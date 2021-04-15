Какой деэскалации хочется коллективному Байдену? - А.Каневский

00:45 17.04.2021

Какой деэскалации хочется коллективному Байдену?

"Заставить Россию платить"



АНТОН КАНЕВСКИЙ



Ответ Москвы на провокационные действия Киева, выразившиеся в переброске войск к зоне конфликта в Донбассе, в резко участившихся нарушениях режима прекращения огня на фоне заявлений украинских чиновников о том, что Минские соглашения устарели, был закономерным: Россия тоже начала перебрасывать войска в направлении границы с Украиной. Из этого не делалось тайны, переброска войск сопровождалась заявлениями о том, что любые попытки обострения в Донбассе могут обернуться для Украины еще более тяжелыми последствиями, чем агрессия Грузии против Южной Осетии в 2008 году.



По словам Сергея Шойгу, Россия перебросила на западные границы две армии и три соединения ВДВ. В Азово-Черноморский бассейн были переброшены корабли Каспийской военной флотилии. В Вашингтоне и Киеве отозвались на это вереницей заявлений с выражением "обеспокоенности", заверениями в поддержку Украины, призывами и требованиями к России отвести войска.



Потом по дипломатическим каналам Киеву были переданы дополнительные рекомендации его западных партнеров, и из заявлений украинских официальных лиц исчезли слова о неприемлемости для Киева Минских соглашений. Лейтмотивом стало другое: заверения в приверженности к мирному, дипломатическому разрешению конфликта.



А 13 апреля Путину позвонил Байден. Американский президент пригласил российского президента принять участие в международной конференции по климату (в видеоформате), а также предложил провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения спектра проблем, разделяющих США и Россию. Так сказать, забыть старое. Включая в это "старое" недавние байденовские высказывания по адресу президента России.



14 апреля американцы отменили проход через Босфор двух своих военных кораблей, которые были направлены в Черное море для демонстрации поддержки Украине. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что примерно через две недели, по завершении запланированных учений, российские войска вернутся в места постоянной дисклокации. В Киеве тоже говорят, что в ближайшие две недели Украина отведет из Донбасса переброшенные туда войска (по американскому сценарию) и также будут отведены российские соединения.



А 15 апреля СМИ объявили о введении Соединенными Штатами новых санкций против России и пополнении списка российских субъектов, находящихся под американскими санкциями, еще 32 юридическими и физическими лицами. В заявлении на сайте Белого дома сказано, что это делается в интересах "стабильных и предсказуемых отношений с Россией". А как иначе! Сказано также, что санкции вводятся для того, чтобы "заставить Россию платить за действия, направленные на то, чтобы нанести нам [Америке. – Ред.] урон". Сообщается, что президент Байден подписал новый указ, предоставляющий американской администрации "расширенные полномочия" по противодействию российской угрозе.



Все это прилетело из Вашингтона прямо вдогонку к сделанному Байденом приглашению российскому президенту встретиться. Сам Джо Байден, известный своим красноречием, прокомментировал это так: "Сейчас время начать деэскалацию. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе".



Что скажешь, глядя на такую американскую дипломатию?



Энтони Блинкен из Госдепа и Джейк Салливан из Совета национальной безопасности США, под эгидой которых готовился указ о новых санкциях против России, – большие стратеги. Их убежденность непоколебима: в отношениях с Россией надо только так: кнут – пряник, еще раз кнут – еще раз пряник и… нокаут. Нокаут по-американски – это всегда в плане: действующую Стратегию национальной безопасности США, которая ставит Россию (как и Китай) на одну доску с враждебными Америке Ираном и Северной Кореей, ведь никто не отменял. Замена Трампа на Байдена тут значения не имеет.