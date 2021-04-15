В Узбекистане выявили три самых коррумпированных министерства

09:10 16.04.2021

В прошлом году самыми коррумпированными организациями Узбекистана признаны Минздрав, Министерство народного образования и Минстрой. Об этом сообщил официальный представитель Антикоррупционного агентства Бекзод Рахмонов на пресс-конференции 15 апреля.



По его словам, в системе Министерства народного образования было незаконно присвоено 78 миллиардов сумов (7,4 миллиона долларов). К дисциплинарным взысканиям привлечено 214 должностных лиц и уволено 34 должностных лица.



В системе здравоохранения выявлены финансовые нарушения на сумму 16 млрд сумов (1,5 млн долларов). Предотвращено нецелевое использование 22 млрд сумов (2 млн долларов), выделенных из бюджета в системе министерства.



Чиновник не раскрыл информацию по Минстрою. В ходе видеоконференции под председательством президента Шавката Мирзияева 24 марта текущего года заместитель генерального прокурора Акмалходжа Мавлонов сообщил, что из 10 триллионов сумов (951,7 млн долларов), выделенных на реализацию целевых программ в 2020 году в Узбекистане, было расхищено 845 миллиардов сумов (80,4 млн долларов).