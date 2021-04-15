 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лас-Вегас. Мариам Тилляева (внучка Ислама Каримова) вышла замуж за российского блогера Амирана Сардарова
09:08 16.04.2021

Свадьба состоялась в Лас-Вегасе в присутствии близких родственников и друзей. Невестой российского блогера стала Мариам Тилляева - внучка покойного президента Узбекистана, дочь его младшей наследницы Лолы Каримовой. Об этом сообщило издание starhit.ru.

Сообщается, что Мариам переехала в Америку около семи лет назад, когда ей было 14. Амиран же перебрался в Штаты не так давно. Как признавался блогер, уехать из Москвы его заставила неудовлетворенность собственным делом. При этом у молодого человека был влог на YouTube "Дневник хача", а также миллионные доходы. В 2020 году, переехав в Лос-Анджелес, Сардаров обосновался в просторной квартире и начал новую жизнь. Знакомы ли были на тот момент будущие супруги, пока неизвестно.

Сегодня источники сообщили, что свадьба Амирана и Мариам прошла в роскошном банкетном зале Лас-Вегаса: расписывал пару темнокожий актер в образе Элвиса Пресли. Невеста выбрала длинное белоснежное платье, а жених появился в шортах и белой рубашке. Мариам младше Амирана примерно на 13 лет, она не раз мелькала в видеороликах блогера. Но никто из пары так и не подтвердил отношения.

Недавно Тилляева опубликовала снимки в белом платье и написала пост, в котором рассказала, почему будет хорошей женой.

"По моему мнению, я суперсмешная и милая, стрессоустойчивая, но готова бросить избранного в любой момент ради Джастина Бибера. Учусь игре на гитаре по настроению. Еще играю в теннис и на пианино, знаю много про мир искусства, не перестаю говорить никогда. Питаюсь суши, оливками, огурцами, острыми чипсами, шоколадом, умею блины готовить, а еще в моем приданом есть бешеная маленькая собака, Тучи", - делилась девушка.

Мариам является внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова от младшей дочери Лолы Каримовой-Тилляевой. У девушки есть родные брат и сестра - Умар и Сафия. Тетей Мариам по маминой стороне является Гульнара Каримова, которая сейчас отбывает наказание по делу о коррупции.

Ранее, летом прошлого года сообщалось, что Лола Каримова-Тилляева и ее муж Тимур Тилляев объявили о продаже трех домов в Голливуде, приобретенных ими шесть лет назад. Стоимость домов составляла на тот момент от 6 до 6,5 миллионов долларов. Дома расположены на Голливуд Хиллз в Лос-Анджелесе. Летом 2014 года их общая стоимость равнялась почти 16,1 миллиона долларов.

Источник - centralasia.media
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