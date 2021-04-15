"Восточный экспресс": Турция перебрасывает сирийских наемников в Донбасс

19:01 16.04.2021

"Восточный экспресс": Турция перебрасывает сирийских наемников в Донбасс

Вместе с бандеровцами в бой против жителей республик пойдут исламисты

Дмитрий Родионов



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Александр Перенджиев Алексей Ильяшевич Андрей Дмитриев

Украинские спецслужбы при помощи турецких коллег заняты вербовкой сирийских наемников, сообщают источники Telegram-канала WarGonzo. Вербовкой занимаются в северной части Сирии. Идет агитация в арабских соцсетях. В этом Украине помогают представители турецких спецслужб, курирующих вооруженные формирования террористов в САР.



За участие в войне на Украине обещают 2 тыс. долларов, преимущество отдают воевавшим на Кавказе и в Сирии русскоговорящим наемникам.



Авторы Telegram-канала убеждены, что киевские власти пытаются возродить "батальон Дудаева", который в 2014-2015 годах был сформирован из радикально настроенных выходцев с Северного Кавказа, постоянно проживавших на Украине или бежавших туда после первой и второй чеченских кампаний.



Напомним, во время второй карабахской войны появлялась информация об участии наемников из Сирии. Кстати, недавно все тот же WarGonzo со ссылкой на арабоязычные соцсети сообщал о том, что турецкие "солдаты удачи", участвовавшие в боях в Нагорном Карабахе, пожаловались на отсутствие выплат.



- Раньше рынок наемников монопольно принадлежал США, но в последнее время официальная Анкара сильно потеснила своего главного союзника по НАТО, создав ему весьма жесткие конкурентные условия. Сам турецкий рынок найма боевиков в настоящее время организован в Сирии на подконтрольных Турции территориях, - поясняет доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член Экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.



- Официальная Анкара уже получила богатый опыт использования наймитов-головорезов в Ливии в боях на стороне так называемого Правительства национального согласия. Под вывеской ПНС, по сути, скрывается "обыкновенная" террористическая организация, которая облачается в рубашку цивилизованного государства.



После госпереворота новые киевские власти привлекли на свою сторону Анкару, создав запрещенную в России экстремистскую организацию "Крымско-татарский меджлис" *. Чем вызвали у потомков османов планы-надежды на возращение под свое подчинение Крыма. Нынешний Киев, по сути, является партнером официальной Анкары на рынке "террористических услуг", так как государственный терроризм, как внешний, так и внутренний - официальная политика нынешних украинских властей, начиная с февраля 2014 года.



"СП": - Могут ли эти люди как-то повлиять на ход боевых действий?



- В определенном смысле могут. Но здесь палка о двух концах. Привлекая на свою территорию экстремистов разных мастей, официальный Киев способствует возрастанию криминальной угрозы в своей стране. Ведь наемники любят получать деньги, но не жертвовать собой. Им без разницы, где грабить, убивать, насиловать. И это они будут делать, прежде всего, на подконтрольных Киеву территориях.



Осуществляя наем международных бандитов, высшее руководство Украины ставит себя в один ряд с таким квазигосударством, как запрещенное в России ИГИЛ*. Кстати, осуществление диверсий и терактов, прежде всего против России, это положение официальной украинской военной доктрины.



"СП": - Не переходит ли Турция тут "красную черту"? В любом случае, они оружием, боевиками "подогревают" Киев, это нормально для наших с Эрдоганом отношений?



- Конечно, для нас это факт, который вносит серьезные разногласия в российско-турецкие отношения. Такое ощущение, что мы имеем отношение с двумя разными Турциями: дружественной и враждебной. В особенности в отношении Донбасса и Крыма.



Но я могу вам сказать с уверенностью, что если бы Россия не вернула в свой состав Крым, то сегодня Турция всячески гнула линию за возврат в свое подчинение и нашего черноморского побережья, и Абхазии. А без Крыма, после 2017 года у нас была бы уже Черноморская флотилия, а не тот мощный флот, как сейчас.



Крым - это не объект нашего спора с Анкарой. Это наш ответ на экспансии. Пока еще сохраняются надежды, чтобы уладить разногласия между Россией и Турцией дипломатическим путем и перекрыть каналы вербовки наймитов на Украину. Хотя, как я уже сказал раньше, еще неизвестно, для кого это будет угрозой - для Донбасса, или все же для остальной части Украины.



"СП": - Мы турок уже лишили туристов, может, стоит пожестче пригрозить, когда речь идет и о наемниках?



