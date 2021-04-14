Антикорруп Казахстана возглавил "прокурорский" Марат Ахметжанов

08:59 16.04.2021

Назначен новый глава Антикоррупционной службы



Марат Ахметжанов назначен председателем Антикоррупционной службы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в указе Президента.



Он освобожден от должности заместителя генерального прокурора.



Пост главы Антикоррупционной службы покинул Алик Шпекбаев.



Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года.



Окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Букетова.



Трудовую деятельность начал в 1991 году с должности стажера, затем работал следователем прокуратуры Темиртау.



В 1993-1996 годах - старший следователь по особо важным делам специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальник отдела региональных следователей управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры.



В 1996-1997 годах – начальник отдела управления по расследованию особо опасных преступлений Государственного следственного комитета, начальник управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета.



В 1997-1998 годах - начальник управления расследования Военно-следственного департамента МВД.



В 1998-2001 годах - заместитель директора департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции.



В 2001 году - начальник департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры.



С 2003 по 2006 годы - прокурор Павлодарской области.



С 2006 по 2009 годы - прокурор Южно-Казахстанской области.



В 2009 -2012 годах - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.



В 2012 году - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.



С 2014 по 2016 годы - руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.



Со 2 июня 2016 года работал заместителем генерального прокурора Казахстана.