 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как украинские националисты подчинили себе Зеленского, - "Взгляд"
07:41 17.04.2021

Украинское государство оказалось в руках экстремистов 16 апреля 2021

Текст: Андрей Резчиков,
Дмитрий Павлов

Годовщина гибели журналиста Олеся Бузины напомнила о том, что его вероятные убийцы по-прежнему не только гуляют на свободе, но и ведут активную общественную жизнь. На преступления неонацистов власть закрывает глаза. Более того, радикалы гордятся, что смогли заставить Владимира Зеленского изменить политический курс. Почему же на Украине явные маргиналы приобрели такое влияние?

В пятницу исполнилось шесть лет с момента убийства известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины. Он был застрелен в Киеве у подъезда собственного дома. Бузина неоднократно, в том числе, в интервью одной из российских газет за месяц до гибели говорил, что получает угрозы. За несколько дней до убийства адрес литератора появился на сайте "Миротворец", который курировал Антон Геращенко, ныне – замглавы МВД Украины Арсена Авакова.

"Тогда самых смелых начали отстреливать, – вспоминает бывший главный редактор газеты "Киевский телеграф", ныне политэмигрант Владимир Скачко. – Сначала убили экс-депутата Олега Калашникова, который вместе со своими сторонниками хотел дать бой неонацистам в День победы 9 мая 2015 года. Потом, чтобы запугать всех, убили самого знакового в то время журналиста, который публично не принял переворот и вообще всю ту идеологию, которая навязывалась".

Как отмечает киевское издание "Страна.Ua", суд по делу Бузины длится уже три года. При этом вероятные убийцы – лидер праворадикальной организации С-14 Евгений Карась, боевики Денис Полищук и Андрей Медведько разгуливают на свободе (их отпустили из-под стражи еще в 2015-м). Более того, они ведут активную общественную жизнь. Так, подследственный Медведько в январе не только открыл кафе в пригороде Киева, но и поучаствовал вместе с полицией в разгоне митинга антифашистов в центре столицы.

Когда пять лет назад вероятных убийц выпустили на волю, – притом, что следствие еще продолжалось, – это объяснялось тем, что тогдашний президент Петр Порошенко делал ставку на "патриотов Украины". Многие, включая Валентину Бузину – мать погибшего журналиста, надеялись, что после ухода Порошенко процесс сдвинется с мертвой точки. Но произошло обратное – при Зеленском дело окончательно застопорилось. Более того, в сентябре 2019 года обвиняемого в убийстве Медведько избрали в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины.

А в феврале этого года Медведько публично поблагодарил президента за блокировку "пророссийских" телеканалов. "Мы – черный отряд Зеленского", –
написал правый радикал, перефразируя цитату из популярной немецкой песни 1930-х, официального марша 8-й дивизии СС.

Не далее как на прошлой неделе глава партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий (один из создателей "Правого сектора*", известный как "Белый вождь") отчитался в том, что провел учения "ветеранов российско-украинской войны" для подготовки к отражению предстоящей "агрессии" России в Донбассе.

"Главный бенефициар убийств оппозиционеров – глава МВД Аваков – опять призвал добробатовцев, бойцов националистических батальонов, объединиться и дать отпор "бешеной собаке", которая подошла к границам Украины, то есть "агрессивной России", – отмечает Скачко.

Правые ультрас по-прежнему активно участвуют в киевской политике. Так, на пике противостояния Зеленского с Конституционным судом, радикалы закидали здание КС дымовыми шашками, проявив себя как пропрезидентская сила. А в конце марта националисты закидали шашками уже офис самого президента, требуя отпустить бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Стерненко обвиняется в убийстве одного из пророссийских политиков в Одессе.

Как пояснили эксперты, кампанию в защиту Стерненко также курируют западные партнеры Украины – в том числе, структуры, связанные с Фондом Джорджа Сороса и "Атлантический совет". Как бы то ни было, рабочим инструментом в борьбе серьезных политиков опять стали радикалы. Своего они добились – Стерненко уже на свободе. Те же, кто громил администрацию Зеленского, никакого наказания не понесли.

На парламентских выборах правые радикалы набирают мало голосов, они - электоральное меньшинство, но зато они – большинство на улице, поясняет директор Украинского института политики Руслан Бортник. "Радикалы определяют многие политические процессы, поскольку не стесняются силового воздействия на политиков, на суды, на правоохранительные органы, на прессу. Государственная власть на Украине будет оставаться лишь номинальной до тех пор, пока не решится вопрос радикальных групп. До тех пор они и будут конкурировать", – сетует политолог.

На Украине раскрыли подоплеку нового конфликта националистов с Зеленским
Но не стоит думать, что радикалы представляют из себя монолит, предупреждает эксперт. "Разные группы имеют своих патронов. Одно крыло ориентировано на Порошенко, есть и те, кто ориентирован на других олигархов. Третьих курируют западные дипломаты, министры силового блока, спецслужбы. Так что нельзя сказать, что все они управляются из одного центра. Будь это так, решить вопрос с ними было бы проще", – предполагает Бортник.
Скачко напоминает, что внутри "пассионарного ядра" националистов достаточно людей, которые до 2014 года сами состояли в пророссийских партиях. "Там полно таких перелицованных людей, – рассказывает собеседник. –

Они пытались найти себя в военизированных структурах, а гражданская война в Донбассе за деньги внешних кураторов дала им такую возможность".

На ультрапатриотичные позиции постепенно перешел и сам Зеленский, за которого два года назад 74% украинцев проголосовали как за президента мира, способного остановить войну в Донбассе. Президент скорректировал свой курс относительно России под давлением "патриотов", с гордостью признает Алексей Гончаренко, бывший член "Партии регионов" – партии Виктора Януковича, который после Майдана перешел в "Блок Петра Порошенко". Сейчас он входит во фракцию сторонников Порошенко в Верховной раде. В том, что Зеленский сменил позицию, "сказалось не только наше влияние, а влияние патриотической настроенной части общества, которую мы представляем в парламенте", – сказал депутат Гончаренко газете ВЗГЛЯД.

"Многие из этих людей защищали свою страну, воевали за нее, участвовали в Революции достоинства. Безусловно, мы ставим перед украинской властью определенные красные линии, переступить через которые украинское общество власти не даст. Общество не хочет сдачи интересов государства", – подчеркнул украинский парламентарий.

Другие политические силы пока не могут создать противовес правым радикалам, напоминает Бортник. "Оппозиционная платформа" – За жизнь" пытается создать альтернативный проект. Он называется "Патриоты за жизнь" – молодежная силовая, спортивная структура. Однако оказалась под серьезным нажимом, против нее объединяются сразу все оппоненты – от государственных до негосударственных. За улицу пыталась бороться и "партия Шария", – рассказывает политолог. – Но для создания сильных уличных структур необходимо серьезное финансирование и лояльность официальных силовых структур. У оппозиции таких условий нет".

Источник - vz.ru
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