" мятежных повстанцев в центре Африки
07:43 Мигрантам готовят в России "крепостное право", - В.Чупик
07:29 Байден никак не может выговорить фамилию "Путин". Очень длинная...
07:11 Россия и США. Встреча под "Часами Судного дня", - А.Ганжа
07:08 Новые вожди исламского мира, - Ст.Тарасов
07:02 Станет ли Афганистан снова убежищем для террористов, - В.Скосырев
06:58 Российский либерализм повторяет судьбу мамонтов, - Н.Куркин, А.Черняев
06:55 Звено в цепи шагов по захвату хозяевами денег мировой власти, - В.Катасонов
05:23 Все на улыбке. Укро-проститутки в восторге от ню-приключений в Дубае
00:51 Готова ли Турция к империи? - В.Кудрявцев
00:48 Сможет ли президент Киргизии восстановить доверие? - Е.Ким
00:38 Криптовая история: США признали цифровой юань угрозой доллару, - О.Белкина
00:34 Ж/д пояс Китай–Киргизия–Узбекистан: стратегическая важность или корыстный интерес? - И.Больбот
00:32 "Азиатский НАТО" и угрозы Евразии, - В.Попова
00:30 Байден объявил в США чрезвычайное положение из-за "действий России". Следующий шаг - война?
00:29 Чувство госдолга: как санкции США поменяют финансовый рынок
00:26 Турция пытается и Босфор съесть, и на "Стамбул" сесть
00:23 Стратегический кризис вокруг Украины может погубить США, - National Interest
00:19 Иран в кольце врагов. Но вооруженное вторжение Исламской Республике пока не угрожает, - А.Храмчихин
|22:39 Йеменские хуситы ракетами и дронами запалили "нефтяной объект" в саудовском Джизане
22:35 Тройственный военный союз лимитрофов – тройным ударом по России? - А.Некрот
20:53 Выборы на носу, или Как еще раз обмануть французского избирателя, - В.Малышев
19:43 Хакеры взломали ташкентское метро и ввели непристойную надпись
19:41 На должный уровень: санкции США нацелились на российские облигации
19:29 Неизвестный геноцид XX века. Этнические репрессии во Внутренней Монголии эпохи "великого кормчего", - А.Белов
19:17 CNN: Байден совершает большую ошибку в Афганистане
19:15 Al Arabiya: Россия "участвует" в формировании правительства Ливана
19:01 Смертность от пандемии Covid-19 по-прежнему недооценивается во всем мире, - Le Monde
18:09 Обратная отсылка: почему России не хватает трудовых мигрантов
18:07 Люли в Таджикистане меняют образ жизни?
14:44 Свежая Конституция Кыргызстана (самые смачные места)
14:38 Б.Эргашев: Западные организации усиливают прессинг в отношении Узбекистана
14:32 Главой Госантимонополии Киргизии назначен Кенешбай Тайлаков
13:58 Последние годы нефтяной эры: продать все, что можно, - О.Соловьева
12:18 Как эффективнее наказать "союзную" Турцию, - Г.Мирзаян
12:15 КырПремьер Марипов уговорил облитых бензином 15 первомайских Жанн Д"Арк умыться и разойтись
12:12 Убитый в Миннесоте новый афро-герой США оказался бандитом, которому грозило 20 лет тюрьмы
11:14 Парк с названием "Желтоксан-86" появится в Алматы
09:09 Умер в тюрьме осужденный на 150 лет "американский Чубайс" - Берни Мэдофф
08:50 КырПравосудие. Живой символ кыргызской коррупции "Раим-миллион" освобожден!
07:51 От гражданской войны в США ждут повторения, - Дм.Бавырин
07:47 Топор в спине. Сегодняшняя российская идеология ущербна, - А.Проханов
07:42 КырПротесты. В Пригородном 15 кыргызок забаррикадировались а акимате облив себя бензином
07:39 Пойманные в Киргизии "изменники" оказались казахами. Длинные лапы Елбасы...
07:36 Уход от "колониального прошлого"? Идеи переименования сел и улиц в Западном Казахстане, - "РА"
07:29 Задушевный телефонный треп. О чем собрались переговариваться "больной" и "убийца"? - С.Пономарев
07:26 Талибы не хотят ждать 11 сентября. Афган-радикалы готовят амерам пышные проводы, - "КЪ"
00:13 Из клан-капитализма в солидарное общество через "морализацию" денег, - М.Елизаров
|Антикорруп Казахстана возглавил "прокурорский" Марат Ахметжанов
08:59 16.04.2021
Назначен новый глава Антикоррупционной службы
Марат Ахметжанов назначен председателем Антикоррупционной службы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в указе Президента.
Он освобожден от должности заместителя генерального прокурора.
Пост главы Антикоррупционной службы покинул Алик Шпекбаев.
Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года.
Окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Букетова.
Трудовую деятельность начал в 1991 году с должности стажера, затем работал следователем прокуратуры Темиртау.
В 1993-1996 годах - старший следователь по особо важным делам специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальник отдела региональных следователей управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры.
В 1996-1997 годах – начальник отдела управления по расследованию особо опасных преступлений Государственного следственного комитета, начальник управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета.
В 1997-1998 годах - начальник управления расследования Военно-следственного департамента МВД.
В 1998-2001 годах - заместитель директора департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции.
В 2001 году - начальник департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры.
С 2003 по 2006 годы - прокурор Павлодарской области.
С 2006 по 2009 годы - прокурор Южно-Казахстанской области.
В 2009 -2012 годах - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.
В 2012 году - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
С 2014 по 2016 годы - руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.
Со 2 июня 2016 года работал заместителем генерального прокурора Казахстана.