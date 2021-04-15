Шокирующие кадры из инфекционки показал главный врач Шымкента

00:51 17.04.2021

Шокан Алхабаев

корреспондент-редактор



Главный врач Шымкента осветил ситуацию в инфекционном госпитале, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На своей странице в Instagram руководитель Управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов опубликовал ролик. На видео он рассказывает, что находится в городском инфекционном госпитале, который расположен в микрорайоне Асар. По его словам, сюда доставляют больных коронавирусом.







"В реанимационном отделении очень много пациентов, среди них большинство - это молодые люди в возрасте 25, 30 и 40 лет. Они в очень тяжелом состоянии сейчас находятся. Всех призываю не подвергать свою жизнь риску и как можно раньше привиться вакциной против коронавируса. На сегодня во всех государственных и частных медучреждениях Шымкента бесплатно можно привиться вакциной "Спутник V", - сказал мужчина.



На кадрах видно, что все койки в отделении заняты пациентами, некоторые из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В ролике также демонстрируется больной, которому трудно дышать даже с ИВЛ.



Корреспонденту Tengrinews.kz удалось связаться с чиновником. Бакытжан Позилов сообщил, что в ролике была продемонстрирована ситуация, которая наблюдалась 15 апреля.



"Призываю вас сделать прививку против COVID-19 в кратчайшие сроки. На сегодняшний день вакцинация является единственным эффективным способом защиты от этой опасной инфекционной болезни. Прививка позволяет избежать заболевания и возможных тяжелых осложнений. Помогите нам. Врачебные ресурсы не безграничны. Только вместе мы сможем победить вирус", - сказал Позилов.



Напомним, за прошедшие сутки (15 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Шымкенте 119 человек. Всего с момента пандемии в мегаполисе зарегистрировано 7934 случая заражения коронавирусом.