 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.04.2021
10:58  Загадка начала пандемии коронавируса: возможно, это все-таки была авария в лаборатории? - Марсель Гир
08:58  Ученые создали первые гибридные эмбрионы человека и обезьяны. На кой!? - "Le Monde"
08:13  РосВласти бодро врут об организованной эвакуации россиян из Турции. Бардак - полный
07:56  АмерПосол в Бишкеке "разочарован" освобождением главного коррупционера страны Матраимова
07:53  Казахстан прекращает продажу туров в Турцию
07:41  Как украинские националисты подчинили себе Зеленского, - "Взгляд"
07:35  "Это сулит большую прибыль": о чем Россия договаривается с Ливией, - В.Кулагин

07:32  Полный локдаун Турции: Эрдоган признал ухудшение ситуации с коронавирусом, - Р.Фахрутдинов
00:52  Сколько осталось до конца Соединенного Королевства? - В.Малышев
00:51  Шокирующие кадры из инфекционки показал главный врач Шымкента
00:48  Города и годы, или об очередных фэнтезийных выдумках постсоветских "историков", - М.Ивлев
00:45  Какой деэскалации хочется коллективному Байдену? - А.Каневский
00:24  Вернутся ли США в "ядерную сделку" с Ираном, - А.Марьясов
00:20  "Космический Перл-Харбор" Америки. Противостояние на орбите перешло на новый уровень, - "НГ"
Пятница, 16.04.2021
21:16  На Саудовскую Аравию давят хуситы и США, - Р.Мустафин
21:06  Новым послом Кыргызстана в США стал многократно уличенный в аферах и махинациях Б.Аманбаев
20:59  Одиозный депутат, герой множества крим-историй Алмазбек Акматов назначен председателем Счетной палаты Кыргызстана
20:55  В Казахстане разбился истребитель Су-30 - экипаж жив
20:26  Биткойн подешевел после запрета Турции на использование криптовалют
19:01  "Восточный экспресс": Турция перебрасывает сирийских наемников в Донбасс
10:24  О КазДепутате Тлеухане, законах генетики и безродных "тексізах", - Н.Даутбеккызы
09:20  В Туркменистане властям становится все сложнее скрывать некомпетентное управление экономикой, - Eurasianet
09:10  В Узбекистане выявили три самых коррумпированных министерства
09:08  Лас-Вегас. Мариам Тилляева (внучка Ислама Каримова) вышла замуж за российского блогера Амирана Сардарова
08:59  Антикорруп Казахстана возглавил "прокурорский" Марат Ахметжанов
08:40  Йорген Уллеруп: Россия, Китай и США вступили в лихорадочную гонку сверхзвукового оружия
08:28  300 русских "вагнеровцев" взяли штурмом Кага-Бандоро - "столицу" мятежных повстанцев в центре Африки
07:43  Мигрантам готовят в России "крепостное право", - В.Чупик
07:29  Байден никак не может выговорить фамилию "Путин". Очень длинная...
07:11  Россия и США. Встреча под "Часами Судного дня", - А.Ганжа
07:08  Новые вожди исламского мира, - Ст.Тарасов
07:02  Станет ли Афганистан снова убежищем для террористов, - В.Скосырев
06:58  Российский либерализм повторяет судьбу мамонтов, - Н.Куркин, А.Черняев
06:55  Звено в цепи шагов по захвату хозяевами денег мировой власти, - В.Катасонов
05:23  Все на улыбке. Укро-проститутки в восторге от ню-приключений в Дубае
00:51  Готова ли Турция к империи? - В.Кудрявцев
00:48  Сможет ли президент Киргизии восстановить доверие? - Е.Ким
00:38  Криптовая история: США признали цифровой юань угрозой доллару, - О.Белкина
00:34  Ж/д пояс Китай–Киргизия–Узбекистан: стратегическая важность или корыстный интерес? - И.Больбот
00:32  "Азиатский НАТО" и угрозы Евразии, - В.Попова
00:30  Байден объявил в США чрезвычайное положение из-за "действий России". Следующий шаг - война?
00:29  Чувство госдолга: как санкции США поменяют финансовый рынок
00:26  Турция пытается и Босфор съесть, и на "Стамбул" сесть
00:23  Стратегический кризис вокруг Украины может погубить США, - National Interest
00:19  Иран в кольце врагов. Но вооруженное вторжение Исламской Республике пока не угрожает, - А.Храмчихин
Четверг, 15.04.2021
22:39  Йеменские хуситы ракетами и дронами запалили "нефтяной объект" в саудовском Джизане
22:35  Тройственный военный союз лимитрофов – тройным ударом по России? - А.Некрот
20:53  Выборы на носу, или Как еще раз обмануть французского избирателя, - В.Малышев
19:43  Хакеры взломали ташкентское метро и ввели непристойную надпись
19:41  На должный уровень: санкции США нацелились на российские облигации
19:29  Неизвестный геноцид XX века. Этнические репрессии во Внутренней Монголии эпохи "великого кормчего", - А.Белов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
АмерПосол в Бишкеке "разочарован" освобождением главного коррупционера страны Матраимова
07:56 17.04.2021

Соединенные Штаты Америки разочарованы освобождением из-под ареста Райымбека Матраимова. Соответствующее заявление 16 апреля распространило посольство США в Кыргызстане.

В посольстве отмечают, что Матраимов ранее был подвергнут санкциям глобального Списка Магнитского Госдепартамента и Казначейства США, а также визовым санкциям за его участие в коррупционной таможенной схеме, в результате которой из Кыргызстана было отмыто не менее 700 млн долларов – средства, которые могли быть использованы правительством Кыргызской Республики по таким приоритетным направлениям, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство и пенсии.

Соединенные Штаты заявили, что по-прежнему намерены замораживать его преступные активы за рубежом и заниматься их возвращением кыргызскому народу.

"Сотрудничество между сотрудниками правоохранительных органов США и Кыргызской Республики в борьбе с организованной преступностью и коррупцией продолжается. Что касается Матраимова, мы работаем с правоохранительными органами Кыргызстана над выявлением собственности и финансовых интересов, принадлежащих Матраимову, которые могут быть заморожены в соответствии с требованиями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов. Возвращение Соединенными Штатами в 2019 году 4,5 млн долларов коррупционных денег Максима Бакиева свидетельствует о приверженности США борьбе с коррупцией и возвращению украденных активов кыргызскому народу", - говорится в заявлении.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618635360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял Премьер-Министра Аскара Мамина и Первого Заместителя Премьер-Министра Алихана Смаилова
- Сенаторы приняли Закон, регулирующий не включенную в Единый перечень ЕАЭС продукцию
- Казахстанские парламентарии приняли участие в заседании Совета МПА СНГ
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- А. Смаилов провел совещание по рассмотрению проблемных вопросов МСБ в преддверии туристического сезона
- О демографической ситуации за январь-февраль 2021 года
- Кадровые перестановки
- В Правительстве состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития креативного сектора экономики
- Застройщик не пускает людей в их квартиры, пытаясь скрыть недоделки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  