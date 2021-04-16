 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Полный локдаун Турции: Эрдоган признал ухудшение ситуации с коронавирусом, - Р.Фахрутдинов
07:32 17.04.2021

В Турции новый суточный рекорд прироста COVID-19

В Турции новый суточный рекорд прироста COVID-19 - более 63 тысяч заболевших. Общее количество заболевших выросло до 4,1 млн. Умерло за сутки 289 человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в этой связи заявил, что, если количество случаев не уменьшится, властям, возможно, придется принять гораздо более решительные меры - полное закрытие заведений и учреждений в стране как минимум на девять дней.

В Турции усиливается третья волна коронавируса COVID-19, за минувшие сутки специалистами было проведено 320 тысяч тестов и выявлено более 63 тысяч заболевших – это рекордный прирост с момента начала ведения в стране статистики по пандемии, то есть, с 11 марта прошлого года.

Число тяжело больных составило три тысячи. Общее количество заболевших выросло до 4,1 млн. Умерло за сутки 289 человек, таким образом, общее количество смертей увеличилось до 35 тысяч, сообщило Министерство здравоохранения Турции.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в этой связи сделал заявление после вечернего заседания кабинета министров.

"Если количество случаев не уменьшится, нам, возможно, придется принять гораздо более решительные меры", - сказал лидер государства.

Как пишет издание Sabah, власти Турции ждут в течение ближайшего двухнедельного периода уменьшения количества суточного прироста до 25, максимум – 30 тысяч человек. Под усиленными мерами имеется в виду полное закрытие заведений и учреждений в стране как минимум на девять дней.

По словам экспертов, при неблагоприятном течении событий в Турции будут закрыты торговые центры, школы, парикмахерские и салоны красоты, применено сокращение рабочего времени в частном секторе и введено сокращенное рабочее время в государственном секторе.

Кроме того, с понедельника, 19 апреля, в стране уже точно вводится частичный комендантский час, от которого освобождаются только иностранцы, которые находятся в Турции короткий период в рамках туристической поездки.

"Если мы не будем следовать правилам, в апреле и мае мы можем попасть в еще более плохую ситуацию, и наши потери могут значительно возрасти.

Теперь мы все увидели, что при соблюдении правил количество случаев уменьшается, и мы все в большей степени возвращаемся к нашей повседневной жизни", - сказал Эрдоган.

По его словам, этому должна содействовать вакцинация, на сегодняшний момент в стране привиты около 19 млн человек.

"Учитывая последние данные по числу заболевших и ухудшающееся психологическое состояние общества, наша страна переживает один из самых сложных периодов за всю пандемию", - сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, 80% от всего населения Турции, составляющего 85,7 млн человек, живут в городах, то есть – в зонах повышенного риска по COVID-19.

Несколько дней назад Россия ввела ограничения на авиасообщения с Турцией из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19.

Как пояснила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, с 15 апреля по 1 июня авиасообщение будет ограничиваться двумя рейсами в неделю Москва - Стамбул и Стамбул - Москва. Выполнять их будут как российские, так и турецкие авиакомпании.

"Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы", - указала вице-премьер.

По ее словам, Оперативный штаб при правительстве РФ непрерывно ведет мониторинг статистики по случаям COVID-19 в тех странах, с которыми уже возобновлено авиасообщение.

По данным аналитической службы АТОР, общее число российских туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 31 мая, составляло 533 200 человека. Из них более 40% - это семьи с детьми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также предупреждал, что пандемия коронавируса не окончена.

"Пандемия не кончилась. Новые обострения в соседних европейских государствах, в Турции. В России она спокойнее, чем у наших соседей. Но было бы неверно говорить о том, что пандемия окончена", - пояснял представитель Кремля.

Рафаэль Фахрутдинов 16.04.2021,

Источник - gazeta.ru
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