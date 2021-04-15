Одиозный депутат, герой множества крим-историй Алмазбек Акматов назначен председателем Счетной палаты Кыргызстана

20:59 16.04.2021

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении председателем Счетной палаты Алмазбека Акматова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Напомним, что место главы СП освободилось после назначения Улукбека Марипова премьер-министром. С февраля 2021 года исполняющей обязанности председателя Счетной палаты была Айжан Садыркулова.



Алмазбек Акматов работает в Счетной палате с 2000 года. Был руководителем территориальных подразделений СП во всех областях и городах страны. В феврале 2021-го назначен аудитором Счетной палаты.