 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вернутся ли США в "ядерную сделку" с Ираном, - А.Марьясов
00:24 17.04.2021

15.04.2021

Американские "ястребы" противодействуют урегулированию

Об авторе: Александр Георгиевич Марьясов – российский дипломат, эксперт клуба "Валдай".

Персидский залив стал зоной ожесточенного противостояния Вашингтона и Тегерана.
Избрание президентом США Джозефа Байдена, обещавшего в качестве первоочередной внешнеполитической задачи реанимировать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по решению иранской ядерной программы, породил надежду на восстановление этого важного нераспространенческого документа, ставшего итогом напряженной дипломатической работы с Ираном международных посредников в лице пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии.
Правительство президента-прагматика Хасана Рухани, в свое время сделавшего ставку на заключение СВПД, приветствовало планы Байдена, надеясь, что их реализация приведет к снятию введенных Дональдом Трампом санкций, а в перспективе – к созданию предпосылок для улучшения отношений с США.

Однако восстановление СВПД застопорилось. Администрация Джозефа Байдена не спешит возвращаться в "ядерную сделку" и снимать антииранские санкции. В Конгрессе США со стороны как республиканцев, так и некоторых демократов усиливается сопротивление намерениям Байдена реанимировать СВПД в его первоначальной редакции. Противники такого подхода требуют ужесточить условия сделки путем продления сроков ограничения ряда аспектов ядерной программы Тегерана, дополнить ее рестрикциями в отношении ракетной программы и региональной деятельности Ирана, а еще лучше заключить новое соглашение с включением вышеуказанных требований. Того же хотят и региональные союзники Вашингтона, в первую очередь Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Байден вынужден принимать во внимание такие настроения и пытаться найти компромиссные развязки. Тактически же президентская администрация затягивает выполнение обещания Байдена, выдвигая требование к Ирану первым вернуться к соблюдению нарушенных им обязательств по СВПД, после чего США выполнят свои обязательства.

Тегеран категорически против "улучшения" и дополнения "ядерной сделки", разъясняя, что СВПД явился результатом тщательно взвешенных и продуманных взаимных компромиссов, отход от которых уничтожит сделку. Резонно и утверждение Тегерана, что первым вернуться в сделку должен Вашингтон, который в одностороннем порядке вышел из СВПД в 2018 году, в то время как Тегеран еще год полностью соблюдал его условия, а его последующие шаги по сокращению договорных обязательств предусмотрены в тексте СВПД и могут быть быстро пересмотрены в случае возвращения США в сделку.

С таким подходом Тегерана полностью согласна и Россия, выступающая против всяких добавок к СВПД.

Бездействие администрации Байдена все больше закрывает окно возможностей для достижения договоренностей с реформаторским правительством Рухани, срок работы которого истекает уже нынешним летом, когда в Иране состоятся очередные президентские выборы, на которых почти наверняка победят консерваторы, если СВПД не будет восстановлен.

Но уже сейчас под давлением иранских радикалов властями ИРИ предпринимаются шаги по отходу от иранских обязательств по сделке. В частности, увеличена степень обогащения урана до 20%, введены в действие несколько новых каскадов усовершенствованных центрифуг, сворачивается объем мониторинговой деятельности инспекторов МАГАТЭ. Подобными действиями преследуется цель повысить ставки на будущих переговорах с США, если, конечно, администрация Байдена по каким-либо внутриполитическим причинам или в связи с возможным обострением военно-политической обстановки в регионе не откажется от попыток сохранить СВПД.

Источник - ng.ru
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