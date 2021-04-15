 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сколько осталось до конца Соединенного Королевства? - В.Малышев
00:52 17.04.2021

Сколько осталось до конца Соединенного Королевства?
Выручит ли Бориса Джонсона любовь за деньги

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

Американское издание Politico в статье Project Love (Проект любви) интересуется, сможет ли Борис Джонсон спасти Великобританию от распада. "Великобритания сталкивается, возможно, с самой большой угрозой ее единству за многие годы…" – пишет Politico.

Лондонская Times подтверждает: "Соединенное Королевство в кризисе. Опросы показывают, что избиратели хотят провести референдумы о независимости Шотландии и объединенной Ирландии".

Борьба за независимость североирландской ИРА

Собственно, о том, что Британия идет к распаду, известно давно, однако причем здесь любовь, которую спроектировал Борис Джонсон?

Премьер-министр Великобритании уверен, что любовь шотландцев, ирландцев, валлийцев (жителей Уэльса) к "имперскому" Лондону удастся купить. Борис Джонсон предлагает "сделки роста" на сотни миллионов фунтов – инвестиции в местные предприятия, в развитие транспортных связей, в строительство моста, связывающего Шотландию и Северную Ирландию. Теряя авторитет, правительство готово обсудить разные формы денежной поддержки населения; есть планы создать "общий фонд процветания", управляемый из Лондона. Все это должно продемонстрировать "ценность единой Великобритании".

Борис Джонсон готовится спасать Великобританию

Вот такая любовь. Раньше Лондон, чтобы не допустить распада Британии, использовал полицейские дубинки, тюрьмы. Теперь в ход идут деньги.

В состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, входят, как известно, еще Уэльс и Шотландия. Англия в этом союзе играет главную роль, но три других субъекта обладают широкими полномочиями в здравоохранении, образовании, социальном обеспечении. Несмотря на это, в Шотландии, например настроения в пользу выхода из состава Великобритании крепнут. Шотландцы из числа сторонников независимости уверены, что без Лондона им будет гораздо лучше. У Шотландии богатая история, шотландцы дорожат наследием эпохи романтизма, воплотившейся в творчестве Роберта Бернса, Вальтера Скотта, Томаса Карлейля. Важную роль играет то, что Шотландия была независимым королевством более 800 лет, с IX века и до 1707 года. Наконец, у шотландцев свой язык – кельтский (гэльский).

Демонстрация сторонников независимости Шотландии

В марте 2021 года правительство Шотландии представило на рассмотрение шотландского парламента проект закона о новом референдуме о независимости. Правда, оговорка о том, что референдум должен состояться "после окончания пандемии коронавируса" смущает: это может означать, что референдум не состоится никогда. Тем не менее исследование, проведенное агентством Savanta ComRes в феврале 2021 года, показало, что в Шотландии и Северной Ирландии референдума о независимости хотят 47% граждан, против 42%, остальные определятся.

В Северной Ирландии традиции борьбы за независимость давние, укорененные. В 1998 году был положен конец ожесточенному вооруженному противостоянию Ирландской республиканской армии, опиравшейся на католическое меньшинство, и правительства (протестантов). Эта гражданская война унесла более 3500 жизней. А Брексит снова все изменил. Ирландцы голосовали против выхода Великобритании из Евросоюза, но голоса англичан перевесили. Брексит возвел экономический барьер между двумя Ирландиями – южной и северной, и идея выхода ирландцев Севера из состава Соединенного Королевства актуализировалась вновь.

Демонстрация в поддержку независимости в Уэльсе

Вглубь уходят корни раздора между жителями Уэльса (валлийцами) и англичанами. Англичане правят Уэльсом уже семь с лишним веков с тех пор, как в 1282 году английский король Эдуард велел отрубить голову последнему принцу Уэльскому Лливелину, но исторические обиды легко реанимируются. Опрос, проведенный в марте для программы ITV News Tonight в сотрудничестве с Savanta ComRes, показал, что 39% респондентов в Уэльсе выступают за независимость от Великобритании. Это один из самых высоких уровней поддержки независимости Уэльса за всю историю.

Брексит ускорит развал Великобритании

Еще до Брексита американский Time писал, что выход Великобритании из ЕС обнажит "линии разлома, разделяющие четыре составные части Великобритании: Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия и Англия". Так и произошло. Линии разлома Соединенного Королевства обнажились.

"Британии еще предстоит свыкнуться с фактом, что она стала маленькой страной", – заметил как-то премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, описывая перспективы Лондона. Да, предстоит. Пока Великобритания – 66-миллионная страна, ядерная держава, но приближение конца Соединенного Королевства чувствуют многие.

Источник - Фонд стратегической культуры
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