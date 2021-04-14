На Саудовскую Аравию давят хуситы и США, - Р.Мустафин

21:16 16.04.2021

Бои за стратегически важный город Йемена заставили американскую дипломатию активизироваться



Равиль Мустафин

14 апр. 21



Участники йеменской войны перебрасывают все новые войска в центр богатой нефтью провинции Мариб.

В Йемене после недолгого затишья возобновились ожесточенные бои между повстанцами из организации "Ансар Аллах" (так называемыми хуситами) и правительственными войсками президента Абд Раббо Мансура Хади за город Мариб. На этом фоне конгрессмены США потребовали от администрации Джозефа Бадена усилить нажим на Эр-Рияд. Они добиваются от Саудовской Аравии снятия ограничений, мешающих переброске гуманитарной помощи. Чтобы разобраться со складывающейся ситуацией, в Йемен приезжает спецпосланник Байдена Тим Линдеркинг.



По сообщениям мировых информационных агентств, отряды хуситов ведут наступление сразу по трем направлениям, стараясь взять в клещи Мариб. Это административный центр богатой нефтью одноименной провинции на севере страны, расположенный в 120 км к востоку от йеменской столицы Саны. Упорные бои за Мариб ведутся с небольшими перерывами с февраля этого года, но сейчас, по некоторым данным, наметился перелом. Правительственным войскам удается с трудом сдерживать наступающих хуситов с помощью саудовской авиации.



Мнения экспертов о том, каким образом может повлиять на ситуацию в стране возможное взятие Мариба сторонниками "Ансар Аллаха", разделились. Одни считают, что хуситы в этом случае, то есть обеспечив себя источниками углеродов, могут стать более сговорчивыми на мирных переговорах. Другие, наоборот, не исключают того, что они предъявят новые и более жесткие требования. Сейчас хуситы согласны на мирные переговоры только при условии полного вывода из страны всех иностранных, прежде всего саудовских, войск. Но при таком раскладе, да еще с учетом возможного намерения Южного переходного совета отделиться от Йемена, воссоздав нечто вроде некогда существовавшей Народно-Демократической Республики Йемен (НДРЙ) – в просторечии Южный Йемен, – шансы президента Хади сохранить свой режим заметно снижаются.



Одновременно с боями за Мариб хуситы с помощью дронов-камикадзе и ракет класса "земля–земля" атакуют цели на территории Саудовской Аравии. Представитель "Ансар Аллаха" в интервью подконтрольному этой организации телеканалу Masirah TV заявил о запуске 17 дронов и двух баллистических ракет, которые поразили нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании ARAMCO в Джубейле и Джидде, а также привели к временной остановке в работе аэропортов в Таифе, Джазане и Джидде. Reuters со ссылкой на саудовское государственное телевидение сообщает о перехвате по меньшей мере шести заряженных взрывчаткой беспилотников, запущенных хуситами в направлении королевства.



Между тем в политических кругах США растет недовольство действиями Эр-Рияда в Йемене. В связи с этим на днях группа конгрессменов направила письмо государственному секретарю Энтони Блинкену с просьбой усилить давление на Саудовскую Аравию с целью заставить королевство полностью снять ограничения, препятствующие получению йеменцами прибывающих в морские порты этой страны коммерческих и гуманитарных грузов. В документе, подписанном законодателями от Демократической и Республиканской партий Тедом Лью, Тедом Дейчем, Джо Уилсоном и другими политиками, выражается благодарность президенту Джозефу Байдену за выполнение им своих предвыборных обещаний в отношении Саудовской Аравии и ОАЭ. В их числе – обещания по временному замораживанию поставок оружия. Это должно исключить проведение Саудовской Аравией и ОАЭ наступательных операций в Йемене. Кроме того, конгрессмены выразили удовлетворение тем, что Байден вновь вернул хуситов в разряд террористических организаций. Вместе с тем политики просят администрацию США на этом не останавливаться и продолжать оказывать давление на саудовцев. Несколькими днями ранее аналогичное письмо за подписью примерно 70 конгрессменов было направлено и в адрес Белого дома.



Однако Си-эн-эн цитирует министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда. Он утверждает, что Эр-Рияд никаких препятствий для доступа к грузам для страдающего от сильнейшего гуманитарного кризиса йеменского населения не чинит. Как бы то ни было, Белый дом готов на этой неделе направить в зону Персидского залива разбираться с этим и другими вопросами спецпосланника президента США по Йемену Тима Линдеркинга. Это карьерный дипломат и опытный переговорщик. По данным ООН, около 20 млн йеменцев нуждаются сегодня в гуманитарной помощи, в том числе 16 млн постоянно голодают. Более 2 млн детей до пяти лет постоянно недоедают, а 400 тыс. – находятся на грани голодной смерти. Пути выхода из войны и урегулирования йеменского конфликта обсуждались и во время поездок главы российской дипломатии Сергея Лаврова по ряду арабских стран Персидского залива и его визита в Каир. В интервью для старейшей египетской газеты Al-Ahram ("Пирамиды") он, в частности, заявил, что Москва и впредь намерена побуждать стороны конфликта к проявлению конструктивных подходов и готовности к компромиссам при рассмотрении имеющихся разногласий. Кроме того, Россия намерена и дальше поддерживать усилия спецпосланника генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса.