АмерПосол в Бишкеке "разочарован" освобождением главного коррупционера страны Матраимова

07:56 17.04.2021

Соединенные Штаты Америки разочарованы освобождением из-под ареста Райымбека Матраимова. Соответствующее заявление 16 апреля распространило посольство США в Кыргызстане.



В посольстве отмечают, что Матраимов ранее был подвергнут санкциям глобального Списка Магнитского Госдепартамента и Казначейства США, а также визовым санкциям за его участие в коррупционной таможенной схеме, в результате которой из Кыргызстана было отмыто не менее 700 млн долларов – средства, которые могли быть использованы правительством Кыргызской Республики по таким приоритетным направлениям, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство и пенсии.



Соединенные Штаты заявили, что по-прежнему намерены замораживать его преступные активы за рубежом и заниматься их возвращением кыргызскому народу.



"Сотрудничество между сотрудниками правоохранительных органов США и Кыргызской Республики в борьбе с организованной преступностью и коррупцией продолжается. Что касается Матраимова, мы работаем с правоохранительными органами Кыргызстана над выявлением собственности и финансовых интересов, принадлежащих Матраимову, которые могут быть заморожены в соответствии с требованиями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов. Возвращение Соединенными Штатами в 2019 году 4,5 млн долларов коррупционных денег Максима Бакиева свидетельствует о приверженности США борьбе с коррупцией и возвращению украденных активов кыргызскому народу", - говорится в заявлении.