- Угрозами здесь не помочь. Активизация вербовки боевиков в Сирии Турцией и Украиной - это весьма высокая сфера рисков для безопасности этих государств. Поэтому иногда лучше действовать с помощью методов военно-политического айкидо.



- Киев и Анкара в последние годы активно взаимодействуют по разным направлениям. Вероятно, Турция рассматривает Украину как часть своего "тюркского мира" и вполне может содействовать ее милитаристским устремлениям. А Сирия - это неисчерпаемый источник живой силы, продолжает разговор эксперт аналитического портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич.



- Вообще, современные войны без наемников не обходятся, это уже не новость. На таких войнах, как в Донбассе, грань между добровольцем и наемником почти стерта. Потому что оба получают деньги.



"СП": - Авторы WarGonzo убеждены, что киевские власти пытаются возродить "батальон Дудаева". А смысл? Он чем-то отличился ранее?



- Я никаких достижений вспомнить не могу. Прославился этот батальон разве что боями за Дебальцево и Иловайск - оба города ВСУ в итоге сдали. С другой стороны, среди выходцев из Северного Кавказа можно найти людей, которые по идейным соображениям сильно "заряжены" на войну с Россией. Для них это личное. Точно так же донские казаки в 2014 году организовано отправились помогать Донбассу, руководствуясь своими специфическими представлениями об истории, политике и т. д.



Не думаю, что наемники могут изменить ход войны. Сейчас на Донбассе воюют две профессиональные, хорошо обученные, обстрелянные армии. "Варяги" могут им помочь, но не более.



"СП": - Чем Россия может ответить? Кого прислать на помощь Донбассу?



- Я думаю, что в России найдется немало неравнодушных людей, которые готовы выдвинуться на передний край обороны ДНР и ЛНР, если возникнет реальная угроза их ликвидации. Некоторые из них уже воевали и вернулись обратно, когда были подписаны Минские соглашения. Есть различные общественные организации, которые помогают Донбассу - они тоже подключатся. Те же казаки тоже не останутся в стороне. Пару лет назад они уже грозились выступить против ВСУ, если война снова перейдет в горячую фазу.



Но здесь есть один нюанс. Военнослужащие ЛДНР - это не ополченцы образца 2014 года. В обеих республиках созданы профессиональные армии. И как они будут взаимодействовать с добровольцами, которые будут приезжать самостоятельными организованными группами? Здесь могут возникнуть проблемы.



"СП": - А может, стоит вопрос ребром Эрдогану поставить? Не переходит ли он "красную черт"? Уже тем фактом, что вооружает Украину, явно переходит…



- Лавров на это уже намекнул. Но, повторюсь, в действиях Анкары нет ничего необычного. Она ведет самостоятельную игру на Украине. К тому же, как показывает практика, чем сильнее кто-то давит на Эрдогана, тем сильнее он гнет свою линию.



- WarGonzo - проект Семена Пегова - на сегодняшний день является флагманом военной журналистики в России, - уверен редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Рыжую шевелюру и бороду Семена видели в самых опасных местах на фронтах Донбасса, Сирии и Карабаха. Он достает уникальную информацию, регулярно рискуя жизнью. И у него отличные инсайды, уже не раз было так, что его сведения, которым изначально не верили, потом подтверждались.



Поэтому предполагаю, что вербовка "бармалеев" в Сирии на войну с русскими в Донбассе вполне возможна.



Во-первых, они имеют огромный зуб на Россию за ее участие в сирийском конфликте.



Во-вторых, война в Карабахе закончилась, в Ливии и в самой Сирии боевые действия идут ни шатко, ни валко, и Донбасс потенциально интересен как новый фронт "священного джихада" и просто способ заработать денег. Наконец, в-третьих, в Киеве с огромным воодушевлением отреагировали на победу Баку в войне. А она была одержана при прямой поддержке Турции и доставленных ею на Кавказ боевиков.



Вот недавно председатель азербайджанской диаспоры Украины Хикмет Джавадов недвусмысленно высказался, что ей нужна поддержка Турции и тюркского мира для грядущей "блестящей победы" над Россией и возвращения Донбасса. (Интересно, азербайджанская диаспора РФ с этим согласна?) То есть все это отнюдь не умозрительные вещи, а суровая политическая реальность. Которую нужно учитывать как руководству народных республик, так и российскому Генштабу.



Ну а что касается кидалова на деньги в Карабахе - так судьба у бармалейского сброда такая. Кроме как пушечное мясо они никому не нужны и делать ничего не умеют. Поэтому кинут и в Донбассе при случае. Недаром слава украинской коррупции гремит по миру почище российской…



* - Запрещенные в России организации