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|В Казахстане разбился истребитель Су-30 - экипаж жив
20:55 16.04.2021
Самолет Су-30 пограничной службы Казахстана потерпел крушение в Карагандинской области. Об этом сообщает в пятницу, 16 апреля, минобороны республики.
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"При проведении учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель СУ-30СМ", - сообщили в пресс-службе министерства.
По данным ведомства, погибших среди членов экипажа нет. Успевшие катапультироваться летчики находятся под наблюдением медработников.
Обстоятельства произошедшего выясняются. К месту крушения самолета направлена специальная комиссия по расследованию причин случившегося, пишет "Sputnik Казахстан".
13 марта сообщалось о крушении самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое выжили и были госпитализированы. Борт принадлежал авиационной службе комитета национальной безопасности Казахстана.