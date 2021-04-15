"Это сулит большую прибыль": о чем Россия договаривается с Ливией, - В.Кулагин

07:35 17.04.2021

Делегация из Ливии посетила Россию

Владимир Кулагин 15.04.2021,



Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба во...



Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба во время встречи, 15 апреля 2021 года



В Москву на переговоры приехала делегация из Ливии, где недавно было сформировано первое за семь лет Правительство национального единства. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, которое, как утверждают эксперты, может быть весьма выгодным. "Газета.Ru" рассказывает о перспективах, раскрывающихся от возвращения Ливии к мирной жизни.



В Москве 15 апреля прошли переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина с главой Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.



Мишустин выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности ливийского государства, а также призвал стремиться к полному окончанию военных действий.



Российский премьер также высказал сожаление из-за упавшего в 2020 году товарооборота между странами до $120 млн. По его словам, этому способствовала пандемия, однако уже в этом году есть все шансы на улучшение показателей.



Стороны обсудили вопросы межгосударственного торгового сотрудничества, совместные проекты в энергетической, транспортной и сельскохозяйственной сферах.



Ливийский лидер также провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.



"Сам факт встречи премьеров говорит, что страны настроены решать как политические, так и экономические вопросы. Нестабильность в Ливии продолжится еще долго, но с формированием Правительства национального единства появилась надежда на длительное перемирие. И потому у России и Ливии появляется масса тем для обсуждения по реализации совместных проектов",



- объясняет в разговоре с "Газетой.Ru" востоковед, политолог Елена Супонина.



Эксперт напоминает, что за несколько лет до свержения Муаммара Каддафи стороны выстраивали большие планы в военно-технической, нефтяной и железнодорожной сферах почти на $4 млрд. "Все это не было реализовано. Но это демонстрирует, что существует огромный потенциал для сотрудничества, которое может принести большую прибыль" - говорит специалист по региону.



То, что Россия заинтересована восстановить свои, прежде всего, нефтяные проекты в Ливии, подтверждает и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков в разговоре с "Газетой.Ru".



"Сейчас будет попытка реанимации участия в проектах, которые были еще до начала гражданской войны, возможно, будут и новые. Но реально это будет обсуждать только после появления в Ливии единого правительства и окончания войны. До этого момента наши компании, например, "Татнефть" и РЖД, будут только работать на сохранение активов", - говорит эксперт.



Стороны вооруженного конфликта Ливии выбрали переходное Правительство национального единства (впервые за семь лет) при содействии ООН в Женеве в феврале 2021 года. Оно будет возглавлять Ливию до проведения выборов президента и парламента страны, которые назначены на 24 декабря 2021 года. Тогда премьер-министром Ливии весьма неожиданно был избран предприниматель Абдул Хамид Дбейба, а Президентский совет возглавил дипломат Мухаммед Юнис Менфи.



В новое правительство Ливии вошли не имевшие в прошлом подобного опыта работы люди. При этом у Дбейбы есть родственники, которые стали одними из самых богатых в стране еще при Каддафи.



Бывший австрийский военный атташе в Ливии Вольфганг Пустаи и вовсе в комментарии Al-Jazeera счел назначение Дбейды неуместным, так как последний якобы был причастен к коррупции во время работы в бизнес-сфере и финансированию религиозно-политической организации "Братья-мусульмане" (запрещена в России).



Дбейба считается политиком, имеющим довольно близкие отношения с Турцией. Косвенно это подтвердил и его первый зарубежный визит 12 апреля именно в эту страну. Он пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану добиться безвизового въезда для граждан этой страны. Кроме того, страны запланировали увеличить объем торговли до $5 млрд.



В своей работе Правительство национального единства пытается продемонстрировать свои полномочия по всей стране, а не только в столице. У министров нет единого центра, их офисы распределены между Триполи, Сиртом, Тобруком и Бенгази.



Москва за всех сразу

До появления единого правительства две трети территории Ливии контролировал парламент (Палата представителей), который поддерживал тесные связи с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и его Ливийской национальной армией (ЛНА). Именно он хотел объединить страну силовым путем, начав в 2019 году поход на столицу Триполи.



К концу 2020 года окончательно стало понятно, что добиться своих целей ему не удалось - на стороне Правительства национального согласия, которое контролировало лишь треть территории, была военная помощь со стороны Турции. При этом в разной степени поддержку Хафтару наблюдатели приписывали Египту, ОАЭ и России.



Например, в середине 2020 года в Ливии были замечены истребители военно-воздушных сил Египта F-16C/D, которые вместе совершали совместный полет с самолетами-заправщиками Airbus A330-243MRTT Tankers ВВС ОАЭ. Некоторые тогда поспешили это назвать началом операции Каира, официальное разрешение на проведение которой президент страны Абдель Фаттаха ас-Сиси накануне получил от парламента.



Теперь, согласно женевским договоренностям, территорию Ливии должны в скором времени покинуть все иностранные наемники. При этом ЛНА и ПНС обвиняли друга друга в привлечении подобных сил.



Глава Турции Эрдоган и представители ПНС неоднократно возмущались якобы поддержкой Хафтара российскими наемниками из так называемой частной военной компании Вагнера (деятельность ЧВК в России запрещена) и ряда африканских стран.



Так, летом 2020 года главная нефтяная компании Ливии сообщила, что российские наемники якобы захватили одно из крупнейших нефтяных месторождений Ливии Эс-Сидер, которое считается одним из главных источников доходов для ПНС.



Однако вскоре ливийское правительство подтвердило, что оно контролирует Эс-Сидер, вскоре проведя там ремонт в одноименном порту для увеличения экспорта нефти.



Президент РФ Владимир Путин на вопрос о российском военном присутствии отрицал нахождение в Ливии российских военных, но допускал возможное участие добровольцев по своим соображениям.



Силы Хафтара утверждали же, что на стороне правительственных войск находятся представители Анкары и переброшенные протурецкие боевики из Сирии.



По мнению экспертов, сейчас Россия продолжает выступать за переговоры с участием всех сторон конфликта, включая Хафтара, но не отдает кому-либо явное предпочтение.



"К нам приезжали и Хафтар, и бывший премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж. У Москвы также сохраняются отношения со сторонниками свергнутого Каддафи и другими сторонами. Россия готова играть посредническую роль, и нет никакого смысла отказываться от наработанных связей", - объясняет Супонина.



Сурков полагает, что перемирие в Ливии может продержаться долгий период времени, однако сомневается в возможности провести выборы в конце года. По его словам, никогда не стоит забывать, что сторон конфликта в Ливии гораздо больше двух (включая крупные племена, сторонников Каддафи) и потому конфликт все еще далек от окончательного разрешения.