Биткойн подешевел после запрета Турции на использование криптовалют

20:26 16.04.2021

Биткойн дешевеет в пятницу после того, как ЦБ Турции запретил использование криптовалют для платежей с конца этого месяца, сообщает MarketWatch.



Центробанк назвал несколькопричин для такого шага, включая отсутствие "механизмов надзора" и "регулирования со стороны центрального органа" для криптоактивов. В сообщении также говорилось, что курс криптовалют чрезмерно волатилен, а цифровые кошельки могут быть украдены или использованы незаконно при том, что транзакции с криптовалютами являются безотзывными.



"Поставщики платежных услуг не могут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг, и не могут предоставлять какие-либо услуги, связанные с такими бизнес-моделями", - сообщается в постановлении турецкого ЦБ.



Банк заявил, что такое решение было принято на фоне расширения использования криптоактивов для совершения платежей.



Курс биткойна по данным на 17:21 составлял $60,911 тыс., что на 3,9% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Ранее на этой неделе его цена обновила рекорд, превысив отметку в $64 тыс.



Другие популярные криптовалюты также дешевеют. Курс эфира (Ethereum) упал на 4,8%, лайткойн (Litecoin) – на 4,4%, по данным биржи Kraken.